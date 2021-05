Immobilienreport für München Solln 2021

Aktuelle Immobilienzahlen für Münchens südlichsten Stadtteil

Solln ist der südlichste und höchst gelegene Stadtteil Münchens und zählt rund 23.000 Einwohner. Aufgrund seiner Grünflächen und seiner Erholungsmöglichkeiten ist Solln ein sehr beliebtes Wohnviertel und zählt zu den bevorzugten und exklusiven Wohngegenden Münchens. Das Bild Sollns ist überwiegend durch aufgelockerte Einfamilienhaus- und Villenbebauung geprägt und hat weitgehend Gartenstadtcharakter. Im Nordwesten von Solln gibt es auch die Parkstadt Solln, die bereits in den 60er Jahren als Großraumsiedlung konzipiert wurde. Durch die S7 Richtung Wolfratshausen, die S20 und S27 Richtung Deisenhofen ist der Stadtteil gut an das öffentliche Verkehrsnetz angeschlossen.

Immobilienpreise Solln (statistische Durchschnittswerte, Angebotspreise 2020/21):

Häusermarkt Solln:

Unter der Rubrik Hausverkauf München Solln wurden im letzten Jahr insgesamt 100 Verkaufsangebote gezählt, der Anteil als Neubau inserierten Häuser erreichte einen Anteil von 27 %. Preislich wiesen Neu- und Bestandsbauten im Mittel nur geringe Unterschiede auf. Die Preise im Segment Einfamilienhaus präsentierten sich bei Häusern unter 200 m² Wohnfläche in einem Bereich zwischen 1,25 und 3,25 Mio. EUR, im Schnitt ca. 2 Mio. EUR. Bei Einfamilienhäusern/Villen über 200 m² bis 400 m² war mit Preisen zwischen 2,25 und 5,5 Mio. EUR zu rechnen, im Durchschnitt ca. 3,4 Mio. EUR. Doppelhaushälften erreichten bei 120 bis 150 m² durchschnittlich knapp 1,5 Mio. EUR, bis 220 m² war dann mit durchschnittlich 1,8 Mio. EUR zu rechnen. Und Reihen- sowie Reiheneckhäuser kosteten bei 100 – 150 m² im Mittel etwa 975.000 EUR und bis 220 m² dann etwa 1,55 Mio. EUR.

Wohnungsmarkt Solln:

Unter der Rubrik Eigentumswohnung Solln gab es 382 Verkaufsangebote, wobei der Anteil der als Neubau inserierten Objekte etwa 15 % betrug. Neubauwohnungen kosteten in den Angeboten durchschnittlich 12.100 EUR pro m² Wohnfläche, bestehende Wohnungen dagegen durchschnittlich 8.300 EUR pro m². Im Allgemeinen Durchschnitt wurde in Solln für eine 60 m² Wohnung rund 495.000 EUR verlangt, für eine 120 m² Wohnung rund 1,13 Mio. EUR. Große Eigentumswohnungen ab 180 m² lagen in den Angeboten bei durchschnittlich ca. 2,15 Mio. EUR, im Maximalfall bei knapp 3 Mio. EUR.

Grundstücksmarkt Solln:

Hier gab es über die letzten 12 Monate 13 Verkaufsangebote. Der durchschnittliche Quadratmeterpreis lag bei ca. 3.000 EUR pro m².

Solln gehört seit jeher zu den begehrten Stadtlagen Münchens. Das zeigt sich natürlich auch in den Kaufpreisen von Eigentumswohnungen, Häusern und Grundstücken. Egal ob Prinz-Ludwig-Höhe oder Altsolln, es gibt überall schöne Ecken.“, so der Inhaber der Firma Fischer Immobilien Rainer Fischer, Immobilienmakler München aus der Nymphenburger Straße in der Münchner Maxvorstadt.

Quellen: wikipedia, muenchen.de, Statistik der IMV Marktdaten GmbH. Dieser Bericht ersetzt keine qualifizierte Wertermittlung eines Sachverständigen. Auch handelt es sich dabei um Durchschnittswerte, die nur bedingt zu individuellen Kalkulationen herangezogen werden können. Keine Gewähr für Korrektheit und Vollständigkeit der Angaben.

