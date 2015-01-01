  • Digitaler Wegweiser durch den Förderdschungel: „Fördercheck für Unternehmen“ der Bundesagentur für Arbeit

    Neuer Fördercheck der Bundesagentur für Arbeit vereinfacht die Suche nach Unternehmensförderungen. Das Online-Tool hilft bei der gezielten Qualifizierung eigener Beschäftigter.

    BildWelche Förderung passt zu meinem Unternehmen? Welche Voraussetzungen muss ich erfüllen? Bisher glich die Suche nach passenden Fördermitteln einem Puzzle mit tausend Teilen. Der neue „Fördercheck für Unternehmen“ der Bundesagentur für Arbeit verwandelt dieses komplexe Puzzle in wenige, einfache Klicks.

    Die Lösung liegt oft näher als gedacht

    Während Unternehmen deutschlandweit nach qualifizierten Fachkräften suchen, liegt eine naheliegende Lösung direkt vor ihnen: die eigenen Beschäftigten gezielt zu qualifizieren und auszubilden. Das Hindernis? Viele kennen die verfügbaren Förderinstrumente schlichtweg nicht. Genau hier setzt das neue Online-Tool der Bundesagentur für Arbeit an.

    Transparenz für alle – von Start-up bis Konzern

    Der innovative Fördercheck ermöglicht es Unternehmen jeder Größe und Branche, mit wenigen Klicks die passenden Förderleistungen zu identifizieren. „Das Tool bietet einen guten Einstieg und hilft, mögliche Förderinstrumente frühzeitig zu erkennen – einfach, schnell und übersichtlich“, erklärt Daniel Terzenbach, Vorstand Regionen der Bundesagentur für Arbeit.

    Besonders kleine und mittlere Unternehmen profitieren von dieser neuen Transparenz. Sie waren bisher oft im Unklaren über die vielfältigen Unterstützungsmöglichkeiten, die ihnen zur Verfügung stehen.

    Vom Klick zur maßgeschneiderten Lösung

    Das Institut für Berufliche Bildung (IBB) geht noch einen Schritt weiter: Als erfahrener Bildungspartner unterstützt das IBB Arbeitgeber dabei, die gefundenen Fördermöglichkeiten optimal zu nutzen. Mit über 1.000 Standorten bundesweit und mehreren hundert zertifizierten Qualifizierungsangeboten entwickelt das IBB gemeinsam mit Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen für deren spezifische Anforderungen.

    Ob im eigenen Schulungszentrum oder direkt im Unternehmen – das IBB stellt sich flexibel auf die Bedürfnisse seiner Kunden ein und verwandelt Fördergelder in konkrete Weiterbildungserfolge.

    Der direkte Weg zur Förderung

    Interessierte Unternehmen finden den Fördercheck unter https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/finanziell. Für eine individuelle Beratung zu Fördermöglichkeiten und passenden Weiterbildungsangeboten steht das IBB unter www.ibb.com zur Verfügung.

    Seit seiner Gründung vor 40 Jahren hat sich das Institut für Berufliche Bildung zu einem der größten und erfolgreichsten privaten Bildungsanbieter Deutschlands entwickelt. Mit Kooperationspartnern an mehr als 1.000 Standorten in allen Bundesländern bietet das IBB ein breites Spektrum an zertifizierten Weiterbildungen für Arbeitssuchende, Berufstätige und Unternehmen. Bereits 1996 wurde das IBB als erster überregionaler Bildungsanbieter in Deutschland mit allen Niederlassungen nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert. Diese umfassende Qualitätsnorm sowie die AZAV-Zertifizierung garantieren höchste Standards in der beruflichen Weiterbildung.

