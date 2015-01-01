Weiterbildung „Fachkraft für Personenschutz (IHK)“

Die professionelle Personenschutzausbildung der MentalLeis Dienstleistungen GmbH ist eine spezialisierte Weiterbildung mit IHK-Zertifikat. Aus Schutzbegleitern werden echte Bodyguards.

In Kooperation mit dem Bildungshaus der IHK Region Stuttgart (VFB Ludwigsburg) führen wir die Weiterbildung „Fachkraft für Personenschutz (IHK)“ im Frühjahr 2026 ab Montag, 16. Februar 2026 durch. Die darauf folgenden 3 Praxismodule finden in unseren Räumlichkeiten (Steinbeisstraße 6, 71636 Ludwigsburg) und in der Öffentlichkeit (Praxisübungen) statt.

Die Investition pro Teilnehmenden belaufen sich für die professionelle Weiterbildung auf EUR 6.000,00.

Fördermöglichkeiten durch den Europäischen SozialFond (ESF) erhöht!

Für Teilnehmende, die in Baden-Württemberg wohnen (Zweit-Wohnsitz ist ausreichend) oder arbeiten:

Kursgebühr mit 30% Zuschuss: 4.200,00 EUR

Zusätzlich für 55-jährige oder ohne Berufsabschluss

Kursgebühr mit 70% Zuschuss: 1.800,00 EUR

Weiterbildung im Frühjahr 2026

1. Modul (ONLINE)

Montag, 16.02.2026

Dienstag, 17.02.2026

Mittwoch, 18.02.2026

Beim ONLINE Modul ist ein PC oder Notebook mit Kamera und einem Internetanschluss zwingend erforderlich!

2. Modul (PRÄSENZ)

Montag, 02.03.2026

Dienstag, 03.03.2026

Mittwoch, 04.03.2026

3. Modul (PRÄSENZ)

Montag, 16.03.20226

Dienstag, 17.03.2026

Mittwoch, 18.03.2026

4. Modul (PRÄSENZ)

Montag, 30.03.2026

Dienstag, 31.03.2026

Mittwoch, 01.04.2026

Am 01.04.2026 findet die Abschlussprüfung mit IHK Zertifikat statt!

PLUS Selbststudium: Mindestens 80 Stunden!

Die Weiterbildung kann beim Bildungshaus der IHK Region Stuttgart, dem VFB-Bildungshaus, gebucht werden -> ANMELDESEITE!

Die Nachfrage nach steigt, da auch das aggressive Verhalten gegenüber anderen Personen und Minderheiten enorm zunimmt. In Kooperation mit dem Bildungshaus der IHK Region Stuttgart (VFB Ludwigsburg) führt das Expertenteam von MentalLeis das Fachseminar „Fachkraft für Personenschutz“ mit IHK-Zertifikat durch.

Nutzen Sie die Personenschutz-Ausbildung und werden Sie innerhalb eines Zeitraumes von 4 – 6 Wochen (Kleingruppe bis 5 – 7 Personen in 12 ONLINE-/Präsenztagen plus Selbststudium von mindestens 80 Stunden) zum Personenschützer – egal ob als Weiterbildung für Mitarbeiter in der Sicherheitsbranche oder als generelle Ausbildung mit IHK-Zertifikat.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MENTALLEIS DIENSTLEISTUNGEN GMBH

Herr Joachim Leis

BRESLAUER STRASSE 16

71638 Ludwigsburg

Deutschland

fon ..: +497141871297

web ..: https://www.mentalleis.de/weiterbildung/fachkraft-fuer-personenschutz-ihk/

email : info@mentalleis.de

Die MentalLeis Dienstleistungen GmbH bietet professionelle Sicherheitsberatung, praxisnahe Sicherheitstrainings und zuverlässige Sicherheitsdienstleistungen für Privatpersonen, Unternehmen und Organisationen in der D-A-CH Region an. Als erfahrener Sicherheitsdienstleister entwickeln wir maßgeschneiderte Sicherheitslösungen, die Ihre persönliche und berufliche Sicherheit nachhaltig erhöhen.

Durch hohe Qualitätsstandards von der Risikoanalyse über die Beratung bis hin zum operativen Schutz erhalten Sie ein ganzheitliches Sicherheitskonzept, das genau auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt ist.

