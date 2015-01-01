Weiterbildung ist und bleibt der Schlüssel zum beruflichen Erfolg

Neue IAB-Studie zeigt: Mangelnde Information ist die größte Hürde bei Weiterbildung – nicht die Kosten. Professionelle Beratung überwindet Vorurteile und erschließt Förderungsmöglichkeiten.

Eine aktuelle Untersuchung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) bestätigt: Weiterbildung ist der Schlüssel zum beruflichen Erfolg. Doch während 67 Prozent der Erwerbstätigen regelmäßig an Weiterbildungen teilnehmen, sind es bei Arbeitsuchenden nur 42 Prozent. Die Studie offenbart jedoch auch: Die Gründe für diese Zurückhaltung sind oft unbegründet und können durch professionelle Beratung erfolgreich überwunden werden.

Informationsdefizite als Haupthürde identifiziert

„Die größte Barriere für Weiterbildung sind nicht die Kosten, sondern ist mangelnde Information“, so ein zentrales Ergebnis der Langzeitstudie mit über 6.000 Teilnehmern. Arbeitsuchende fühlen sich deutlich schlechter über Weiterbildungsmöglichkeiten informiert als Erwerbstätige – ein Informationsdefizit, das sich direkt auf die Teilnahmebereitschaft auswirkt. Je besser der Informationsstand, desto höher die Weiterbildungsbereitschaft. Dies unterstreicht die immense Bedeutung professioneller, individueller Beratung, die gezielt über Möglichkeiten, Chancen und verfügbare Unterstützung aufklärt.

Vorurteile über Kosten meist unbegründet

Ein weit verbreiteter Irrtum hält viele Menschen von Weiterbildung ab: die Annahme hoher Kosten. Dabei zeigt die Realität ein völlig anderes Bild: Mit der richtigen Beratung lassen sich für nahezu jede Situation passende Förderungsmöglichkeiten finden.

* Für Arbeitsuchende: Die Bundesagentur für Arbeit finanziert durch Bildungsgutscheine umfassende Weiterbildungsmaßnahmen, oft zu 100 Prozent

* Für Erwerbstätige: Verschiedene Förderprogramme wie Aufstiegs-BAföG, Bildungsprämie oder Weiterbildungsstipendien reduzieren die Eigenkosten erheblich

* Für Unternehmen: Steuerliche Vorteile und Zuschüsse machen betriebliche Weiterbildung zur lohnenden Investition, beispielsweise über das Qualifizierungschancengesetz (QCG)

Weiterbildung zahlt sich aus – für alle

Die IAB-Studie dokumentiert: Höherqualifizierte nehmen nicht nur häufiger an Weiterbildungen teil, sie profitieren auch stärker davon. Doch dieser Effekt ist kein Naturgesetz – er lässt sich durch gezielte Förderung und Beratung für alle Qualifikationsstufen nutzbar machen. Auch bei unterschiedlichen Ausgangssituationen führt Weiterbildung zu messbaren Verbesserungen der beruflichen Perspektiven. Entscheidend ist der erste Schritt, und dabei hilft professionelle Beratung.

IBB: Ihr Partner für erfolgreiche Weiterbildung

Als erfahrener Bildungsträger steht das Institut für Berufliche Bildung (IBB) Menschen in allen Lebenslagen mit umfassender Beratung und einem breiten Qualifizierungsangebot zur Seite. Die erfahrenen Bildungsberater nehmen sich Zeit für eine individuelle Analyse und entwickeln gemeinsam mit dem Interessenten den optimalen Weiterbildungsweg:

* Kostenlose, unverbindliche Beratungsgespräche

* Kompetenzanalyse und Potentialermittlung

* Umfassende Information über Förderungsmöglichkeiten

* Flexible Lernformen: Präsenz, Online oder Blended Learning

* Zertifizierte Kurse mit anerkannten Abschlüssen

* Persönliche Betreuung während der gesamten Weiterbildung

Erste Informationen und Beratungstermine sind unter www.ibb.com verfügbar.

Quelle:

Weiterbildungsbeteiligung und Weiterbildungshürden bei Arbeitsuchenden und Erwerbstätigen (IAB-Forschungsbericht 26/2025), https://doku.iab.de/forschungsbericht/2025/fb2625.pdf

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

IBB Institut für Berufliche Bildung AG

Frau Claudia Reimann

Bebelstraße 40

21614 Buxtehude

Deutschland

fon ..: 04161 516549

web ..: https://www.ibb.com

email : marketing@ibb.com

Seit seiner Gründung vor 40 Jahren hat sich das Institut für Berufliche Bildung zu einem der größten und erfolgreichsten privaten Bildungsanbieter Deutschlands entwickelt. Mit Kooperationspartnern an mehr als 1.000 Standorten in allen Bundesländern bietet das IBB ein breites Spektrum an zertifizierten Weiterbildungen für Arbeitssuchende, Berufstätige und Unternehmen. Bereits 1996 wurde das IBB als erster überregionaler Bildungsanbieter in Deutschland mit allen Niederlassungen nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert. Diese umfassende Qualitätsnorm sowie die AZAV-Zertifizierung garantieren höchste Standards in der beruflichen Weiterbildung.

