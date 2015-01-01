Immobilienmarkt im Landkreis Hof bleibt stabil – Fichtelgebirge gewinnt an Bedeutung

Während viele Regionen von Zurückhaltung geprägt sind, bleibt die Nachfrage in Hochfranken – insbesondere im Fichtelgebirge – hoch.

Der Immobilienmarkt im Landkreis Hof zeigt sich im Frühjahr 2026 robust und stabil, obwohl der bundesweite Trend zuletzt von Zurückhaltung geprägt war. Besonders in den Städten und Gemeinden des Fichtelgebirges ist eine _anhaltende Nachfrage_ zu beobachten. Immobilienexperten vor Ort verzeichnen weiterhin rege Kaufinteresse – sowohl von Eigennutzern aus der Region als auch von auswärtigen Kapitalanlegern, die die vergleichsweise moderaten Preise in Hochfranken zu schätzen wissen. Erste Auswertungen deuten sogar auf _leicht steigende Immobilienpreise_ in Teilmärkten hin, während viele überregionale Märkte stagnieren.

„Käufer zeigen wieder mehr Vertrauen und richten den Blick verstärkt auf unsere Region“, erklärt Andreas Gleißner, Leitung operatives Geschäft der vub makler GmbH & Co. KG. „Hof und das Fichtelgebirge bieten eine Mischung aus Lebensqualität und Wertstabilität, die derzeit sehr gefragt ist. Wir stellen fest, dass insbesondere _modernisierte Wohnungen und altengerechte Häuser_ stark nachgefragt werden – sowohl bei jungen Familien, die hier ihre Zukunft sehen, als auch bei Senioren, die im vertrauten Umfeld bleiben möchten.“ Durch die gute Infrastruktur in Hof und die naturnahe Lage vieler Fichtelgebirgs-Gemeinden hat die Region laut Gleißner einen zusätzlichen Attraktivitäts-Schub erhalten: „Die Menschen wissen kurze Wege, ein lebendiges Umland und gleichzeitig die Nähe zu erholsamer Natur mehr denn je zu schätzen.“

In den vergangenen Jahren hat sich Nordostbayern insgesamt zu einer wirtschaftlich soliden Region entwickelt. Neue Unternehmensansiedlungen in Stadt und Landkreis Hof sorgen für sichere Arbeitsplätze, was sich positiv auf den Immobilienmarkt auswirkt. Zugleich spielt die demografische Entwicklung eine Rolle: Während die Bevölkerung altert, steigt der Bedarf an _barrierearmen Wohnungen_ und _altersgerechten Wohnkonzepten_. Im Fichtelgebirge – mit seinen ländlich geprägten Orten im Kreis Wunsiedel – reagieren Bauträger und Eigentümer bereits auf diesen Trend. _“Altersgerechtes Wohnen wird im Fichtelgebirge immer wichtiger – das merken wir deutlich an den Anfragen“,_ bestätigt Gleißner.

vub makler beobachtet diese Entwicklungen genau und passt sein Dienstleistungsspektrum kontinuierlich an die regionalen Bedürfnisse an. Eigentümern rät das Unternehmen, den aktuellen Markt optimistisch zu betrachten, aber dennoch professionelle Beratung einzuholen. _“Wer jetzt verkaufen möchte, kann von der stabilen Nachfrage profitieren – sollte jedoch den Angebotspreis realistisch ansetzen und beispielsweise Energieeffizienz oder seniorengerechte Ausstattung als Pluspunkte hervorheben“,_ empfiehlt Gleißner. Für Kaufinteressenten biete der Landkreis Hof mit dem angrenzenden Fichtelgebirge weiterhin attraktive Chancen: Die Immobilienpreise liegen hier unter den Großstadt-Niveaus, bei gleichzeitig hoher Lebensqualität in Oberfranken.

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vub makler ist ein regional verankertes Immobilienunternehmen mit Sitz in Hof (Oberfranken). Das Team von vub makler verfügt über langjährige Markterfahrung in Nordbayern und bietet Eigentümern wie Käufern umfassende Unterstützung rund um Verkauf, Kauf und Bewertung von Immobilien. Zum Leistungsspektrum gehören professionelle Marktanalysen, Immobilienbewertungen durch DEKRA-zertifizierte Sachverständige sowie eine individuell zugeschnittene Beratung und Betreuung vom ersten Kontakt bis zum erfolgreichen Abschluss. Transparenz, regionale Expertise und persönliche Betreuung stehen dabei im Mittelpunkt der Unternehmensphilosophie – getreu dem Motto: Ihr Immobilienmakler – regional und kompetent.

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