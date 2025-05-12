  • Türkiye gibt Tourismusergebnisse 2025 bekannt: 64 Millionen Gäste und Einnahmen auf Rekordniveau

    Der türkische Minister für Kultur und Tourismus, Mehmet Nuri Ersoy, hat die Tourismusergebnisse von Türkiye für das Jahr 2025 auf einer Pressekonferenz in Istanbul vorgestellt.

    BildDemnach empfing Türkiye im Jahr 2025 insgesamt 64 Millionen Besucher. Die Tourismuseinnahmen beliefen sich auf 65 Milliarden 231 Millionen US Dollar und erreichten damit einen historischen Höchststand.

    Ersoy erklärte: „Unser Ziel sind 68 Milliarden Dollar im Jahr 2026.“

    Minister Ersoy betonte unter Bezug auf Daten der Welttourismusorganisation der Vereinten Nationen, dass sich der türkische Tourismus inzwischen nicht nur regional, sondern auch weltweit als starke Kraft etabliert habe. Er erinnerte daran, dass Türkiye im Jahr 2017 weltweit den achten Platz unter den Ländern mit den meisten internationalen Besuchern belegte, bis 2024 jedoch auf den vierten Platz aufgestiegen sei. Auch bei den Tourismuseinnahmen habe sich Türkiye deutlich verbessert. Während das Land 2017 noch auf Rang 15 lag, erreichte es 2024 Platz 7. Für das Jahr 2026 kündigte Ersoy ein Umsatzziel von 68 Milliarden US Dollar an.

    Weiter erklärte Minister Ersoy, dass Türkiye inzwischen über eine ausgeprägte Krisenfestigkeit und umfangreiche Erfahrung im Krisenmanagement verfüge. Zudem habe sich der Tourismussektor längst über den klassischen Strandtourismus hinaus entwickelt. Heute wachse die Vielfalt in Bereichen wie Kultur und Glaubenstourismus, Natur und Ökotourismus, Archäologie, Gesundheits und Thermal tourismus, Gastronomie, Kongress und Messetourismus, Kreuzfahrttourismus sowie Wintertourismus.

    Minister Ersoy hob außerdem hervor, dass die Vision „Heritage for the Future“ sowie die Nachtmuseum Projekte zu den weltweit wenigen Erfolgsbeispielen gehören, die nur eine begrenzte Anzahl von Ländern umsetzen könne. Türkiye habe sich in diesem Bereich zu einem der erfolgreichsten Beispiele entwickelt. Auch das sogenannte Miniserien Modell in der internationalen Tourismuswerbung habe große weltweite Resonanz erzielt. Eine einzelne Folge der Serie „An Istanbul Story“ habe 32 Millionen Aufrufe erreicht, während selbst die am wenigsten gesehene Produktion noch auf 10 Millionen Aufrufe kam.

    Ausgewählte Kennzahlen zu den Tourismusergebnissen 2025 in Türkiye

    Kennzahl2025Wachstum 2024-2025Wachstum 2017-2025Anzahl der Besucher63.941.000+2,7 %+68 %Tourismuseinnahmen65,231 Mrd. US Dollar+6,8 %+109 %Ausgaben pro Übernachtung100,0 US Dollar+3,6 %+36 %

    Download Links für Bilder

    Pressekonferenz: https://docs.tga.gov.tr/p18gnxhz

    Türkiye Bilder: https://docs.tga.gov.tr/n90mfyde

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    GoTürkiye c/o TravelMarketing Romberg TMR GmbH
    Frau Elvira Bredenbals
    Erkrather Strasse 401
    40231 Düsseldorf
    Deutschland

    fon ..: 021186842591
    web ..: https://goturkiye.com/de
    email : goturkiye@travelmarketing.de

    Die TravelMarketing Romberg TMR GmbH, kurz TMR genannt, vertritt seit 1992 erfolgreich erfolgreich internationale Reiseziele in den deutschsprachigen Märkten Deutschland, Österreich und Schweiz. TMR ist bekannt als effiziente Full-Service-Agentur für Destinationsmarketing, Public Relations, Logistik, Eventmanagement, Social Media und Multimedia. Durch ihre langjährige Tätigkeit im deutschsprachigen Raum verfügt TMR über einen großen Erfahrungsschatz im deutschsprachigen Raum und haben Kontakte zur weltweiten Tourismusbranche.

    Pressekontakt:

    GoTürkiye c/o TravelMarketing Romberg TMR GmbH
    Frau Elvira Bredenbals
    Erkrather Strasse 401
    40231 Düsseldorf

    fon ..: 021186842591
    email : goturkiye@travelmarketing.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. EMX Royalty gibt Geschäftsergebnis für das erste Quartal 2025 bekannt und verzeichnet bedeutenden Zuwachs bei den Royalty-Einnahmen, den bereinigten Royalty-Einnahmen und dem bereinigten EBITDA
      Vancouver, British Columbia, 12. Mai 2025 / IRW-Press / – EMX Royalty Corporation (das Unternehmen oder EMX) (NYSE American: EMX; TSX Venture: EMX) freut sich, die Ergebnisse für die drei...

    2. Meilenstein im nachhaltigen Tourismus: Türkiye hat jetzt über 2.000 GSTC-zertifizierte Hotels
      * Über 2.000 Hotels und andere Unterkünfte in Türkiye sind inzwischen vom Global Sustainable Tourism Council (GSTC) zertifiziert....

    3. 60. Präsidial-Rundfahrt bringt die Radwelt nach Türkiye
      Die Präsidial-Rundfahrt von Türkiye (TUR 2025), eines der renommiertesten Radrennen weltweit, kehrt zur 60. Ausgabe zurück auf die internationale Bühne....

    4. Das köstlichste Morgenritual in Türkiye: das türkische Frühstück
      Das türkische Frühstück ist weit mehr als eine Mahlzeit. Für Reisende aus aller Welt zählt es zu den eindrucksvollsten kulinarischen Erlebnissen in Türkiye....

    5. OR Royalties gibt vorläufige GEO-Lieferungen für das 4. Quartal 2025 bekannt sowie Rekordjahresumsatz und einen Aktienrückkauf im Wert von 50,8 Millionen CAD im Rahmen des normalen Emittentenangebots im Jahr 2025
      Montréal, 6. Januar 2026 / IRW-Press / OR Royalties Inc. (OR Royalties oder das Unternehmen) (OR: TSX & NYSE) freut sich, eine Aktualisierung seiner vorläufigen Lieferungen, Umsätze und Cash-Margen für...

    6. Die schönsten Wanderwege und unbekannten Naturwelten in Türkiye entdecken
      Türkiye steht weltweit für besondere Reiseerlebnisse. Kein Wunder also, dass das Land erneut ausgezeichnet wurde....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.