Nextech3D.ai erweitert sein KI-Team um neue Schlüsselpersonen, um steigende Nachfrage nach 3D-Modellen für E-Commerce in großem Maßstab zu decken

Bahnbrechende generative KI-Technologie erhält erweiterte funktionale Upgrades

Toronto (Ontario, Kanada), den 13. April 2023 / IRW-Press / – Nextech3D.AI (formell Nextech AR Solutions Corp. oder das Unternehmen) (OTCQX: NEXCF) (CSE: NTAR) (FWB: EP2), ein Anbieter von generativen KI-gestützten 3D-Modellen für Amazon, Procter&Gamble, Kohls und andere große E-Commerce-Händler, freut sich, drei neue Schlüsselpersonen in seinem KI-Team sowie bedeutsame funktionale Upgrades bekannt zu geben, um die steigende Nachfrage nach 3D-Modellen zu decken.

Diese Schlüsselpositionen sollen die Produktion von 3D-Modellen in Zusammenhang mit der bahnbrechenden generativen KI, Computer Vision und 3D-Modell-Netzerstellung von Nextech beschleunigen. Die KI-gestützte Plattform des Unternehmens fährt nun ihre Produktionskapazität für 3D-Modelle für E-Commerce-Marken weltweit massiv hoch und schafft somit die Voraussetzungen für ein rekordverdächtiges Jahr in puncto Umsatz mit 3D-Modellen.

Ein entscheidender Faktor für den Erfolg von Nextech3D.ai bei der 3D-Modellierung und die Fähigkeit, die Marktnachfrage zu decken, ist die generative künstliche Intelligenz (KI). Nextech3D.ai hat bereits eine Reihe von Patenten zum Schutz dieser bahnbrechenden KI-Technologie angemeldet. Im Februar gab Nextech3D.ai einen bedeutsamen Durchbruch bei der generativen künstlichen Intelligenz (KI) hinsichtlich der Erstellung von 3D-Modelltexturen bekannt.

Dieser Durchbruch ermöglicht es dem Unternehmen, innerhalb weniger Sekunden qualitativ hochwertige 4K-Texturen aus kleinen digitalen Mustern zu erstellen, anstatt stundenlang manuell daran zu arbeiten – was eine Steigerung der Produktionsgeschwindigkeit um das 720-Fache darstellt. Dieser Durchbruch bei der Texturerweiterungstechnologie wird die 3D-Modellierungsbranche revolutionieren und Nextech3D.ai einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil verschaffen, der die Führungsposition des Unternehmens im Bereich der 3D-Modelle für den E-Commerce weiter festigen wird.

Mit dieser Technologie revolutioniert Nextech3D.ai die 3D-Modellierungsbranche und ermöglicht es, fotorealistische 3D-Modelle als digitale Nachbildungen von realen Produkten in großem Maßstab für große Unternehmenskunden zu erstellen. Diese Technologie verschafft dem Unternehmen eine führende Position in der 3D-Modellierung für die E-Commerce-Branche und schafft somit die Voraussetzungen dafür, dass das Unternehmen einen positiven Cashflow erzielen kann. Die Erweiterung des AI-Teams ist dabei ein entscheidender Faktor für die Beschleunigung in Richtung Profitabilität.

Neue Mitarbeiter für das Team der künstlichen Intelligenz (KI):

Katyani Singh – Computer Vision/Machine Learning Scientist

Katyani besitzt ein Master-Diplom in Computing Science von der University of Alberta. Ihre Forschungsinteressen liegen in den Bereichen Computer Vision und Deep Learning. In den vergangenen fünf Jahren hatte sie die Möglichkeit, im Rahmen unterschiedlicher Funktionen und Praktika an diversen Projekten in diesen Bereichen zu arbeiten.

Ihre Masterarbeit war Teil einer universitären Zusammenarbeit mit Intuit Inc., wo sie an der Aufbereitung von Dokumentenbildern unter Anwendung unüberwachter Lernmethoden arbeitete. Angesichts ihrer Expertise in den Bereichen OCR, Text-zu-Video-Generierung, Posenschätzung, Objekterkennung und Fairness bei der Generierung synthetischer Daten arbeitet sie nun an einem Mechanismus zur Erstellung von 3D-Netzen.

Youssef Zaky – Computer Vision Researcher

Angesichts seines umfassenden Know-hows im Bereich Deep Learning und seiner Leidenschaft für Innovation bedeutet seine Funktion als Computer Vision Researcher, dass er Texturierungstechniken für Computer Vision-Projekte untersuchen und verbessern wird.

Amir Salimnia – Computer Vision/Machine Learning Scientist

Amir besitzt ein MSc.-Diplom in Computer Engineering von der Western University und kann bei der Entwicklung von maschinellem Lernen eine Erfahrung von über drei Jahren vorweisen. Sein Hauptaugenmerk liegt darauf, die KI-Probleme zu verstehen, mit denen das ARitize3D-Portal konfrontiert ist, und an der Schaffung von Lösungen sowie der Optimierung der Prozesse für Effizienz und Skalierbarkeit zu arbeiten.

Abgesehen von diesen Schlüsselpositionen, die die Fähigkeit des Unternehmens verbessern, seine KI-gestützte Plattform zu nutzen, gibt es auch neue Funktionen, die die Technologieautomatisierung zusätzlich erweitern.

Neue Funktionen

– Automatisierte Qualitätssicherung (QA) durch individuelle Gestaltung von Checklisten im internen Portal

– Hinzufügen des Attributs Priorität zu Aufträgen, was dem Produktionsteam eine bessere Sequenzierung der ausstehenden Aufträge in der Pipeline ermöglicht

– Upload großer Dateien – das Unternehmen hat seine Fähigkeit aktualisiert, das Hochladen von Modellierungsquelldateien von 500 MB oder mehr zu unterstützen

– Unterstützung mehrerer Regionen, was die Replikation unserer Modellierung in Nordamerika und Asien ermöglicht, um das Herunterladen der 3D-Modelle zu beschleunigen

Diese neuen Funktionen kommen den aktuellen und zukünftigen E-Commerce-Kunden von Nextech zugute und helfen dabei, sich auf den Amazon-Marktplatz vorzubereiten, indem Arbeitsabläufe und Prozesse synchronisiert werden, um Modelle rascher und effizienter an die bevorzugten Lieferanten von Amazon zu liefern.

Evan Gappelberg, CEO von Nextech3D.ai, sagte: Nextech3D.ai hat sich mit seiner Produktreihe, einschließlich der patentierten KI-basierten Technologie für die Erstellung von 3D-Modellen und die Konvertierung von 2D zu 3D, als Branchenführer positioniert. Das Unternehmen ist bereits ein bevorzugter Lieferant von 3D-Modellen für Amazon, was eine enorme Wachstumsmöglichkeit darstellt. Angesichts der weltweit zunehmenden Popularität des E-Commerce werden die Dienstleistungen von Nextech3D.ai immer wertvoller und stellen ein hervorragendes Sprungbrett für weiteres Wachstum dar.

Er sagte zudem: Mit der Besetzung dieser drei Schlüsselpositionen kann unser KI-Team unsere Entwicklung nun beschleunigen, um die Nachfrage von Amazon zu decken. Wir freuen uns, Katyani, Youssef und Amir an Bord zu haben und heißen sie im Team von Nextech herzlich willkommen. Wir freuen uns auf ihre Beiträge zu unserer Mission, der dominierende Lieferant von 3D-Modellen für E-Commerce-Marken im Jahr 2023 und darüber hinaus zu werden.

Neueste Nachrichten

Nextech3D.ai wird seine Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2022 und das vierte Quartal 2022 am 20. April veröffentlichen

Nextech3D.ai unterzeichnet Ausgliederungsvertrag, um im Rahmen des Börsengangs seiner KI-Tochtergesellschaft Toggle3D-Aktien an seine Aktionäre auszuschütten

KI-gestütztes CAD-Designstudio Toggle3D von Nextech3D.ai erreicht 10-fache Reduktion der Dateigröße und öffnet die Plattform damit für neue Großkunden

Um mehr zu erfahren, folgen Sie uns bitte auf Twitter, YouTube, Instagram, LinkedIn und Facebook oder besuchen Sie unsere Website www.Nextechar.com.

Über Nextech3D.ai

Nextech3D.ai ist ein Unternehmen, das KI-gestützte 3D-Modellierungslösungen mit Schwerpunkt auf der E-Commerce-Branche anbietet. Seine bahnbrechende generative KI-Technologie ermöglicht die rasche und effiziente Erstellung hochwertiger 3D-Modelle. Nextech3D.ai hat sich mit seiner Produktreihe, einschließlich der patentierten KI-basierten Technologie für die Erstellung von 3D-Modellen und die Konvertierung von 2D zu 3D, als Branchenführer positioniert.

Das Unternehmen ist bereits ein bevorzugter Lieferant von 3D-Modellen für Amazon, was eine enorme Wachstumsmöglichkeit darstellt. Angesichts der weltweit zunehmenden Popularität des E-Commerce werden die Dienstleistungen von Nextech3D.ai immer wertvoller und stellen ein hervorragendes Sprungbrett für weiteres Wachstum dar. Für Investoren, die sich an der Kommerzialisierung der KI-Technologie beteiligen möchten, stellt Nextech3D.ai eine einzigartige Investitionsmöglichkeit dar.

Das Unternehmen entwickelt oder erwirbt zudem Technologien, die es für revolutionär hält, und gliedert sie nach ihrer Kommerzialisierung als eigenständige Aktiengesellschaften aus, wobei es eine Aktiendividende an die Aktionäre ausschüttet, während es eine signifikante Beteiligung am börsennotierten Spin-out-Unternehmen behält.

Am 26. Oktober 2022 gliederte Nextech3D.ai seine räumliche Datenverarbeitungsplattform ARway als eigenständige Aktiengesellschaft aus. Nextech3D.ai behielt mit 13 Millionen Aktien oder einer Beteiligung von 50 Prozent eine Mehrheitsbeteiligung an ARway Corp. und schüttete 4 Millionen ARway-Aktien an die Aktionäre von Nextech AR aus.

ARway notiert zurzeit an der Canadian Securities Exchange (CSE: ARWY), in den USA an der (OTC: ARWYF) und an der Börse Frankfurt (FWB: E65). ARway Corp. revolutioniert den Markt für Wegeleitsysteme mit Augmented-Reality und einer räumlichen Datenverarbeitungsplattform ohne Code oder Beacon, die durch visuelles Marker-Tracking ermöglicht wird.

Am 14. Dezember 2022 gab Nextech sein zweites Spin-out von Toggle3D, einem KI-gesteuerten 3D-Designstudio bekannt, das mit Adobe konkurrieren soll. Toggle3D soll noch in der ersten Jahreshälfte 2023 an die Börse gehen.

Mehr erfahren über ARway können Sie unter www.arway.ai

Weitere Informationen erhalten Sie über:

IR-Kontakt

Lindsay Betts

investor.relations@Nextechar.com

+1 866-ARITIZE (274-8493) Durchwahl 7201

Nextech3D.ai

Evan Gappelberg

CEO und Director

+1 866-ARITIZE (274-8493)

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die CSE hat diese Mitteilung nicht überprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Bestimmte hierin enthaltene Informationen können gemäß der kanadischen Wertpapiergesetzgebung zukunftsgerichtete Informationen darstellen. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie wird sein oder Abwandlungen solcher Wörter und Sätze oder an Aussagen zu erkennen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten werden. Zukunftsgerichtete Aussagen über den Abschluss der Transaktion unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da zukünftige Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Nextech wird keine zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen aktualisieren, die hierin durch Verweis enthalten sind, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com oder auf der Unternehmenswebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Nextech AR Solutions Corp.

Evan Gappelberg

501 – 121 Richmond Street West

M5H 2K1 Toronto, ON

Kanada

email : evan@nextechar.com

Pressekontakt:

Nextech AR Solutions Corp.

Evan Gappelberg

501 – 121 Richmond Street West

M5H 2K1 Toronto, ON

email : evan@nextechar.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Gute Aussichten für Batterie- und Automobilrohstoffe NevGold erbohrt mächtige, hochgradige Goldvererzung ab der Oberfläche!