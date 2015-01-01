Europas beste Amateur-Golfer treffen sich zum zweiten Mal in Antalya bei „144 – A Question of Honour“

Antalya, das touristische Zentrum an der Mittelmeerküste von Türkiye, baut seine Rolle als weltweiter Sport-Hotspot weiter aus und ergänzt damit sein bekanntes Angebot für Strandurlaub.

Nach dem ersten Turnier in Türkiye im Februar 2025 in Belek mit rund 400 Teilnehmern kehrte „144 – A Question of Honour“, Europas größtes Amateur-Golfturnier, in diesem Jahr nach Antalya zurück mit noch mehr Teams und Spielern.

Die Ausgabe 2026 fand vom 4. bis 8. Februar statt und wurde von GoTürkiye ausgerichtet. Über 500 Golfer aus neun Ländern und 60 Teams nahmen teil. Gespielt wurde auf einigen der besten Golfplätze der Region wie Carya Golf Club, Olympos Golf Course, Aspendos Golf Course, Faldo Golf Course und dem National Golf Course.

Team-Wettkampf an der Türkischen Riviera

Seit seiner Premiere 2016 in Bad Griesbach in Deutschland hat sich „144 – A Question of Honour“ zu einem der wichtigsten Amateur-Golfturniere Europas entwickelt. Spieler aus über 20 Ländern nehmen regelmäßig teil. Das Turnier findet jedes Jahr in vier verschiedenen Ländern statt.

Das Besondere ist, dass es sich um ein Team-Matchplay-Turnier handelt. Dabei geht es nicht nur um sportliche Leistung, sondern auch um die Werte des Golfspiels wie Fairness, Respekt und Gemeinschaft.

Oft wird das Turnier als „Ryder Cup der Amateure“ bezeichnet. Jedes Team besteht aus acht Spielern und einem Kapitän. Die Matches werden in Einzel- und Vierer-Partien ausgetragen. Der Teamgedanke, die Strategie und der direkte Wettkampf stehen im Mittelpunkt und machen jedes Turnier einzigartig.

Belek: Perfektes Klima, beeindruckende Plätze, ideale Bedingungen

Die Region Belek in Antalya bietet mit ihrem milden Klima und der eindrucksvollen Natur beste Voraussetzungen für Golf. Sie verbindet erstklassige Hotels mit hochwertigen Golfplätzen. Mit fast 300 Sonnentagen im Jahr können Spieler bis zu zehn Monate lang Golf spielen.

Belek bietet eine große Auswahl an Plätzen von klassischen Heathland-Plätzen bis zu internationalen Anlagen, die von weltbekannten Spielern entworfen wurden. Diese Championship-Plätze sorgen für Abwechslung, Herausforderung und Prestige. Kein Wunder, dass Belek regelmäßig Gastgeber für Top-Turniere wie den Turkish Airlines World Golf Cup, die Turkish Airlines Challenge und die Turkish Airlines Open ist, eines der acht Turniere der PGA European Tour Series.

Die Hotels und Golfplätze liegen zudem nur wenige Minuten vom Flughafen Antalya entfernt, was die Anreise für internationale Besucher erleichtert. Einige Plätze verfügen sogar über moderne Beleuchtung, sodass Golf auch nachts gespielt werden kann. Mit seinen hochwertigen Plätzen, exzellenten Einrichtungen und den besonderen Night-Golf-Möglichkeiten gehört Belek zu den weltweit führenden Golf-Destinationen.

Bilder zum Download

* 144 – A Question of Honour: https://docs.tga.gov.tr/t9cn51fd

* Antalya: https://docs.tga.gov.tr/o56idx5r

* Golf in Belek: https://docs.tga.gov.tr/rpanxmul

