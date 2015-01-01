Kopf oder Bauch? Warum beides nicht reicht

Wenn Analysen nicht mehr tragen und Intuition unsicher wirkt, braucht es neue Orientierung. Tatjana Magda beschreibt einen dritten Weg der Entscheidungsfindung.

Die erfolgreiche Intuitions-Expertin Tatjana Magda stellt in ihrem neuen Buch _Der 7. Sinn fürs Business_ einen neuen Weg vor: Der Zugang zu einer höheren Bewusstseinsquelle als praktisches Werkzeug für klare Entscheidungen.

Zwischen Komplexität und Sinnsuche

In einer Zeit, in der Sicherheiten wegbrechen, KI unsere Arbeitswelt verändert und viele Menschen nach Sinn statt bloßer Effizienz fragen, wächst das Bedürfnis nach Orientierung.

Tatjana Magda ist überzeugt: „Die Antworten auf die wichtigen Lebensfragen finden wir nicht im Kopf und oft auch nicht im Bauch.“

In ihrem Buch _Der 7. Sinn fürs Business_, lädt die ehemalige Agenturchefin Unternehmer*innen, Führungskräfte und Selbständige ein, ihre Super-Intuition zu aktivieren, um sichere und mutige Entscheidungen zu treffen.

Ein Upgrade für Entscheidungsprozesse: Zugriff auf verborgenes Wissen

Mit der von ihr entwickelten LIF-Methode® (Lesen im morphischen Feld) führt sie Schritt für Schritt an eine Quelle jenseits des Verstandes. Das morphische Feld beschreibt sie als ein unsichtbares Informationsfeld, in dem alle Erfahrungen, und Möglichkeiten gespeichert sind und auf das wir zugreifen können.

„Wir alle haben eine direkte Standleitung zur Weisheit des Universums“, sagt sie.

Neben einer Einführung ins Feldlesen bietet es viele Übungen, Werkzeuge und Beispiele von Menschen, die dem Ruf nach mehr Sinn gefolgt sind und ihr berufliches Leben bewusst verändert haben.

Eine Anekdote aus ihrer Praxis zeigt, wie konkret das sein kann: Eine Jurastudentin sagte nach einem Seminar, sie habe mithilfe der Methode die tatsächlichen Examensfragen im Vorfeld wahrgenommen und dadurch bestanden. Für Tatjana Magda kein Zufall, sondern Ausdruck eines tieferen Zugangs zu Wissen.

Super-Intuition als Zukunftskompetenz

In Der 7. Sinn fürs Business zeigt Tatjana Magda, wie sich moderne Wissenschaft und gelebte Spiritualität zu einer zeitgemäßen Führungskompetenz verbinden. In einer Arbeitswelt, in der KI analysiert, optimiert und prognostiziert, wird menschliche Urteilskraft zur zentralen Entscheidungsinstanz. Je komplexer Systeme und Datenlagen werden, desto wichtiger ist ein verlässlicher innerer Maßstab, der Orientierung, Verantwortung und Weitsicht ermöglicht.

Infos zum Buch

https://www.amazon.de/dp/B0FQN98NTR

Infos über die Autorin

https://morphischesfeldlesen.com/

