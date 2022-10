Immobilienreport für Gilching bei München 2022

Preise im westlichen Umland Münchens annähernd auf Vorjahresniveau

Die Gemeinde Gilching, Landkreis Starnberg, mit gut 19.000 Einwohnern liegt ca. 11 Kilometer westlich von München. Mit der S-Bahn erreicht man die Münchner Innenstadt in etwa einer halben Stunde. Seit den 1950er Jahren entwickelte sich Gilching durch den Zuzug von Münchnern, die der Großstadt entkommen wollten. Auch heute, mit seiner guten Infrastruktur, sehr guten Freizeitmöglichkeiten und vor den Toren Münchens gelegen, bietet Gilching seinen Einwohnern alles, was das Herz begehrt, was es insgesamt zu einem sehr beliebten Wohnort macht.

Immobilienpreise Gilching, (statistische Mittelwerte, Angebotspreise 2022):

Häusermarkt Gilching

Im letzten Jahr waren in Gilching insgesamt 48 Bestandshäuser und 31 Neubauhäuser ab Baujahr 2021 zum Verkauf ausgeschrieben. Es waren Häuser aller möglicher Kategorien angeboten, auch Reihen- und Mehrfamilienhäuser, hauptsächlich wurden aber Einfamilienhäuser und Doppelhaushälften offeriert. Bei Bestandsobjekten lagen die Quadratmeterpreise für Einfamilienhäuser bei durchschnittlich 6.900 Euro pro m², für Doppelhaushälften bei 8.300 EUR pro m² und Reihen- und Mehrfamilienhäuser meist zwischen bei 6.000 und 8.000 EUR pro m². Ein durchschnittliches Einfamilienhaus mit 200 m² Fläche beispielsweise kostete im Angebot rund 1,5 Mio. Euro. Im Neubausegment entfielen die meisten Angebote auf Doppelhaushälften, durchschnittlicher Quadratmeterpreis ca. 8.500 Euro pro m². Bei Neubauten mit etwa 165 m² Durchschnittsfläche war im Schnitt mit rund 1,4 Mio. Euro Kaufpreis zu rechnen. Im Vergleich zum Vorjahr gingen damit die Preise im Bereich Einfamilienhaus geringfügig zurück, im Bereich Doppel- und Reihenhaus war ein leichter Anstieg zu beobachten.

Wohnungsmarkt Gilching

Für Wohnungen wurden 66 Verkaufsangebote verzeichnet, wobei der Neubauanteil hier mit nur 7 Objekten eher gering ausfiel. Insgesamt nimmt die Angebotszahl im Vorjahresvergleich leicht ab, die Preise im Wohnungssegment zeigen sich dagegen relativ gleichbleibend. Gegenwärtig liegt der Preis für gebrauchte Wohnungen im Schnitt bei 6.600 Euro pro m², für neu gebaute Wohnungen bei 7.600 Euro pro m². Die Angebote des vergangenen Jahres zeigen eine durchschnittliche 50 m² Wohnung in Gilching bei etwa 370.000 EUR Verkaufspreis, eine 80 m² Wohnung bei etwa 630.000 EUR.

Grundstücksmarkt Gilching

Auf dem Markt waren 25 Grundstücke für die Wohnbebauung verfügbar. Grundstücke zum Bau eines Einfamilienhauses wiesen im Schnitt einen Quadratmeterpreis von ca. 2.050 Euro pro m² auf, was in etwa dem Preisniveau des Vorjahres entspricht.

„Gilching wird als gehobener Wohnort mit guter Infrastruktur und sehr guten Freizeitmöglichkeiten eingestuft.“, findet Rainer Fischer, Immobilienmakler für München und Inhaber der Firma Fischer Immobilien aus der Nymphenburger Straße in der Münchner Maxvorstadt.

Quellen: Wikipedia, gilching.de, IMV Marktdaten GmbH. Dieser Bericht ersetzt keine qualifizierte Wertermittlung eines Sachverständigen oder Immobilienmaklers. Auch handelt es sich dabei um Durchschnittswerte, die nur bedingt zu individuellen Kalkulationen herangezogen werden können. Keine Gewähr für Korrektheit oder Vollständigkeit.

