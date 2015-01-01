  • Nie wieder Schnee schippen: Startup bietet Fußbodenheizung für Auffahrten und Gehwege

    Eisfrei auf Knopfdruck: Freiflächen-Heizung entlastet Immobilienbesitzer

    BildDer Wintereinbruch sorgt bundesweit für rutschige Wege und mühsame Räumpflichten. Eine einfache Lösung bietet das Startup Nordwaerme Fußbodenheizungen: mit Freiflächen-Heizungen bleiben Auffahrten und Gehwege jederzeit frostfrei- und das ganz ohne umweltschädliche Salz-Streuung.

    Fußballfans kennen es bereits aus den Stadien: Freiflächen-Fußbodenheizungen sorgen für frostfreie Fußball-Freude auch bei Schnee und Eisregen. Doch was für die Vereine der Bundesliga verpflichtend ist, kann auch für private Immobilienbesitzer das Leben einfacher machen: sanfte Fußbodenheizungen für den Außenbereich.

    Einsatzmöglichkeiten der Außen-Fußbodenheizung

    „Wo Glätte ein Sicherheitsrisiko darstellt, ist so eine Außen-Fußbodenheizung eine gute Lösung“, erklärt David Burckhardt, Mitgründer von Nordwaerme Fußbodenheizungen: „Das gilt für Zuwege von Kliniken und Seniorenheimen, für Industrie-Auffahrten oder private Treppenaufgänge. Kürzlich haben wir sogar die Waschboxen einer Autowaschanlage eisfrei gefräst, damit der Betrieb dort auch bei Dauerfrost sicher weiterlaufen kann.“

    Umweltbilanz

    Die Umweltbilanz ist viel besser, als viele denken: „Eine Außen-Fußbodenheizung läuft nur auf geringer Temperatur – das Ziel ist eine Bodentemperatur oberhalb von 3°C“, so Burckhardt weiter. Eine gute Regelung startet nur an wenigen Tagen im Jahr, wenn Bodenfrost und Bodenfeuchtigkeit gleichzeitig zusammenkommen. Bleibt der Boden frostfrei oder ist der Boden trocken, ruht die Freiflächen-Heizung nur als Sicherheitswächter, um im Eisfall schnell einspringen zu können. In Kombination mit Photovoltaik oder Wärmepumpe kann die Schnee- und Eisräumung so mit Sonnen- oder Windenergie erledigt werden. Und: Die Freiflächenheizung ermöglicht den kompletten Verzicht auf aggressives Streusalz, welches das Grundwasser belastet – und sichert Immobilienbesitzer trotzdem gut gegen die hohen Haftungsrisiken, die von plötzlichen Blitzeis ausgehen.

    Die Technik

    Je nach Fläche variieren die Methoden: Für kleine Areale reicht Elektro-Technik; ab 100 qm lohnt ein Wasser-Glykol-System – dies ist das System, das auch in Fußballstadien angewandt wird – aber meist einen aufwendigen Wärmetauscher an der Heizungsanlage braucht. „Wenn schon ein festes Zement-Fundament besteht wie in einer Auto-Waschanlage, überdachten Stallungen oder einem Zement-Fundament auf Terassen oder Zuwegen, können wir die Fußbodenheizung auch einfach einfräsen“, so Burckhardt weiter.

    Weitere Informationen unter: https://www.nordwaerme.de/

    Video / Fußbodenheizung in Haus und Wohnung einfach einfräsen – Nachrüstung günstig und schnell: https://www.youtube.com/shorts/7BtBes4uXrY

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Nordwaerme – Fußbodenheizung einfach einfräsen!
    Herr David Burckhardt
    Rondenbarg 14
    22525 Hamburg
    Deutschland

    fon ..: 040/578 900
    web ..: https://www.nordwaerme.de/
    email : david@nordwaerme.de

    Über Nordwaerme Fußbodenheizungen:
    Das Handwerks-Startup aus Norddeutschland hat sich spezialisiert auf die Nachrüstung von Fußbodenheizungen in Bestandsgebäuden. Meist wird dabei ein Fräsverfahren angewandt, das Kanäle in den bestehenden Fußboden eingefräst – dort wird dann die Fußbodenheizung verlegt. Dieses innovative System verringert die Kosten für eine nachträgliche Fußbodenheizung um rund 50% und kann so ein Einfamilienhaus schon in wenigen Tagen umrüsten.

