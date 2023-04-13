Warum QM-Experten immer gebraucht werden – Qualitätsmanager wandeln sich zu Schlüsselpersonen im Unternehmen

Qualitätsmanager entwickeln sich zu unverzichtbaren Schlüsselpersonen in Unternehmen. Digitalisierung macht den Beruf zukunftssicher – Quereinsteiger profitieren von Förderungen.

Verschärfte Regularien, internationale Zertifizierungsanforderungen und gestiegene Kundenerwartungen stellen deutsche Unternehmen vor wachsende Herausforderungen. Nachhaltigkeitsnachweise, Lieferkettengesetze und Qualitätsstandards müssen lückenlos dokumentiert und eingehalten werden. Die Lösung: Qualitätsmanager sind aus dem Hintergrund ins Zentrum der Unternehmensführung gerückt und entwickeln sich zu unverzichtbaren Schlüsselpersonen, die Risiken minimieren, Prozesse optimieren und Unternehmen zukunftsfähig machen. Kaum ein Wirtschaftsbereich kommt heute noch ohne professionelle QM-Expertise aus.

Das macht sich auch finanziell bemerkbar: Schon Berufseinsteiger verdienen rund 50.000 Euro jährlich, erfahrene QM-Profis in Führungspositionen erreichen sechsstellige Gehälter. Hinzu kommt: Die Nachfrage steigt kontinuierlich – QM-Positionen gehören zu den krisensichersten Berufsfeldern überhaupt.

Strategischer Erfolgsfaktor für Unternehmen

Qualitätsmanager gestalten aktiv die Zukunft von Unternehmen. Sie sind weit mehr als Prüfer – sie sind Optimierer, Innovationstreiber und strategische Berater. Ihre Arbeit schafft messbaren Mehrwert:

* Gesteigerte Effizienz durch optimierte Prozesse

* Geförderte Innovationen durch systematische Verbesserungen

* Erhöhte Kundenzufriedenheit durch konstante Qualität

* Reduzierte Kosten durch intelligente Fehlervermeidung

Digitalisierung macht den Beruf spannend und zukunftssicher

Moderne Qualitätssicherung hat nichts mehr mit verstaubten Kontrollzetteln gemein: Sie arbeitet mit innovativen Tools und digitalen Methoden. Von Business Intelligence und Datenanalyse über automatisierte Überwachungssysteme bis hin zu präventiven Strategien und KI-gestützter Prozessoptimierung – die digitale Transformation hat das Berufsbild grundlegend modernisiert und technisch anspruchsvoll gemacht.

Diese Entwicklung eröffnet Quereinsteigern aus IT, Ingenieurswesen oder Betriebswirtschaft spannende Perspektiven. Spezialisierungen in zukunftsträchtigen Bereichen wie Risikomanagement, Prozessoptimierung oder digitaler Qualitätssicherung ermöglichen den Aufbau eines einzigartigen Kompetenzprofils.

Umfassende Weiterbildungsförderung – oft komplett kostenfrei

Der Einstieg ist einfacher als gedacht: Die Bundesagentur für Arbeit fördert QM-Qualifizierungen großzügig – für Arbeitsuchende in vielen Fällen mit vollständiger Kostenübernahme durch Bildungsgutscheine. Bildungsanbieter wie das IBB Institut für Berufliche Bildung (www.ibb.com) bieten praxisorientierte Lehrgänge mit anerkannten Abschlüssen, die optimal auf den Arbeitsmarkt vorbereiten.

Ideale Voraussetzungen für QM-Quereinsteiger

Die gute Nachricht: Ein QM-Studium ist nicht erforderlich. Besonders gute Chancen haben Personen mit technischem Hintergrund oder relevanter Berufserfahrung. Gefragt sind analytisches Denken und Problemlösungskompetenz, Sorgfalt und Detailgenauigkeit sowie Kommunikationsstärke für die Zusammenarbeit mit verschiedenen Abteilungen. Wer gerne Zusammenhänge versteht, Verbesserungspotenziale erkennt und Menschen für Qualität begeistert, findet im QM ein passendes Berufsfeld.

