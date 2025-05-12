Türkiye gibt Tourismusergebnisse 2025 bekannt: 64 Millionen Gäste und Einnahmen auf Rekordniveau

Der türkische Minister für Kultur und Tourismus, Mehmet Nuri Ersoy, hat die Tourismusergebnisse von Türkiye für das Jahr 2025 auf einer Pressekonferenz in Istanbul vorgestellt.

Demnach empfing Türkiye im Jahr 2025 insgesamt 64 Millionen Besucher. Die Tourismuseinnahmen beliefen sich auf 65 Milliarden 231 Millionen US Dollar und erreichten damit einen historischen Höchststand.

Ersoy erklärte: „Unser Ziel sind 68 Milliarden Dollar im Jahr 2026.“

Minister Ersoy betonte unter Bezug auf Daten der Welttourismusorganisation der Vereinten Nationen, dass sich der türkische Tourismus inzwischen nicht nur regional, sondern auch weltweit als starke Kraft etabliert habe. Er erinnerte daran, dass Türkiye im Jahr 2017 weltweit den achten Platz unter den Ländern mit den meisten internationalen Besuchern belegte, bis 2024 jedoch auf den vierten Platz aufgestiegen sei. Auch bei den Tourismuseinnahmen habe sich Türkiye deutlich verbessert. Während das Land 2017 noch auf Rang 15 lag, erreichte es 2024 Platz 7. Für das Jahr 2026 kündigte Ersoy ein Umsatzziel von 68 Milliarden US Dollar an.

Weiter erklärte Minister Ersoy, dass Türkiye inzwischen über eine ausgeprägte Krisenfestigkeit und umfangreiche Erfahrung im Krisenmanagement verfüge. Zudem habe sich der Tourismussektor längst über den klassischen Strandtourismus hinaus entwickelt. Heute wachse die Vielfalt in Bereichen wie Kultur und Glaubenstourismus, Natur und Ökotourismus, Archäologie, Gesundheits und Thermal tourismus, Gastronomie, Kongress und Messetourismus, Kreuzfahrttourismus sowie Wintertourismus.

Minister Ersoy hob außerdem hervor, dass die Vision „Heritage for the Future“ sowie die Nachtmuseum Projekte zu den weltweit wenigen Erfolgsbeispielen gehören, die nur eine begrenzte Anzahl von Ländern umsetzen könne. Türkiye habe sich in diesem Bereich zu einem der erfolgreichsten Beispiele entwickelt. Auch das sogenannte Miniserien Modell in der internationalen Tourismuswerbung habe große weltweite Resonanz erzielt. Eine einzelne Folge der Serie „An Istanbul Story“ habe 32 Millionen Aufrufe erreicht, während selbst die am wenigsten gesehene Produktion noch auf 10 Millionen Aufrufe kam.

Ausgewählte Kennzahlen zu den Tourismusergebnissen 2025 in Türkiye

Kennzahl2025Wachstum 2024-2025Wachstum 2017-2025Anzahl der Besucher63.941.000+2,7 %+68 %Tourismuseinnahmen65,231 Mrd. US Dollar+6,8 %+109 %Ausgaben pro Übernachtung100,0 US Dollar+3,6 %+36 %

