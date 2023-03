Immobilienreport: Germering bei München 2023

Aktuelle Zahlen für Münchens westlichen Speckgürtel

Germering ist eine Große Kreisstadt mit knapp 40.000 Einwohnern im südöstlichen Landkreis Fürstenfeldbruck westlich von München. Germering bietet einen hohen Freizeitwert u. a. mit dem Germeringer See, den Park- und Gartenanlagen und seinen Märkten. Eine etwas uneinheitliche Stadtstruktur geht auf eine recht zügige bauliche Entwicklung nach dem Zweiten Weltkrieg zurück. Das Stadtzentrum weist eine urbane Architektur auf, der alte Ortskern ist eher dörflich geprägt, daneben gibt es Hochhaussiedlungen aus den siebziger Jahren. Germering ist als Wohnort sehr beliebt und hat eine gute Infrastruktur. Vom Münchner Hauptbahnhof aus ist Germering nur 22 S-Bahn-Minuten entfernt.

Immobilienpreise Germering, (statistische Mittelwerte, Angebotspreise 2022/23):

Häuser:

Im vergangenen Jahr standen in Germering 164 Häuser zum Verkauf, 30 davon waren als Neubauobjekte inseriert. Bei den Angebotspreisen waren die Unterschiede zwischen Neu- und Bestandsbau relativ unauffällig. Insgesamt bewegte sich der Quadratmeterpreis bei Einfamilienhäusern und Doppelhaushälften im Mittel bei ca. 9.000 EUR pro m², bei Reihenhäusern bei durchschnittlich etwa 7.500 EUR pro m². In den untersuchten Angeboten bewegten sich Einfamilienhäuser und Doppelhaushälften im Wohnflächenbereich 150 m² preislich im Schnitt bei ca. 1,3 Mio. EUR, 200 m² Einfamilienhäuser im Bereich 1,9 Mio. EUR. Reihenhäuser mit durchschnittlichen Wohnflächen von 120 m² lagen preislich bei ca. 950.000 EUR, mit 150 m² bei ca. 1,06 Mio. EUR.

Eigentumswohnungen:

403 Eigentumswohnungen waren auf dem Immobilienmarkt Germering in den letzten 12 Monaten zum Verkauf ausgeschrieben, hiervon war ein geringer Teil von 21 Objekten als Neubau inseriert. Die meisten Bestandswohnungen wiesen ein Preisniveau von rund ca. 6.500 EUR pro m² auf. In den Angeboten zeigte sich der preisliche Durchschnitt für Wohnungen mit 50 m² bei etwa 350.000 EUR, mit 70 m² bei 450.000 EUR und mit 100 m² bei etwa 710.000 EUR. Neubauobjekte waren vorwiegend im Wohnflächenbereich 80 – 120 m² angeboten, die Quadratmeterpreise lagen durchweg im Bereich 7.000 bis 10.000 EUR pro m². Hier war zum Beispiel beim Kauf einer 100 m²-Neubau-Eigentumswohnung mit einem Kaufpreis von etwa 875.000 EUR zu rechnen.

Grundstücke:

Im vergangenen Jahr standen in Germering lediglich 6 Grundstücke zur Wohnbebauung zum Verkauf. Grundstücke für Einfamilienhäuser wiesen im Schnitt Quadratmeterpreise um die 2.000 EUR pro m² auf.

„Auch wenn der Stadtkern von Germering kein Gesicht aufweist, merken immer mehr Familien, wie interessant Lage und Infrastruktur sind und wie gut man hier wohnen kann“, meint Rainer Fischer, Immobilienmakler für München und Inhaber der Firma Fischer Immobilien aus der Nymphenburger Straße in der Münchner Maxvorstadt, der selbst in Germering wohnt.

Quellen: wikipedia.de, germering.de, IMV Marktdaten GmbH. Keine Gewähr für Korrektheit und Vollständigkeit der Angaben. Dieser Bericht ersetzt keine qualifizierte Wertermittlung durch einen Sachverständigen oder Makler. Auch handelt es sich dabei um Durchschnittswerte, die nur bedingt zu individuellen Kalkulationen herangezogen werden können. Keine Gewähr für Korrektheit und Vollständigkeit der Angaben.

