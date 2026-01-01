Mixed-Reality-Premiere am Staatstheater Augsburg – Die Reise zum Mittelpunkt der Erde

Premiere Fr 30.01.2026

Mit der ersten Digitaltheater-Premiere des Jahres eröffnet das Staatstheater Augsburg ein neues Kapitel seiner künstlerischen Arbeit: Ab dem 30. Januar 2026 steht Jules Vernes Abenteuerklassiker „Die Reise zum Mittelpunkt der Erde“ erstmals als Mixed-Reality-Produktion auf dem Spielplan. In der besonderen Atmosphäre der Spielstätte Kühlergebäude im Gaswerk verschmelzen Schauspiel und Musik, digitale Bildwelten und räumliche Illusionen zu einem immersiven, spartenübergreifenden Theatererlebnis.

Jules Vernes 1864 erschienene Erzählung von einer waghalsigen Expedition ins Erdinnere ist mehr als frühe Science-Fiction: Sie ist eine poetische Reflexion über Neugier, Erkenntnisdrang und den Mut, das Unbekannte zu betreten. In der Augsburger Inszenierung wird diese Reise zu einer sinnlichen Erfahrung, bei der das Publikum selbst Teil des Abenteuers wird. Ausgestattet mit Mixed-Reality-Brillen mit integrierter Live-Kamera eröffnen sich den Zuschauenden unerwartete digitale Räume: Landschaften entstehen scheinbar aus dem Nichts, Realität und virtuelle Welt greifen ineinander und erweitern die Wahrnehmung des Bühnenraums.

Werk & Handlung

Gemeinsam mit dem Geologen Lidenbrock (Gerald Fiedler) und seinem Neffen Axel (Florian Mania) begibt sich das Publikum auf eine Expedition nach Island. Dort soll laut eines alten Manuskripts ein geheimer Zugang zum Mittelpunkt der Erde existieren. Angeführt vom schweigsamen Isländer Hans (Wiard Witholt) führt der Weg durch einen Vulkan immer tiefer hinab: durch enge Gänge und gigantische Höhlen, über ein unterirdisches Meer mit urzeitlichen Wesen bis nach Italien, wo die Reisenden schließlich durch einen Vulkanausbruch wieder an die Erdoberfläche geschleudert werden.

Inszenierung & Idee

In der Inszenierung von Regisseur Lukas Joshua Baueregger und 3D-Artist Benjamin Seuffert, die gemeinsam die Digitalsparte am Staatstheater Augsburg leiten, verbinden sich klassische Erzählkunst und zeitgenössische Technologie zu einer unmittelbaren, intensiven Theatererfahrung. Die Mixed-Reality-Elemente sind dabei kein Selbstzweck, sondern bieten eine Erweiterung des Bühnenraums.

Sowohl das 3D-Artwork als auch Bühne und Kostüme (Rosa Wallbrecher) orientieren sich ästhetisch an der Zeit der Romanentstehung und betonen so den reizvollen Kontrast zwischen historischem Stoff und neuester Technik.

Ergänzt wird dies durch die musikalische Gestaltung (Sophie Walz) der Figur des Hans durch Gesangssolist Wiard Witholt, am Flügel begleitet von Volker Hiemeyer. Die Lieder u.a. von Benjamin Britten, Jón Leifs und Sigvaldi Kaldalóns erzeugen eine nordische, mystische Ebene.

Mit dieser Produktion setzt das Staatstheater Augsburg ein deutliches Zeichen für die Weiterentwicklung des Theaters im digitalen Zeitalter. „Die ‚Reise zum Mittelpunkt der Erde‘ ist eine Einladung, eine bekannte Erzählung neu zu erleben und sich auf eine fantastische Expedition mittels Mixed-Reality einzulassen“, so 3D-Artist Benjamin Seuffert. Regisseur Lukas Joshua Baueregger ergänzt: „Im Digitaltheater geht es uns nicht um Technik um ihrer selbst willen, sondern darum, Geschichten mit allen Sinnen erfahrbar zu machen und Theater als lebendigen, sich wandelnden Raum weiterzudenken.“

Die vollständige Besetzung, alle Termine und Tickets unter: https://staatstheater-augsburg.de/die_reise_zum_mittelpunkt_der_erde

„Die Reise zum Mittelpunkt der Erde“ / Mixed-Reality-Schauspiel / nach dem Roman von Jules Verne / Premiere Fr 30.01.2026 / Kühlergebäude im Gaswerk

Das Staatstheater Augsburg verbindet seit vielen Jahrzehnten künstlerische Vielfalt mit innovativen Ideen. Als modernes Fünfspartenhaus vereint es Musiktheater, Ballett, Schauspiel, Konzert und Digitaltheater unter einem Dach. Insbesondere im Bereich des Digitaltheaters nimmt das Staatstheater Augsburg eine Vorreiterrolle ein: Mit der konsequenten Entwicklung neuer digitaler Erzählweisen und hybrider Inszenierungen erweitert es die Möglichkeiten des Theaters über den klassischen Bühnenraum hinaus. Als offener Kulturort versteht sich das Staatstheater Augsburg als Impulsgeber und lädt sein Publikum ein, Theater in all seinen Facetten neu zu entdecken – analog wie digital.

