vub makler baut Geschäftsbereich Immobilienbewertung aus – DEKRA-zertifizierte Expertise für die Region

Das Immobilienunternehmen vub makler setzt seinen Wachstumskurs fort und baut den Geschäftsbereich gezielt weiter aus.

Hof / Bayreuth / Wunsiedel – Das Immobilienunternehmen vub makler setzt seinen Wachstumskurs fort und baut den Geschäftsbereich Immobilienbewertung gezielt weiter aus. Im Rahmen des Unternehmensausbaus bietet vub makler ab sofort Immobilienbewertungen durch einen DEKRA-zertifizierten Sachverständigen an und erweitert damit sein Dienstleistungsangebot in den Regionen Hof, Bayreuth und Wunsiedel.

Mit dem Ausbau reagiert das Unternehmen auf die steigende Nachfrage nach objektiven, nachvollziehbaren und fachlich fundierten Wertermittlungen. Gerade in einem herausfordernden Marktumfeld gewinnen qualifizierte Immobilienbewertungen zunehmend an Bedeutung – sowohl für private Eigentümer als auch für Investoren, Erbengemeinschaften, Unternehmen und institutionelle Auftraggeber.

Die DEKRA-Zertifizierung für Immobilienbewertung zählt zu den anerkanntesten Qualitätsnachweisen in diesem Fachbereich. Sie bestätigt umfassende Fachkenntnisse, methodische Sicherheit sowie die Anwendung normierter Bewertungsverfahren unter regelmäßiger Qualitätskontrolle. Für Kunden bedeutet dies ein hohes Maß an Transparenz, Verlässlichkeit und Rechtssicherheit.

„Eine fundierte Immobilienbewertung ist die Grundlage für jede nachhaltige Entscheidung rund um eine Immobilie“, erklärt Andreas Gleißner (Leitung operatives Geschäft) von vub makler. „Mit dem Ausbau dieses Leistungsbereichs stärken wir unsere Beratungskompetenz und schaffen einen klaren Mehrwert für unsere Kunden in der Region.“

Das erweiterte Angebot von vub makler umfasst unter anderem Kurzgutachten nach DEKRA-Standard sowie Verkehrswertgutachten gemäß § 194 Baugesetzbuch (BauGB). Ergänzt wird das Leistungsspektrum durch Kaufpreisanalysen, Bewertungen zur Verkaufsvorbereitung, Wertermittlungen in Erbschafts- oder Scheidungsfällen sowie strategische Bewertungsgrundlagen für Investoren. Alle Gutachten und Bewertungen erfolgen unter Berücksichtigung aktueller gesetzlicher Vorgaben, anerkannter Bewertungsmethoden und der jeweiligen regionalen Marktgegebenheiten.

Mit der regionalen Ausrichtung auf Hof, Bayreuth und Wunsiedel unterstreicht vub makler seinen Anspruch, als leistungsstarker und kompetenter Ansprechpartner für professionelle Immobiliendienstleistungen in Oberfranken und dem Fichtelgebirge zur Verfügung zu stehen.

