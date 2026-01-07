Schluss mit Implantat-Angst: So werden Schmerzen bei Zahnimplantationen effektiv beherrscht

Innovative Methoden und gezielte Patientenaufklärung führen zu einem entspannten und schmerzfreien Erlebnis bei Zahnimplantationen. Angstfrei zum neuen Lächeln

Ludwigshafen, 07.01.2026 – Patientenfragen im Fokus: Ihr Weg zu schmerzfreien Zahnimplantaten.

In der Zahnmedizin sind Ängste vor Schmerzen bei Zahnimplantationen weit verbreitet. Doch dank innovativer Methoden und einer umfassenden Patientenaufklärung gehören diese Sorgen nun der Vergangenheit an. In dieser Meldung gehen wir auf die häufigsten Fragen und größten Sorgen von Patientinnen und Patienten ein, die über eine Implantation nachdenken.

Werde ich während der Zahnimplantation Schmerzen haben?

Nein, die Implantation selbst ist dank lokaler Betäubung oder Sedierung in der Regel schmerzfrei. Sie werden während des Eingriffs nichts spüren, außer vielleicht einem leichten Druck. Die modernen Anästhesieverfahren sind sehr effektiv und gewährleisten Ihren Komfort.

Sind Schmerzen nach der Operation normal? Wie stark werden diese sein?

Leichte bis moderate Schmerzen und Beschwerden nach dem Eingriff sind normal und ein Zeichen des Heilungsprozesses. Diese treten meist nur für wenige Tage auf und lassen sich gut mit Schmerzmitteln kontrollieren, die wir Ihnen verschreiben oder empfehlen. Stärkere oder anhaltende Schmerzen sind ungewöhnlich und sollten uns umgehend gemeldet werden.

Wie lange halten die Schmerzen nach einer Zahnimplantation an?

In der Regel klingen die postoperativen Schmerzen innerhalb von 2-3 Tagen ab. Schwellungen können etwas länger anhalten, normalerweise bis zu einer Woche. Danach sollten Sie eine deutliche Besserung spüren.

Welche Maßnahmen kann ich ergreifen, um Schmerzen zu lindern?

Neben den von uns verschriebenen Schmerzmitteln helfen Ihnen kalte Umschläge auf der Wange, den Kiefer hochzulagern (z.B. mit einem zusätzlichen Kissen beim Schlafen) und weiche Kost zu sich zu nehmen. Vermeiden Sie in den ersten Tagen heiße Getränke, Alkohol und Rauchen, da dies den Heilungsprozess stören und Schmerzen verstärken kann.

Wann sollte ich mir Sorgen wegen Schmerzen nach der Implantation machen?

Sollten die Schmerzen plötzlich wieder zunehmen, sehr stark werden, von Fieber, starken Schwellungen oder einem unangenehmen Geschmack im Mund begleitet sein, kontaktieren Sie uns bitte umgehend. Dies könnte auf eine Entzündung oder andere Komplikationen hindeuten, die schnell behandelt werden sollten.

Können Implantat Schmerzen auch später noch auftreten?

Unter normalen Umständen sollten Sie nach der vollständigen Einheilung Ihres Implantats keine Schmerzen haben. Selten können Schmerzen nach längerer Zeit auf eine Periimplantitis (eine Entzündung um das Implantat herum), eine Überlastung des Implantats oder andere Ursachen hindeuten. Bei solchen Beschwerden sollten Sie immer einen Zahnarzt aufsuchen.

Gibt es Möglichkeiten, die Schmerzempfindlichkeit zu reduzieren?

Ja, moderne Techniken wie minimalinvasive Chirurgie, die Verwendung von hochpräzisen 3D-Planungen sowie eine gute Schmerzmittelversorgung und entzündungshemmende Medikamente tragen dazu bei, Schmerzen zu minimieren. Eine gute Mundhygiene vor und nach dem Eingriff ist ebenfalls entscheidend für eine reibungslose Heilung.

Prof. Dhom – einer der deutschlandweit führenden Experten für Zahn-Implantationen

Die Erfahrung und Qualifikation von Prof. Dhom dem Inhaber des medizinischen Kompetenzzentrums sucht seinesgleichen. Als Schwerpunktpraxis für Implantologie hat das Zentrum nicht nur modernste Technologien und innovative Verfahren etabliert, sondern auch die beste Behandlungsqualität für ihre Patienten erreicht.

Prof. Dhom verfügt über jahrzehntelange klinische Praxis, zahlreiche wissenschaftliche Publikationen und regelmäßige Fortbildungen auf dem neuesten Stand der Implantat Chirurgie. Diese außergewöhnlich hohe Expertise dient vor allem dem Wohl der Patientinnen und Patienten, die bei Prof. Dhom mit einer besonders präzisen und schonenden Implantation rechnen dürfen. https://www.prof-dhom.de/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Prof. Dr. Dhom & Kollegen MVZ GmbH

Herr Prof. Dr. Günter Dhom

Bismarckstraße 27

67059 Ludwigshafen

Deutschland

fon ..: 0621-68124444

web ..: http://www.prof-dhom.de/

email : praxis@prof-dhom.de

Das zahnmedizinische Behandlungszentrum Prof. Dr. Dhom & Kollegen MVZ GmbH verfügt über insgesamt 5 Standorte in Rheinland-Pfalz. Mit aktuell 150 hoch qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und einer hochwertigen technischen Ausstattung sowie eigenen wissenschaftlichen Aktivitäten gestaltet sie die Zukunft der Zahnheilkunde, Zahnchirurgie und Implantologie mit. Der hohe Behandlungsstandard zeigt sich auch in der Beurteilung von Kollegen und Fachjournalisten. Die Praxis Prof.Dr. Dhom & Kollegen ist als zahnärztlich-implantologische Praxis in der Metropolregion Rhein Neckar in 3 Kategorien in der Ärzteliste des Magazins Focus vertreten und ausgezeichnet.

Pressekontakt:

Prof. Dr. Dhom & Kollegen MVZ GmbH

Herr Prof. Dr. Günter Dhom

Bismarckstraße 27

67059 Ludwigshafen

fon ..: 0621-68124444

web ..: http://www.prof-dhom.de/

email : praxis@prof-dhom.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

SmartStart: Klarheit statt Aktionisums Nie wieder Schnee schippen: Startup bietet Fußbodenheizung für Auffahrten und Gehwege