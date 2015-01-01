Sicherheit für Juweliere

Die Straftaten in der Schmuck- und Uhrenbranche steigen erneut. Denn Juweliere und Uhrengeschäfte geraten immer stärker in den Fokus von Dieben, Betrügern und organisierten Tätergruppen.

Aus diesem Grund ist ein professionelles Sicherheits- und Risikomanagement heute wichtiger denn je, um Schäden zu verhindern und Ihr Geschäft langfristig zu sichern.

Deshalb sollten Sie jetzt handeln, um Ihre wertvollen Bestände effektiv zu schützen.

Auffällig ist der weitere zahlenmäßige Anstieg an Taten und Tatversuchen auf Juweliere und Uhrmacher in Orten bis 100.000 Einwohner: ca. 60,5% (Vorjahr 57%; Ø 2007-2021: 56%) aller von uns ermittelten Ereignisse wurden in Orten bis 100.000 Einwohner begangen!

Bei durchschnittlich rund 79% der Einbrüche (Schaufenster, Türen, PKW/Blitz) oder rund 40% an allen Taten und Versuchen richtet sich die Gewalt der Täter gegen die Verglasung und die Rahmenkonstruktion!

Im Jahr 2023 stieg die Anzahl der Taten und Versuche gegenüber 2022 wieder weiter an. Bisher, per Ende Juni 2023, liegt die Anzahl der von uns ausgewerteten Taten und Versuche um 32% über dem Jahr 2022 (Vorjahresanstieg 25%) zu diesem Zeitpunkt!

_Quelle: © __Internationaler Juwelier-Warndienst_

Prävention durch Sicherheitsschulungen von MentalLeis

Es ist von größter Bedeutung, Ihre Mitarbeiter im Bereich der Aufmerksamkeit, der Wahrnehmung und im Umgang mit Sicherheitsmaßnahmen bzw. -Einrichtungen regelmäßig zu schulen. Welche taktischen und behördlich akzeptierten Möglichkeiten gibt es beispielsweise, Kunden rechtzeitig als „Täter“ zu erkennen?

Mit entsprechenden Maßnahmen wird die persönliche Sicherheit gestärkt, indem Täter und Tatbegehungsweisen (Modus Operandi = Vorgehen der Täter) frühzeitig erkannt werden. Dies erkennen auch die Täter!

Nach dem Erkennen der entsprechenden Situation können Sicherheitsmaßnahmen rechtzeitig getroffen und schwerwiegende Folgen vermieden werden.

Die Experten von MentalLeis zeigen Ihnen und Ihren Mitarbeiter*innen, wie das funktioniert und wie eine allgemeine Verbesserung der Juwelier-Sicherheit erzielt wird.

Einzelthemen eines Trainings für Juweliersicherheit

* Anti-Viktimisierung (Opferwerdung) des Unternehmens und der Mitarbeiter

* Stressmanagement und Stressbewältigung

* Wahrnehmung und Wahrnehmungsfehler

* Modus Operandi (Verhalten von Straftätern)

* Konterstrategien gegen Trickdiebe und Räuber

* Verhalten gegenüber Gewalttätern (Einbrecher, Räuber, etc.)

* Übungen und Praxisreflexionen mit Ihnen und Ihren Mitarbeitern in Ihrem Unternehmen

