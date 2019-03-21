  • Rückenwind für die Reisebranche: Fachkräfte haben beste Aussichten

    Die Reisebranche boomt und sucht Fachkräfte. Mit einer Umschulung werden Quereinsteiger in 24 Monaten zu Tourismuskaufleuten – inklusive IHK-Abschluss und echten Karrierechancen.

    BildWer schon immer davon geträumt hat, beruflich die Welt zu entdecken und anderen dabei zu helfen, unvergessliche Reiseerlebnisse zu schaffen, für den könnte der Beruf der Tourismuskaufleute für Privat- und Geschäftsreisen genau das Richtige sein. In einer Branche, die Menschen zusammenbringt und Träume wahr werden lässt, eröffnen sich vielfältige Karrierechancen mit echten Zukunftsperspektiven.

    Von der Beratung bis zur Buchung: ein Beruf voller Abwechslung

    Tourismuskaufleute sind die Architekten unvergesslicher Reiseerlebnisse. Sie jonglieren geschickt zwischen Kundenträumen und praktischen Lösungen: Heute beraten sie eine Familie bei der Planung des perfekten Sommerurlaubs, morgen organisieren sie eine komplexe Geschäftsreise nach Asien. Dabei sind sie nicht nur Reiseexperten, sondern auch Kaufleute mit Zahlenverständnis, denn von der Preiskalkulation bis zur Gewinnberechnung gehört alles zum Handwerk. Ob im klassischen Reisebüro, bei internationalen Fluggesellschaften, innovativen Online-Reisevermittlern oder im dynamischen Geschäftsreise-Management – die Einsatzmöglichkeiten sind so vielfältig wie die Reiseziele selbst.

    Eine Branche mit Rückenwind und Aufstiegschancen

    Trotz digitaler Revolution bleibt der persönliche Touch gefragt: Reisebüros vor Ort reagieren clever auf den Wandel und kombinieren traditionelle Beratung mit modernen Online-Services. Qualifizierte Fachkräfte haben daher beste Aussichten auf dem Arbeitsmarkt. Nach dem Berufsabschluss stehen ihnen alle Türen offen und sie können sich zum Tourismusfachwirt oder Betriebswirt in Touristik und Reiseverkehr weiterbilden.

    Ausbildung oder Umschulung: zwei Wege, ein Ziel

    Während die klassische Ausbildung junge Menschen über drei Jahre ins Berufsleben führt, bietet die Umschulung erfahrenen Berufstätigen die Chance auf einen spannenden Neuanfang. In nur 24 Monaten können Quereinsteiger ihre Leidenschaft fürs Reisen zum Beruf machen. Am Ende steht für alle die gleiche anerkannte IHK-Prüfung, ganz unabhängig davon, welcher Weg gewählt wird.

    Das Sprungbrett in die Tourismusbranche

    Das Institut für Berufliche Bildung (IBB) macht den Traum vom Neustart in der Tourismusbranche zur Realität. Mit 40 Jahren Erfahrung und mehr als 1.000 Standorten deutschlandweit bietet das IBB eine Umschulung, die praxisnah und flexibel zugleich ist. Mindestens sechs Monate Praktikum sorgen für echte Berufserfahrung, während Vollzeit- und Teilzeitmodelle auch das Lernen von zu Hause ermöglichen. Zusätzliche Angebote durch Bewerbungscoaching und Workshops runden das Paket ab. Erste Informationen und Beratungstermine sind unter www.ibb.com verfügbar.

