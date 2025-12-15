  • Karriere mit Aufstiegschancen in der Zahnarztpraxis als Finanzprofi für die Abrechnung (ZFA / ZVM)

    Von der ZFA zur ZMV – was verbirgt sich hinter diesen kryptischen Abkürzungen? Diese Berufsbilder beschreiben einen sehr attraktiven Karriereweg in der Zahnmedizin, im speziellen in der Verwaltung.

    BildLudwigshafen, 15.12.2025 – Spezialisierung und Aufstiegschancen als Zahnmedizinische/r Verwaltungsassistent/in

    Eine Weiterbildung von der ZFA zur ZMV (Zahnmedizinische Verwaltungsassistentin) befähigt dazu, Verantwortung in der Verwaltung von Zahnarztpraxen zu übernehmen. Die Tätigkeit als ZMV oder als Abrechnungsmanagerin (Spezialisierung als ZFA) ist nicht nur abwechslungsreich, sondern auch ein echter Karriere Booster mit attraktiver Vergütung und interessanten Perspektiven. Voraussetzung für die Spezialisierung als Abrechnungsmanagerin oder Weiterbildung zur ZMV ist eine abgeschlossene Ausbildung als Zahnmedizinische Fachangestellte (ZFA) oder eine gleichwertige fachbezogene Qualifikation.

    ZMV und Abrechnung

    Zahnmedizinische Verwaltungsassistentinnen übernehmen die Organisation der Verwaltung und vor allem die Abrechnung innerhalb der Zahnarztpraxis. Sie kennen Richtlinien wie BEMA, GOZ oder GOÄ, kümmern sich um Heil- und Kostenpläne, führen Korrespondenz mit KZV und GKV und PKV. Die Aufgaben sind anspruchsvoll und fordern die in der Weiterbildung zur ZMV erworbenen Kenntnisse.

    Im Unterschied zur klassischen ZFA (zahnmedizinische Fachangestellte) konzentriert sich die ZMW nicht auf der Arbeit am Behandlungsstuhl, sondern auf Verwaltung, Kommunikation und strategische Planung. Wer sich zur ZMV weiterbildet, darf einem eigenständigen Aufgabenbereich erwarten, trägt hohe Verantwortung und hat eine wichtige Position innerhalb des Praxisteams inne.

    Die Fortbildung kann berufsbegleitend absolviert werden und dauert meist rund ein Jahr. Sie vermittelt Kenntnisse in der Abrechnungsoptimierung und im Controlling.

    Attraktive Vergütung

    ZMV und Abrechnungsexperten verdienen entsprechend ihrer Verantwortung und Expertise in der Regel deutlich mehr als eine ZFA im Behandlungsbereich. Besonders bei renommierten Arbeitgebern wie der Praxis Prof. Dhom profitieren Mitarbeitende von einer positiven Teamkultur, geregelten Arbeitszeiten, Fort- und Weiterbildungsförderung und modernen Praxisstrukturen.

    Karriere als ZMV bei der Praxis Prof. Dhom – hier bewerben

    Die zahnmedizinische Praxis Prof. Dhom stellt unter https://www.zahnmedizinische-stellenangebote.de/ die Berufschancen für Absolventen von zahnmedizinischen Fachausbildungen vor.

    Besonders gute Chancen auf eine erfolgreiche Bewerbung haben Fachkräfte, die bereits als ZFA über Berufserfahrung als Abrechnungsexperten verfügen oder sogar eine abgeschlossene Fortbildung zur ZMV mitbringen. Wichtig sind außerdem fundierte Kenntnisse, eine strukturierte Arbeitsweise, und der sichere Umgang mit Praxissoftware wie z. B. Z1. Auch Engagement, Diskretion im Umgang mit Patientendaten sowie Freude an Teamarbeit wirken sich positiv aus.

    Darum ist die Praxis Prof. Dhom für eine Karriere als ZMV eine richtig gute Wahl

    Die überregional bekannte Praxis Prof. Dhom steht für höchste zahnmedizinische Qualität und moderne Praxisführung. Hier arbeiten zahnmedizinische Verwaltungsassistenten und Abrechnungsmanagerinnen im Zentrum der Praxisorganisation. Fortbildungen werden aktiv gefördert. Aufstiegsmöglichkeiten in einem kollegialen, wertschätzenden Umfeld sind klar definiert. Das Betriebsklima ist geprägt von gegenseitigem Respekt, Professionalität und echter Teamarbeit. Fühlen Sie sich von einem solchen Umfeld angesprochen? Dann bewerben Sie sich direkt hier: www.zahnmedizinische-stellenangebote.de

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Prof. Dr. Dhom & Kollegen MVZ GmbH
    Herr Prof. Dr. Günter Dhom
    Bismarckstraße 27
    67059 Ludwigshafen
    Deutschland

    fon ..: 0621-68124444
    web ..: http://www.prof-dhom.de/
    email : praxis@prof-dhom.de

    Das zahnmedizinische Behandlungszentrum Prof. Dr. Dhom & Kollegen MVZ GmbH verfügt über insgesamt 5 Standorte in Rheinland-Pfalz. Mit aktuell 150 hoch qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und einer hochwertigen technischen Ausstattung sowie eigenen wissenschaftlichen Aktivitäten gestaltet sie die Zukunft der Zahnheilkunde, Zahnchirurgie und Implantologie mit. Der hohe Behandlungsstandard zeigt sich auch in der Beurteilung von Kollegen und Fachjournalisten. Die Praxis Prof.Dr. Dhom & Kollegen ist als zahnärztlich-implantologische Praxis in der Metropolregion Rhein Neckar in 3 Kategorien in der Ärzteliste des Magazins Focus vertreten und ausgezeichnet.

    Pressekontakt:

    Prof. Dr. Dhom & Kollegen MVZ GmbH
    Herr Prof. Dr. Günter Dhom
    Bismarckstraße 27
    67059 Ludwigshafen

    fon ..: 0621-68124444
    web ..: http://www.prof-dhom.de/
    email : praxis@prof-dhom.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Abrechnung Zahnersatz für Zahnarztpraxis & Zahntechniker – Ein Gesamtwerk zum Thema Zahnersatz-Abrechnung
      Martina Königer und Petra Streifeneder-Mengele machen mit "Abrechnung Zahnersatz für Zahnarztpraxis & Zahntechniker" eine schwere Kost leicht verständlich....

    2. Wie sehen die Aufgaben und Karriere-Chancen von Zahnmedizinischen Fachangestellten (ZFA) aus?
      Zahnmedizinische Fachangestellte (ZFA) spielen eine entscheidende Rolle in der modernen Zahnarztpraxis, und haben ein abwechslungsreiches und vielfältiges Aufgabengebiet. Wie wird man ZFA?...

    3. Karriere und Fachkräftemangel – Ihre Chance auf eine erfüllende Stelle in der Zahnmedizin
      Angesichts des aktuellen Fachkräftemangels eröffnen sich sowohl für Fachkräfte als auch für lernbereite Quereinsteiger derzeit spannende und erfüllende Jobchancen in der Zahnmedizin....

    4. Tradition trifft auf Fortschritt – die digitale Zahnarztpraxis
      Digitalisierung ist beliebt als Schlagwort und gleichzeitig einer der Megatrends kommender Jahre. Selbstverständlich gilt dies ebenfalls in der Zahnmedizin sowie in modernen Zahnarztpraxen....

    5. Die Zahnarztpraxis in Stuttgart mit sensiblen Händen
      Direkt in der Nähe des Hauptbahnhofes befindet sich in Stuttgart der Zahnarzt mit sensiblen Händen. In der Zahnarztpraxis Dr. Frentz & Kollegen werden Fachexpertise und Vertrauen groß geschrieben....

    6. Korrekte Abrechnung in Arztpraxis und MVZ – gewusst wie mit der Weiterbildung „Abrechnungsmanager/in (IHK)“
      Erhöhen Sie Ihre berufliche Qualifikation und bilden Sie sich mit dem einwöchigen IHK-Zertifikatslehrgang zum/zur "Abrechnungsmanager/in (IHK) - Arztpraxis / MVZ" der Frielingsdorf Akademie weiter....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.