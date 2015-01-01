  • Weiterbildung „Fachkraft für Personenschutz (IHK)“

    Die professionelle Personenschutzausbildung der MentalLeis Dienstleistungen GmbH ist eine spezialisierte Weiterbildung mit IHK-Zertifikat. Aus Schutzbegleitern werden echte Bodyguards.

    In Kooperation mit dem Bildungshaus der IHK Region Stuttgart (VFB Ludwigsburg) führen wir die Weiterbildung „Fachkraft für Personenschutz (IHK)“ im Frühjahr 2026 ab Montag, 16. Februar 2026 durch. Die darauf folgenden 3 Praxismodule finden in unseren Räumlichkeiten (Steinbeisstraße 6, 71636 Ludwigsburg) und in der Öffentlichkeit (Praxisübungen) statt.

    Die Investition pro Teilnehmenden belaufen sich für die professionelle Weiterbildung auf EUR 6.000,00.

    Fördermöglichkeiten durch den Europäischen SozialFond (ESF) erhöht!
    Für Teilnehmende, die in Baden-Württemberg wohnen (Zweit-Wohnsitz ist ausreichend) oder arbeiten:
    Kursgebühr mit 30% Zuschuss: 4.200,00 EUR
    Zusätzlich für 55-jährige oder ohne Berufsabschluss
    Kursgebühr mit 70% Zuschuss: 1.800,00 EUR

    Weiterbildung im Frühjahr 2026

    1. Modul (ONLINE)
    Montag, 16.02.2026
    Dienstag, 17.02.2026
    Mittwoch, 18.02.2026
    Beim ONLINE Modul ist ein PC oder Notebook mit Kamera und einem Internetanschluss zwingend erforderlich!

    2. Modul (PRÄSENZ)
    Montag, 02.03.2026
    Dienstag, 03.03.2026
    Mittwoch, 04.03.2026

    3. Modul (PRÄSENZ)
    Montag, 16.03.20226
    Dienstag, 17.03.2026
    Mittwoch, 18.03.2026

    4. Modul (PRÄSENZ)
    Montag, 30.03.2026
    Dienstag, 31.03.2026
    Mittwoch, 01.04.2026
    Am 01.04.2026 findet die Abschlussprüfung mit IHK Zertifikat statt!

    PLUS Selbststudium: Mindestens 80 Stunden!

    Die Weiterbildung kann beim Bildungshaus der IHK Region Stuttgart, dem VFB-Bildungshaus, gebucht werden -> ANMELDESEITE!

    Die Nachfrage nach steigt, da auch das aggressive Verhalten gegenüber anderen Personen und Minderheiten enorm zunimmt. In Kooperation mit dem Bildungshaus der IHK Region Stuttgart (VFB Ludwigsburg) führt das Expertenteam von MentalLeis das Fachseminar „Fachkraft für Personenschutz“ mit IHK-Zertifikat durch.

    Nutzen Sie die Personenschutz-Ausbildung und werden Sie innerhalb eines Zeitraumes von 4 – 6 Wochen (Kleingruppe bis 5 – 7 Personen in 12 ONLINE-/Präsenztagen plus Selbststudium von mindestens 80 Stunden) zum Personenschützer – egal ob als Weiterbildung für Mitarbeiter in der Sicherheitsbranche oder als generelle Ausbildung mit IHK-Zertifikat.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    MENTALLEIS DIENSTLEISTUNGEN GMBH
    Herr Joachim Leis
    BRESLAUER STRASSE 16
    71638 Ludwigsburg
    Deutschland

    fon ..: +497141871297
    web ..: https://www.mentalleis.de/weiterbildung/fachkraft-fuer-personenschutz-ihk/
    email : info@mentalleis.de

    Die MentalLeis Dienstleistungen GmbH bietet professionelle Sicherheitsberatung, praxisnahe Sicherheitstrainings und zuverlässige Sicherheitsdienstleistungen für Privatpersonen, Unternehmen und Organisationen in der D-A-CH Region an. Als erfahrener Sicherheitsdienstleister entwickeln wir maßgeschneiderte Sicherheitslösungen, die Ihre persönliche und berufliche Sicherheit nachhaltig erhöhen.
    Durch hohe Qualitätsstandards von der Risikoanalyse über die Beratung bis hin zum operativen Schutz erhalten Sie ein ganzheitliches Sicherheitskonzept, das genau auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist.

