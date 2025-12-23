-
Können Implantate vom Körper abgestoßen werden, und welches Material ist besonders verträglich?
Bioverträglichkeit im Fokus: Welche Materialien bei Implantaten besonders gut vom Körper akzeptiert werden, und wie man Unverträglichkeiten oder Abstoßungen verhindert
Ludwigshafen, 23.12.2025 – Neue Materialien erhöhen die Biokompatibilität von modernen Implantaten
Auch wenn Implantate heute als Goldstandard beim Zahnersatz gelten, stellen sich viele Menschen die Frage, wie verträglich diese überhaupt sind und ob man bei einem Implantat eine Abstoßung befürchten muss. Die gute Nachricht: Moderne Praxen wie das zahnmedizinische Zentrum Prof. Dr. Dhom setzen heute auf Materialien wie Titan und Zirkonoxid, die eine sehr hohe Bioverträglichkeit bieten. So lässt sich ein langfristiger Behandlungserfolg erzielen, ohne dass es zu einer Abstoßung kommt.
Wie kann es bei einem Implantat zu einer Abstoßung oder Unverträglichkeit kommen?
Bei einer Implantat Abstoßung oder Unverträglichkeit handelt es sich um eine immunologische Reaktion, bei der ein Organismus ein Implantat als Fremdkörper erkennt und angreift. Allerdings kommt das heute extrem selten vor, da die Werkstoffe mit einer sehr guten Bioverträglichkeit überzeugen. Eine schlechte Implantat Verträglichkeit oder ein Verlust hat meist andere Ursachen: eine mangelnde Osseointegration beispielsweise, bakterielle Infektionen durch das Eindringen von Keimen oder mechanische Probleme. Dies lässt sich aber mit den richtigen Maßnahmen effektiv verhindern.
Professionelle Diagnose und präzise Planung verhindern Komplikationen
Im zahnmedizinischen Zentrum von Prof. Dr. Dhom sichern eine sorgfältige Diagnostik und eine präzise Operationsplanung auf Basis von 3D-Bildgebung die optimale Positionierung des neuen Implantats und schützen die Kieferhöhle. Nach dem Eingriff sorgen zudem modernste, individuelle Nachsorgekonzepte mit verständlicher Beratung in der sensiblen Einheilphase für eine enge Begleitung und Betreuung. Auffälligkeiten können somit sofort abgeklärt werden, so dass sich Patienten um die Verträglichkeit des neuen Implantats keine Sorgen machen müssen. Wichtig sind natürlich eine gründliche Mundhygiene sowie die Einhaltung der Prophylaxe-Termine. Beides kann die Besiedlung durch schädliche Bakterien verhindern.
Die Implantat Verträglichkeit: Wie sind die aktuellen Erkenntnisse?
Grundsätzlich muss man zwischen Bioverträglichkeit und Biokompatibilität unterscheiden. Während Bioverträglichkeit die Unbedenklichkeit eines bestimmten Werkstoffs im Organismus beschreibt, meint Biokompatibilität das Zusammenspiel zwischen der Implantat-Oberfläche und dem umgebenden Gewebe. Titan gilt in diesem Zusammenhang als absolut langzeitbewährt und bietet eine sehr hohe Stabilität. Das Material wird für eine exzellente Osseointegration geschätzt, Abwehrreaktionen sind dagegen so gut wie gar nicht bekannt.
Ähnlich positiv fällt die Bilanz für Zirkonoxid (auch bekannt als Keramik-Implantate) aus. Das metallfreie Material eignet sich insbesondere für Patienten mit Metallunverträglichkeiten. Außerdem überzeugt es mit einer sehr guten Weichgewebeverträglichkeit sowie einer nur geringen Plaque-Ablagerung. Zudem belegen Langzeitstudien, dass Menschen mehr als ein Vierteljahrhundert mit ihren Implantaten wie gewohnt kauen können, wenn die Materialauswahl mit einem modernen und hochwertigen Behandlungsablauf einhergeht.
Mit Implantaten lange Zeit perfekt sitzenden Zahnersatz genießen
Echte immunologische Abstoßungen von Zahnimplantaten sind heute eine Seltenheit. Entscheidend für den Behandlungserfolg sind jedoch eine präzise Diagnostik, eine optimale Infektionsprophylaxe und die Wahl eines biokompatiblen Materials. Die Praxis Prof. Dr. Dhom bietet diesbezüglich individuelle Lösungen: von Titan bis hin zu Zirkonoxid. Interessierte können gerne einen Termin für eine persönliche Beratung vereinbaren. https://www.prof-dhom.de/
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Prof. Dr. Dhom & Kollegen MVZ GmbH
Herr Prof. Dr. Günter Dhom
Bismarckstraße 27
67059 Ludwigshafen
Deutschland
fon ..: 0621-68124444
web ..: http://www.prof-dhom.de/
email : praxis@prof-dhom.de
Das zahnmedizinische Behandlungszentrum Prof. Dr. Dhom & Kollegen MVZ GmbH verfügt über insgesamt 5 Standorte in Rheinland-Pfalz. Mit aktuell 150 hoch qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und einer hochwertigen technischen Ausstattung sowie eigenen wissenschaftlichen Aktivitäten gestaltet sie die Zukunft der Zahnheilkunde, Zahnchirurgie und Implantologie mit. Der hohe Behandlungsstandard zeigt sich auch in der Beurteilung von Kollegen und Fachjournalisten. Die Praxis Prof.Dr. Dhom & Kollegen ist als zahnärztlich-implantologische Praxis in der Metropolregion Rhein Neckar in 3 Kategorien in der Ärzteliste des Magazins Focus vertreten und ausgezeichnet.
Pressekontakt:
Prof. Dr. Dhom & Kollegen MVZ GmbH
Herr Prof. Dr. Günter Dhom
Bismarckstraße 27
67059 Ludwigshafen
fon ..: 0621-68124444
web ..: http://www.prof-dhom.de/
email : praxis@prof-dhom.deDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
Gigantische Kupfer-Gold-Lagerstätte in der Mache! Liquid Reply tritt der Agentic AI Foundation (AAIF) bei
Können Implantate vom Körper abgestoßen werden, und welches Material ist besonders verträglich?
auf Wo Was suchen
Wo Was – neu veröffentlicht
- Silvester-Hack: Diese 4 „Champagner-Dupes“ kosten ein Drittel – und schmecken genauso gut
- Horizonia begleitet Menschen in Berlin mit individuellem Jobcoaching und AVGS Coaching
- Gutes Ende eines bösen Gold-Betrugs kurz vor Weihnachten
- Fit und selbstständig bleiben: Wie strukturierte Bewegung das Gehirn im Alter und Reha schützt
- PC Zauberer aus Kelkheim: Persönliche Gaming-PC-Beratung und kompletter Zusammenbau
- Experten für E-Mobilität und Fahrzeugpflege
- State of the Art in der Raumakustik: Wenn Kunst, Design und Wirksamkeit verschmelzen
- Perfekt kalibriert. Sicher unterwegs. Ihre Experten für Fahrassistenzsysteme in Aachen
- Neue Farbe, neuer Glanz – Lackierungen vom Profi in Aachen
- Der Lack ist ab? Lackiererei Rotärmel verhilft in Aachen zu neuem Glanz
Content veröffentlichen auf WO WAS
Dieser Content wurde veröffentlicht von Connektar
Wo Was – Archiv
Wo Was – Informationen und News
Comments are currently closed.