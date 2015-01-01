  • Digitale Offensive: IBB AG schafft mit DWD GmbH eigene Einheit für Lernplattformen und Innovationsprojekte

    Das IBB bündelt seine digitalen Aktivitäten in der neuen Tochter DWD GmbH. Sie übernimmt die Aufgabe, Weiterbildung zu modernisieren und Partner digital zu stärken.

    BildDas Institut für Berufliche Bildung (IBB) bündelt seine digitalen Aktivitäten in einer neuen Tochtergesellschaft: Die „Digitale Weiterbildungsdienste GmbH“ (DWD) übernimmt zentrale digitale Plattformen, Tools und Innovationsprojekte der IBB-Gruppe. Ziel ist es, die technologische Weiterentwicklung in der geförderten Weiterbildung zu beschleunigen und das bundesweite Partnernetzwerk mit innovativen digitalen Lösungen zu stärken.

    Die Geschäftsführung der DWD GmbH übernehmen Katrin Witte, Vorstandsvorsitzende des IBB, gemeinsam mit Katrin Crepon, die bereits langjährige Projekt- und Führungsverantwortung im IBB trägt.

    Digitale Infrastruktur für die gesamte Bildungsbranche

    Die DWD GmbH vereint die wesentlichen digitalen Angebote der IBB-Gruppe unter einem Dach: Die Lernplattform „viona.online“ für geförderte Weiterbildungen, das Zertifizierungs- und Qualitätstool „certify“ sowie die Entwicklung neuer digitaler Lösungen für Bildungsanbieter. Mit dieser organisatorischen Neuaufstellung schafft die IBB-Gruppe einen klaren strategischen Rahmen für Innovation und skalierbare Technologielösungen.

    „Wir bringen die Innovationskraft und Praxiserfahrung des IBB jetzt gezielt in die Entwicklung digitaler Bildungslösungen ein“, erklärt Katrin Crepon. „Mit der DWD schaffen wir nicht nur für uns und unsere Kooperationspartner Mehrwerte, sondern treiben die Digitalisierung der gesamten Weiterbildungsbranche voran.“

    Netzwerkausbau und kontinuierliche Weiterentwicklung im Fokus

    Die DWD GmbH konzentriert sich auf drei Kernbereiche: den systematischen Ausbau von Partnernetzwerken, die Optimierung digitaler Prozesse und die Entwicklung zukunftsfähiger Bildungstechnologien. Dabei fließt die langjährige Expertise des IBB aus der praktischen Arbeit mit bundesweit über 1.000 Partnerstandorten direkt in die Produktentwicklung ein.

    „Die Ausgliederung in eine eigenständige Gesellschaft gibt uns die Flexibilität und den Fokus, um noch schneller auf die Anforderungen des Marktes zu reagieren“, ergänzt Katrin Witte. „Gleichzeitig bleiben wir eng mit dem IBB verzahnt und profitieren von der unmittelbaren Nähe zur Bildungspraxis.“

    Über das Institut für Berufliche Bildung (IBB)

    Seit seiner Gründung vor 40 Jahren hat sich das IBB Institut für Berufliche Bildung zu einem der größten und erfolgreichsten privaten Bildungsanbieter Deutschlands entwickelt. Das Angebot des IBB richtet sich an Arbeitssuchende und Berufstätige, die sich für neue berufliche Aufgaben qualifizieren möchten. Ebenso finden Unternehmen hier die Möglichkeit, ihre Mitarbeiter und Führungskräfte zielgerichtet weiterzuentwickeln. Dank Viona, dem nahezu größten Netzwerk an kooperierenden Bildungsunternehmen, bietet das IBB maßgeschneiderte Schulungslösungen aus unterschiedlichsten Themenbereichen an mehr als 1.000 Standorten in ganz Deutschland an. Die IBB-Gruppe setzt konsequent auf digitale Lernformate und gilt als Innovationstreiber in der geförderten Weiterbildung.

    Weitere Informationen: www.ibb.com

