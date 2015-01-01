IBB mit Top-Leistung: Weiterbildungsanbieter in vier Kategorien der aktuellen SZ-Studie ausgezeichnet

Als Pionier digitaler Lernkonzepte überzeugt das IBB in der SZ-Studie besonders mit Angeboten für Management, Pädagogik und kreative Berufsfelder – Qualität, die ankommt.

Das Institut für Berufliche Bildung (IBB) kann sich über eine aktuelle Anerkennung freuen: In der jüngsten Studie „Berufliche Weiterbildung 2026“ des renommierten SZ Instituts wurde das IBB in vier wichtigen Kategorien unter den Top 15 der besten Weiterbildungsanbieter aufgeführt:

* Weiterbildung Projekt- und Prozessmanagement

* Weiterbildung Pädagogik

* Weiterbildung Design, Kunst und Kreatives

* Weiterbildungsangebote für Kreative, Kunst- und Kulturschaffende

Die Nennung in gleich vier verschiedenen Themenbereichen zeigt die professionelle Bandbreite des IBB-Angebots von traditionellen bis hin zu zukunftsorientierten Kompetenzen.

Solide Datenbasis als Grundlage der Bewertung

Die vom SZ Institut beauftragte Untersuchung, durchgeführt vom Sozialwissenschaftlichen Institut Schad (SWI), analysierte systematisch die besten Weiterbildungsanbieter in 27 thematischen Kategorien. Die Bewertung erfolgte in fünf zentralen Kategorien: „Freude bei der Weiterbildung“, „Persönlicher Nutzen“, „Preis-Leistungs-Verhältnis“, „Aufbereitung/Vermittlung der Lerninhalte“ und „Weiterempfehlungsbereitschaft“.

40 Jahre Erfahrung schaffen Vertrauen

Die vier Platzierungen bestätigen die kontinuierliche Qualitätsarbeit des IBB. Seit 40 Jahren setzt das Institut auf innovative Lernkonzepte, höchste Qualitätsstandards und die individuellen Bedürfnisse der Teilnehmenden. Die Anerkennung in der renommierten Studie zeigt, dass das IBB als verlässlicher Partner in der beruflichen Weiterbildung wahrgenommen wird.

Pionier des digitalen Lernens

Besonders hervorzuheben ist die Innovationskraft des IBB: Mit der Online-Akademie Viona entwickelte das Unternehmen als erstes bundesweit ein System virtueller Klassenräume in der beruflichen Weiterbildung. Diese Erfahrung kommt bis heute den Kunden zugute – mittlerweile ist Viona zu einem großen Netzwerk kooperierender Bildungsträger mit mehr als 1.000 bundesweiten Standorten gewachsen.

Weiterbildung als Schlüssel zum Erfolg

Die Studie des SZ Instituts unterstreicht die wachsende Bedeutung beruflicher Weiterbildung: Weiterbildung ist heute der Schlüssel, um Produktivität, Innovationskraft und die Zufriedenheit der Mitarbeitenden zu steigern. Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bedeute kontinuierliches Lernen Sicherheit und Gestaltungsraum, während Arbeitgeber von effizienter arbeitenden Teams und reduzierten Rekrutierungskosten profitieren.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

IBB Institut für Berufliche Bildung AG

Frau Claudia Reimann

Bebelstraße 40

21614 Buxtehude

Deutschland

fon ..: 04161 516549

web ..: https://www.ibb.com

email : marketing@ibb.com

Seit seiner Gründung vor 40 Jahren hat sich das Institut für Berufliche Bildung zu einem der größten und erfolgreichsten privaten Bildungsanbieter Deutschlands entwickelt. Mit Kooperationspartnern an mehr als 1.000 Standorten in allen Bundesländern bietet das IBB ein breites Spektrum an zertifizierten Weiterbildungen für Arbeitssuchende, Berufstätige und Unternehmen. Bereits 1996 wurde das IBB als erster überregionaler Bildungsanbieter in Deutschland mit allen Niederlassungen nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert. Diese umfassende Qualitätsnorm sowie die AZAV-Zertifizierung garantieren höchste Standards in der beruflichen Weiterbildung.

