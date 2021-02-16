  • Bestes Institut für berufliche Bildung 2026: IBB erneut Testsieger bei DEUTSCHLAND TEST

    IBB ist Testsieger 2026 und zum elften Mal in Folge als „Bestes Institut für berufliche Bildung“ ausgezeichnet – basierend auf über 37.000 Kundenstimmen bei DEUTSCHLAND TEST.

    BildBeim großen Ranking „Deutschlands beste Weiterbildungsangebote“ von DEUTSCHLAND TEST in Kooperation mit Focus wurde das Institut für Berufliche Bildung (IBB) zum elften Mal in Folge als „Bestes Institut für berufliche Bildung“ ausgezeichnet. Eine Erfolgsserie, die für Teilnehmende eine klare Botschaft sendet: Hier lernen sie bei einem Anbieter, der seit mehr als einem Jahrzehnt durchgehend überzeugt.

    Auszeichnung basiert auf Kundenerfahrungen

    Die Auszeichnung beruht nicht auf dem Urteil einer Expertenjury, sondern auf den direkten Erfahrungen der Kunden. Das Kölner Analyse- und Beratungshaus ServiceValue hat hierfür in einer umfangreichen Online-Befragung die Zufriedenheit bei Weiterbildungsanbietern untersucht. In der Kategorie „Institute für berufliche Bildung“ erreichte das IBB dabei den Spitzenplatz.

    Erfahrung, die Zukunft sichert

    Eine berufliche Weiterbildung ist eine Investition in die eigene Zukunft. Teilnehmende möchten sich darauf verlassen können, dass sich diese Investition durch praxisnahes Wissen und hohe Qualität auszahlt. Genau diese Verlässlichkeit bietet das IBB seit mehr als 40 Jahren. Als Pionier entwickelte das Institut das erste bundesweite System virtueller Klassenräume und verfügt somit über eine einzigartige Erfahrung, von der die Lernenden heute direkt profitieren – sei es in beruflichen Übergangsphasen oder bei berufsbegleitenden Qualifizierungen.

    Über das Ranking

    Im Ranking „Deutschlands beste Weiterbildungsangebote“ wurden klassische und digitale Bildungsanbieter in 18 Kategorien untersucht, darunter Fernhochschulen, Business Schools, Sprachlehrinstitute, Institute für berufliche Bildung sowie E-Learning-Anbieter und Lern-Apps. Dabei wurden insgesamt über 37.000 Kundenstimmen zu 292 Anbietern aus 18 Kategorien ausgewertet. Die Studie gibt einen umfassenden Überblick über die Qualität von Weiterbildungsangeboten in Deutschland aus Kundenperspektive. Sie ist hier zu finden.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    IBB Institut für Berufliche Bildung AG
    Frau Claudia Reimann
    Bebelstraße 40
    21614 Buxtehude
    Deutschland

    fon ..: 04161 516549
    web ..: https://www.ibb.com
    email : marketing@ibb.com

    Seit seiner Gründung vor 40 Jahren hat sich das Institut für Berufliche Bildung zu einem der größten und erfolgreichsten privaten Bildungsanbieter Deutschlands entwickelt. Mit Kooperationspartnern an mehr als 1.000 Standorten in allen Bundesländern bietet das IBB ein breites Spektrum an zertifizierten Weiterbildungen für Arbeitssuchende, Berufstätige und Unternehmen. Bereits 1996 wurde das IBB als erster überregionaler Bildungsanbieter in Deutschland mit allen Niederlassungen nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert. Diese umfassende Qualitätsnorm sowie die AZAV-Zertifizierung garantieren höchste Standards in der beruflichen Weiterbildung.

