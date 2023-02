Immobilienbericht: Gauting bei München 2023

So viel kosten Immobilien im südwestlichen Speckgürtel Münchens

Die Gemeinde Gauting befindet sich im oberbayerischen Landkreis Starnberg im Südwesten Münchens an der Würm. Gauting liegt verkehrsgünstig zu München und den umliegenden Seen und Bergen und ist eine moderne Gemeinde mit ca. 20.000 Einwohnern. Gauting und seine Ortsteile werden gemeinhin als wohlhabende Vororte Münchens eingestuft. Das Ortsbild der Gemeinde ist eine Mischung aus denkmalgeschützten Bauernhäusern, Bauten aus den 70er Jahren, kleinen Geschäftshäusern, modernen Bankgebäuden und der Frauenkirche aus dem 18. Jahrhundert vis-à-vis zum neuen Rathaus. Wer den Reiz des Würmtals für sich entdeckt hat, will nicht mehr woanders mehr wohnen.

Immobilienpreise in Gauting, (Angebotspreise Februar 2022 – Februar 2023):

Häuser:

In Gauting gab es letztes Jahr 119 Verkaufsangebote für Häuser. Die meisten Angebote entfielen auf Einfamilienhäuser und Doppelhaushälften, in geringerem Rahmen waren auch Reihenhäuser auf dem Markt und einzelne Mehrfamilienhäuser. Preislich war bei Einfamilienhäusern je nach Wohnfläche im Bereich 150 m² mit durchschnittlich ca. 1,6 Mio. EUR zu rechnen, bei 200 m² mit etwa 2,2 Mio. EUR und bei den angebotenen Objekten im Bereich 250 m² mit ca. 2,4 Mio. EUR, darüber hinaus bei größeren Villen bis ca. 4 Mio. EUR. Doppelhaushälften lagen bei 125 m² Wohnfläche preislich im Schnitt bei 1,15 Mio. EUR, bei 150 m² bei etwa 1,35 Mio. EUR; größere Doppelhaushälften reichten bei 250 m² Wohnfläche an der Spitze bis 2,5 Mio. EUR Angebotspreis. Objekte der Kategorie Reihenhaus bewegten sich bei 125 m² im Schnitt bei ca. 1 Mio. EUR, bei 150 m² Wohnfläche bei 1,2 Mio. EUR.

Eigentumswohnungen:

Für Wohnungen wurden 76 Verkaufsofferten verzeichnet. Die günstigsten Wohnungen begannen bei 225.000 EUR und Wohnflächen um die 35 m², an der Spitze lagen einige Penthäuser im Bereich 170 m² für ca. 1,6 Mio. EUR. Die Quadratmeterpreise bewegten sich im Bestandssegment bei durchschnittlich 7.500 EUR pro m², im Neubausegment bei ca. 9.350 EUR pro m². Exemplarisch wurde bei Eigentumswohnungen mit 50 m² Wohnfläche im Schnitt etwa 380.000 EUR verlangt, bei 80 m² mittlere 615.000 EUR und bei 120 m² Wohnungen im Schnitt 675.000 EUR.

Grundstücke:

25 Baugrundstücke waren in den letzten 12 Monaten in Gauting auf dem Markt. Der Quadratmeterpreis für Einfamilienhausgrundstücke lag hier bei durchschnittlich 2.300 EUR pro m².

Gauting ist sehr gut geeignet für Familien mit Kindern. Es gibt Grundschule, Realschule und Gymnasium, sowie viel Grün, die Würm und eine dazu passende Infrastruktur.“, meint Rainer Fischer, Immobilienmakler für München und Inhaber der Firma Fischer Immobilien aus der Nymphenburger Straße in der Münchner Maxvorstadt.

Quellen: Wikipedia, gauting.de, IMV Marktdaten GmbH. Dieser Bericht ersetzt keine qualifizierte Wertermittlung eines Sachverständigen oder Maklers für Gauting. Auch handelt es sich dabei um Durchschnittswerte, die nur bedingt zu individuellen Kalkulationen herangezogen werden können. Keine Gewähr für Korrektheit oder Vollständigkeit.

