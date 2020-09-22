SABorganic – Nachhaltiges Kabeldesign mit verbessertem CO?-Fußabdruck

Neue SABorganic S 1000: CO?-reduzierte Leitungen aus biobasiertem Polyurethan, 45% nachwachsenden Rohstoffen, 25% weniger CO?, halogenfrei, flammwidrig, chemikalien- und witterungsbeständig.

Wir werden dem Trend und der steigenden Nachfrage nach Produkten aus nachwachsenden Rohstoffen gerecht und führen eine neue, CO?-reduzierte Modellreihe von Daten- und Steuerleitungen ein.

Die schleppkettenfähige Leitung SABorganic S 1000 Control und SABorganic S 1000 Data verfügt über einen Außenmantel aus biobasiertem Polyurethan. Der neue Werkstoff wird aus kurzen, lokalen Lieferketten bezogen und besteht zu 45% aus nachwachsenden Rohstoffen. Dies vermindert den CO?-Fußabdruck gegenüber vergleichbaren fossilen Produkten um durchschnittlich 25%.

Dabei entsprechen die Produkteigenschaften der neuen, klimaverträglicheren Leitung denen herkömmlicher SAB-Schleppkettenleitungen wie der S 200. Die in den Ausführungen Control und Data angebotene SABorganic S 1000 ist standardmäßig in zahlreichen ungeschirmten sowie geschirmten Varianten mit drei bis zwanzig Adern in Querschnitten zwischen 0,14 mm² und 10,0 mm² erhältlich. Weitere Abmessungen sind auf Anfrage möglich.

Durch die Halogenfreiheit und Flammwidrigkeit des neuen Mantelmaterials werden potenzielle Brandgefahren minimiert. Der Flammschutz entspricht der IEC 60332-1-2. Zudem ist SABorganic S 1000 beständig gegen mineralölbasierte Schmierstoffe und viele Chemikalien. Die neue Serie verfügt über eine Ozonbeständigkeit gemäß EN 50396, ist UV- und witterungsbeständig nach HD 605 sowie frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen. Das CO?-reduzierte Mantelmaterial lässt sich konstruktiv auch auf andere Produkte übertragen. Entscheidend sind hierbei die Anforderungen des Kunden und der spezifische Einsatzbereich der Leitung. Zur verbesserten Ökobilanz der Modellreihe tragen zusätzlich auch Energieeinsparungen durch vergleichsweise niedrige Verarbeitungstemperaturen und ein geringes, die Transportkosten senkendes Leitungsgewicht bei.

Nicht eingerechnet in die CO?-Reduzierung der SABorganic S 1000-Serie ist der stetig wachsende Anteil an selbst erzeugtem Strom aus erneuerbaren Energien. In den vergangenen Jahren wurde der Ausbau erneuerbarer Energien vorangetrieben. Mittlerweile wird ein großer Teil des Strombedarfs von SAB aus eigenen PV-Anlagen abgedeckt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

SAB Bröckskes GmbH & Co. KG

Herr Sacir Adrovic

Grefrather Str. 204-212b

41749 Viersen

Deutschland

fon ..: +49 2162 898-146

web ..: https://www.sab-kabel.de/

email : s.adrovic@sab-cable.com

Kabelhersteller seit 1947

SAB Bröckskes ist weltweit einer der führenden Kabelhersteller und Anbieter von Kabelkonfektionen, Messtechnik und Sensorik. Seit drei Generationen steht SAB Bröckskes für maßgeschneiderte Verbindungslösungen in der Kabel- und Messtechnik. Aus einem Ein-Mann-Betrieb gewachsen, beschäftigen wir heute über 550 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und realisieren jährlich mehr als 1.500 kundenspezifische Sonderkonstruktionen. Unsere Stärke liegt in der Entwicklung und Fertigung individueller Lösungen, die perfekt auf die Anforderungen unserer Kunden zugeschnitten sind.

Als Hersteller und Dienstleister verbinden wir technologische Kompetenz mit höchster Flexibilität und echter Partnerschaft. Unsere Produkte sind in mehr als 100 Ländern im Einsatz und erfüllen höchste Qualitätsstandards, zertifiziert nach DIN EN ISO 9001. Darüber hinaus setzen wir mit Umwelt-, Arbeits- und Energiemanagementsystemen nach internationalen Standards ein klares Zeichen für Nachhaltigkeit und Verantwortung.

