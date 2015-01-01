Immobilienpreise für München Solln 2026

Premiumstandort im Fokus – Preisniveaus und Angebot im Überblick

Solln ist eine bevorzugte und prestigeträchtige Wohnlage in München. Mit seiner Kombination aus Naturnähe, urbaner Erreichbarkeit und familienfreundlicher Infrastruktur bildet der Stadtteil ganz im Süden Münchens ein sehr attraktives Wohnumfeld und hat viel zu bieten. In Solln findet man vorwiegend aufgelockerte Einfamilienhaus- und Villenbebauung, im Nordwesten liegt die Parkstadt Solln, die bereits in den 60er Jahren als Großraumsiedlung konzipiert wurde und städtische Züge aufweist. Durch die S7 Richtung Wolfratshausen, die S20 und S27 Richtung Deisenhofen sowie Buslinien ist der Stadtteil gut an das öffentliche Verkehrsnetz angeschlossen.

Immobilienpreise Solln (statistische Durchschnittswerte, Angebotspreise 2025/26):

Häuser in Solln:

Für Häuser in Solln gab es in den vergangenen zwölf Monaten 89 Angebote für gebrauchte sowie 48 Angebote für neue Häuser ab Baujahr 2025. Wie verhielten sich die Immobilienpreise am Markt? Bei den bestehenden Häusern lag der Quadratmeterpreis für Einfamilienhäuser auf einem durchschnittlichen Niveau von etwa 10.350 EUR/m², für Doppelhaushälften bei 9.850 EUR/m², Reihen- und Reiheneckhäuser lagen im Schnitt bei 8.700 EUR/m². Häuser, die als Villa inseriert waren, wiesen mit durchschnittlich 14.000 EUR die höchsten Quadratmeterpreise auf, in Einzelfällen wurde auch über 20.000 EUR pro m ² verlangt. Im Mittel musste man beim Kauf eines Einfamilienhauses mit z. B. 220 m² mit rund 2,55 Mio. EUR rechnen, größere Villen ab 500 m² bis ca. 800 m² konnten sich aber je nach Objekt auch zwischen 5und 11 Mio. EUR bewegen.

Wohnungen in Solln:

Für Wohnungen gab es 415 Verkaufsofferten für gebrauchte Wohnungen, 49 für neu gebaute ab 2025. Im Gebraucht-Segment waren für Etagenwohnungen Angebotspreise von im Schnitt 8.000 EUR pro m² Wohnfläche verzeichnen, EG-Wohnungen mit Garten, Maisonettes und Penthäuser bewegten sich eher im Bereich 9.000 – 11.000 EUR pro m². Eine 70 m² Etagenwohnung lag preislich bei 560.000 EUR, ein 200 m² Penthaus bei rund 2,6 Mio. EUR. Neubauwohnungen bewegten sich durchschnittlich bei 12.100 EUR pro m², hier wurde für eine durchschnittlich 100 m² große Neubauwohnung etwa 1,2 Mio. EUR verlangt.

Grundstücke in Solln:

Im vergangenen Jahr waren 31 Baugrundstücke für Solln im Angebot, preislich bei mittleren 2.800 EUR/m².

Solln gehört seit jeher zu den begehrten Stadtlagen Münchens. Das spiegelt sich natürlich in den Kaufpreisen der Immobilien dort. Egal ob Prinz-Ludwig-Höhe oder Altsolln, es gibt überall schöne Ecken.“, so der Inhaber der Firma Fischer Immobilien Rainer Fischer, www.fischer-immobilien-muenchen.de/„>Immobilienmakler München aus der Nymphenburger Straße in der Münchner Maxvorstadt.

Quellen: wikipedia, muenchen.de, Statistik der IMV Marktdaten GmbH. Dieser Bericht ersetzt keine qualifizierte Wertermittlung durch einen Gutachter oder Sachverständigen. Die Angaben sind Durchschnittswerte, die nur bedingt zu individuellen Kalkulationen herangezogen werden können. Keine Gewähr für Korrektheit und Vollständigkeit der Angaben.

