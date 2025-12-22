  • Karriere mit Biss: Verstärkung für unsere effektive, hochspezialisierte Abrechnungs-Abteilung gesucht!

    Mehr als nur Abrechnung: Entdecken Sie Ihre Perspektiven als ZMV oder Abrechnungsmanagerin in einem modernen Praxisumfeld und werden Teil unseres spezialisierten Abrechnungsteams

    BildLudwigshafen, 22.12.2025 – Die zahnärztliche Verwaltung bietet spannende Herausforderungen

    Willkommen bei der zahnärztlichen Praxis Prof. Dhom & Kollegen. Seit mehr als 30 Jahren sind wir in Ludwigshafen, Worms, Frankenthal und im BASF Medical Center die Spezialisten für alle Bereiche der Zahnmedizin. Für unsere hoch spezialisierte Abrechnungs-Abteilung suchen wir dringend Verstärkung, zum Beispiel eine engagierte ZFA oder ZMV mit Erfahrung in zahnärztlicher Abrechnung. Starten Sie bei uns Ihre Karriere als ZMV in einem modernen Arbeitsumfeld. Es erwartet Sie eine spannende Karrierechance für die Bereiche ZFA und ZMV.

    Beruf und Aufgaben der ZMV in der Abrechnung

    In der zahnärztlichen Praxis Prof. Dhom & Kollegen erwartet Sie als Expertin in Abrechnung ZFA/oder als ZMV jeden Tag ein vielseitiges und spannendes Aufgabengebiet. Sie arbeiten in einem motivierten Team. Erstellen Sie die zahnärztliche Abrechnung für unsere Patienten und die Abrechnung mit den Krankenkassen. Sie sind fit im Umgang mit Gebührenordnungen und halten Kontakt mit den Factoring-Unternehmen, die für unsere Praxis tätig sind. Die korrekte und gewissenhafte Erledigung aller Aufgaben ist wichtig für einen reibungslosen Praxisbetrieb.

    Der Beruf ZFA/ ZMV/ für die Abrechnung ist einzigartig und attraktiv

    Als ZFA/ ZMV in der Abteilung Abrechnung in der zahnärztlichen Praxis Prof. Dhom & Kollegen verfügen Sie idealerweise über eine Kombination aus medizinischem Fachwissen und kaufmännischer Kompetenz. Wichtig sind Spaß am Umgang mit Zahlen und komplexen Abrechnungsprozessen, die weit über die zahnärztliche Abrechnung hinausgehen. Machen Sie in unserer Praxis Karriere als ZMV. Als ein Mitglied in unserer Abrechnungsabteilung haben Sie die Möglichkeit, sich auf ein Aufgabengebiet zu spezialisieren und sich jederzeit beruflich weiterzuentwickeln.

    Die Voraussetzungen und der Karriereweg

    Für Ihre Karriere als ZMV in der zahnärztlichen Praxis Prof. Dhom & Kollegen verfügen Sie über eine abgeschlossene Ausbildung als ZFA und mindestens eine einjährige Berufserfahrung mit Kenntnissen im Bereich Abrechnung. Alternativ haben Sie bereits die Zusatzqualifikation als ZMV.

    Arbeitsbedingungen und Vorteile bei Praxis Prof. Dhom

    In der zahnärztlichen Praxis Prof. Dhom & Kollegen erwartet Sie ein modern ausgestatteter Arbeitsplatz mit netten Kollegen und einem angenehmen Betriebsklima. Für Ihre Karriere als ZFA oder ZMV in der Abrechnungsabteilung werden Ihnen auch umfangreiche Schulungen und Weiterbildungen angeboten. Für Ihre Tätigkeit in unserer Praxis erhalten Sie eine attraktive Vergütung und diverse Zusatzleistungen.

    Hinweis auf das Stellenportal und offene Stellen

    Das übersichtliche Portal www.zahnmedizinische-stellenangebote.de wird von der zahnärztlichen Praxis Prof. Dr. Dhom & Kollegen betrieben und bietet Interessenten diverse zahnmedizinische Jobs in verschiedenen Bereichen an. Aktuelle Stellenangebote, speziell für die Weiterbildung zu ZMV / ZFA in der Abrechnung finden Sie auf:
    https://www.zahnmedizinische-stellenangebote.de/jobs/jobangebote/zfa-zmv-abrechnung.html

    Nehmen Sie noch heute Kontakt zu uns auf oder überzeugen Sie uns mit Ihrer Online-Bewerbung.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Prof. Dr. Dhom & Kollegen MVZ GmbH
    Herr Prof. Dr. Günter Dhom
    Bismarckstraße 27
    67059 Ludwigshafen
    Deutschland

    fon ..: 0621-68124444
    web ..: http://www.prof-dhom.de/
    email : praxis@prof-dhom.de

    Das zahnmedizinische Behandlungszentrum Prof. Dr. Dhom & Kollegen MVZ GmbH verfügt über insgesamt 5 Standorte in Rheinland-Pfalz. Mit aktuell 150 hoch qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und einer hochwertigen technischen Ausstattung sowie eigenen wissenschaftlichen Aktivitäten gestaltet sie die Zukunft der Zahnheilkunde, Zahnchirurgie und Implantologie mit. Der hohe Behandlungsstandard zeigt sich auch in der Beurteilung von Kollegen und Fachjournalisten. Die Praxis Prof.Dr. Dhom & Kollegen ist als zahnärztlich-implantologische Praxis in der Metropolregion Rhein Neckar in 3 Kategorien in der Ärzteliste des Magazins Focus vertreten und ausgezeichnet.

