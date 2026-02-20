Kulturwandel und Transformation in KMU: Birgit Schulze-Berktold über praxisnahe Begleitung

Digitalisierung und KI im Mittelstand: Warum Transformation Kulturwandel braucht und wie KMU dafür bis zu 80 % staatliche Förderung erhalten.

Biberach an der Riß, Deutschland – 20. Februar 2026 – Wenn ein Mittelständler sein CRM digitalisiert oder KI-Lösungen entwickelt, stoßen viele Teams zunächst auf technische Hürden. Für Birgit Schulze-Berktold ist das nur die halbe Wahrheit. Seit der Gründung ihres Unternehmens vor mehr als fünf Jahren hat Birgit Schulze-Berktold an die 100 Unternehmen aus technischer Industrie und Handel begleitet – von individuellen Beratungen über praxisnahe Workshops bis hin zu Online-Trainings. Diese Zahl zeigt die Reichweite und Wirkung ihres Ansatzes, der Digitalisierung und Menschenführung konsequent verbindet und Kulturwandel in der Praxis umsetzbar macht.

Im Sommer 2023 startete sie zusätzlich als eine der Pionierinnen im ESF-Plus-Förderprogramm „Fit für den digitalen Wandel“. Das Programm unterstützt Unternehmen bei der Umsetzung digitaler Transformation und erstattet bis zu 80 % der Kosten. Die Erfahrung zeigt: Digitale Tools allein bewirken wenig.

Welche Erfahrungen nehmen Sie aus Ihrer Praxis mit?

„Seit der Gründung meines Unternehmens durfte ich als Beraterin der Offensive Mittelstand viele Unternehmen in Projekten begleiten, und 2026 feiere ich das 3-jährige Jubiläum als INQA-Coach. Rückblickend wird deutlich, dass es nicht nur darum geht, Prozesse zu digitalisieren, sondern vor allem Führungskräfte und Mitarbeitende aktiv mit einzubeziehen. Ein Beispiel: In einem mittelständischen Maschinenbau-Unternehmen entfalten digitale Tools allein wenig Wirkung – erst durch ein bewährtes, agiles Vorgehen, bei dem Führungskräfte und Teams in iterativen Entwicklungsschritten eingebunden wurden, konnten Veränderungen erfolgreich und nachhaltig umgesetzt werden. Dabei geht es nicht um ein „one size fits all“, sondern um Lösungen, die zu einer bestimmten Organisation und ihren Menschen passen.“

Welche typischen Herausforderungen begegnen Ihnen bei Ihren Kunden?

„Viele Unternehmen stehen vor ähnlichen Herausforderungen: fehlende Akzeptanz für digitale Prozesse, Unsicherheit bei neuen Arbeitsweisen, unklare Rollen im Wandel oder mangelnde Erfahrung mit neuen Tools. Hier komme ich mit meinem Ansatz ins Spiel: praxisnah, methodisch fundiert und immer mit Blick auf die Menschen, die den Wandel tragen. So werden digitale Initiativen nicht nur eingeführt, sondern auch nachhaltig in den Alltag integriert. Ich erlebe häufig, dass Teams erst Vertrauen gewinnen, wenn sie neue Vorgehensweisen mitentwickeln. Häufig wird erst dann die eigentliche Effizienzsteigerung sichtbar.“

Wie ergänzt Ihre Tätigkeit als Doznetin Ihre Coaching-Arbeit?

„Als Dozentin in der Bachelor Professional IT-Weiterbildung der IHK Akademie Koblenz und in Zertifikatskursen für Customer Success Management geht es mir vor allem um praxisnahes Wissen, das den neuen Anforderungen in den Unternehmen standhält. Die Dozententätigkeit ergänzt meine Praxisarbeit perfekt: Es geht immer um reale Beispiele und die gemeinsame Erarbeitung von praktischen Use Cases. Dabei vermittle ich methodisches Wissen und unterstütze Fachkräfte in Weiterbildungen dabei, ihre eigenen Projekte aktiv zu gestalten. Gleichzeitig fließen diese Erfahrungen zurück in meine Coachingprojekte – eine starke Rückkopplung zwischen Theorie und Praxis, die allen Beteiligten zugutekommt.“

2025 haben Sie 5 Jahre Unternehmertum gefeiert. Was war besonders herausfordernd und erfüllend?

„Mein Unternehmen aufzubauen, parallel als Beraterin, Coach und Dozentin tätig zu sein, war spannend und anspruchsvoll. Die größte Herausforderung: die eigene Zeit zwischen Kundenprojekten, Trainingsleitung und Weiterentwicklung zu managen. Am erfüllendsten ist es, wenn ich sehe, wie Impulse wirken – sei es in einem KMU, das Prozesse engagiert und erfolgreich digitalisiert, oder bei Kursteilnehmern, die praxisnahe Lösungen entwickeln. Ich erlebe es als besonders wertvoll, wenn Teams auch nach den Beratungen und Workshops weiterhin selbstständig ihre Ideen umsetzen und kontinuierlich an der Verbesserung ihrer Arbeitsweisen arbeiten.“

Was steht als Nächstes auf Ihrer Agenda?

„Ich möchte weiterhin Unternehmen in Kultur- und Transformationsprojekten begleiten, meine Expertise im Customer Success Management vertiefen und die digitale Reife von KMU stärken. Zugleich plane ich, mein Erfahrungen verstärkt in Publikationen, praxisorientierte Workshops und Online-Formate einzubringen, damit noch mehr Organisationen direkt profitieren können. Mein Ziel ist, praxisnahe Lösungen zu verbreiten, die sowohl technologische Effizienz als auch nachhaltige Kulturentwicklung fördern.“

Link zum Download Pressefoto Birgit Schulze-Berktold M.A. (Bildnachweis Ambrosch Fotografie):

https://drive.google.com/file/d/1uzjFX-r3hEPzm2SJD4H9IMVYpb2YGozf/view

Birgit Schulze-Berktold ist Beraterin, Dozentin und Autorin mit dem Schwerpunkt auf digitaler Transformation, Kundenerfolgsmanagement und agilen Methoden. Als Gründerin von Exponential Culture, Sales & Development unterstützt sie Unternehmen, insbesondere KMUs, dabei, digitale Veränderungsprozesse strukturiert, praxisnah und nachhaltig umzusetzen. Ihr Beratungsansatz liefert einen klaren Rahmen und bewährte Methoden, um maßgeschneiderte Lösungen für individuelle Unternehmensbedürfnisse zu entwickeln – ohne sich auf spezifische Tools festzulegen.

Neben ihrer Beratertätigkeit ist Birgit als freiberufliche Dozentin für den Bachelor Professional in IT und für Customer Success Management an der IHK Akademie Koblenz aktiv und veröffentlicht regelmäßig Fachbeiträge, um Erfahrungen aus der Praxis an ein breites Publikum weiterzugeben.

