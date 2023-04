Immobilienreport: Unterschleißheim bei München 2023

Deutliche Zunahme der Angebotszahlen

Rund 17 km nördlich von München liegt die Stadt Unterschleißheim. Mit ihren etwa 27.000 Einwohnern ist Unterschleißheim die größte Ortschaft im Münchner Landkreis. Das Ortsbild zeigt sich weitgehend typisch städtisch. Es gibt hier Wohngegenden vorwiegend mit Einfamilien- und Doppelhausbebauung aber auch Reihenhaus- und Wohnblockbereiche sowie Gewerbegebiete. Insgesamt ist Unterschleißheim ein gefragter Wirtschaftsstandort mit sehr guter Verkehrsanbindung und einem guten Schul- und Kulturangebot. Aufmerksamkeit wurde auf die Erhaltung und Schaffung von vielen Park- und Grünanlagen und Waldstücken gelegt, die die Stadt durchziehen.

Immobilienpreise Unterschleißheim (statistische Durchschnittswerte, Angebotspreise 2022/23):

Häusermarkt:

Über die letzten 12 Monate waren in Unterschleißheim insgesamt 84 Häuser zum Verkauf ausgeschrieben. Im Schnitt bewegen sich die Preise in etwa auf Vorjahresniveau. In den Verkaufsangeboten des vergangenen Jahres bewegten sich das durchschnittliche 160 m² Einfamilienhaus preislich im Bereich 1,25 Mio. EUR, die 150 m² Doppelhaushälfte bei 1,1 Mio. EUR und das 130 m² Reihenhaus bei ca. 1 Mio. EUR.

Wohnungsmarkt:

255 Eigentumswohnungen waren zum Verkauf angeboten, 85 mehr als im Vorjahr zuvor. Im Vergleich wurden Neubauwohnungen im Schnitt 5 % teurer und kamen auf ca. 9.100 EUR pro m², bestehende Eigentumswohnungen verblieben mit mittleren 7.100 EUR pro m² größtenteils in etwa auf dem Preisniveau des Vorjahres. Preislich wurden z. B. für Wohnungen im Bereich 50 m² im Schnitt etwa 380.000 EUR verlangt, bei ca. 7.350 EUR Quadratmeterpreis. Größere Wohnungen mit 80 m² bewegten sich bei durchschnittlich 515.000 EUR, bei ca. 3.100 EUR Quadratmeterpreis, Wohnungen im Bereich 115 m² kosteten im Schnitt ca. 980.000 EUR, bei 8.4450 EUR Quadratmeterpreis.

Grundstücksmarkt:

17 Grundstücke für Wohnbebauung befanden sich auf dem Markt, der durchschnittliche Quadratmeterpreis lag bei etwa 2.300 EUR pro m².

„Unterschleißheim ist besonders als Wirtschaftsstandort bekannt, aber auch die Infrastruktur und ,das Grün‘ der Umgebung kann sich mehr als sehen lassen. Es lässt sich dort gut wohnen.“, findet der Inhaber der Firma Fischer Immobilien Rainer Fischer, Immobilienmakler München aus der Nymphenburger Straße in der Münchner Maxvorstadt.

Quellen: Wikipedia, unterschleissheim.de, IMV Marktdaten GmbH. Dieser Bericht ersetzt keine qualifizierte Wertermittlung eines Sachverständigen oder Maklers für Unterschleißheim. Auch handelt es sich dabei um Durchschnittswerte, die nur bedingt zu individuellen Kalkulationen herangezogen werden können. Keine Gewähr für Korrektheit und Vollständigkeit der Angaben.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Rainer Fischer Immobilien

Herr Rainer Fischer

Nymphenburger Straße 47

80335 München

Deutschland

fon ..: 089-131320

web ..: https://www.immobilienbesitzer-muenchen.de

email : rainer@immobilienfischer.de

Das Münchner Maklerbüro startete im August 1994 mit dem Immobilienverkauf. Nach über 22 Jahren am Rotkreuzplatz, ist es seit 2017 in der Nymphenburgerstraße in der Maxvorstadt ansässig. Es hat sich auf die Vermarktung von Wohnimmobilien im Großraum München spezialisiert. Seit Bestehen wurden über 1.100 Häuser, Eigentumswohnungen und Grundstücke an solvente Käufer vermittelt. Der Münchner Immobilienmakler arbeitet unter anderem mit externen Finanzierungsberatern zusammen, präsentiert alle Angebote auf sieben verschiedenen Internetplattformen und geht auch mal neue Wege in der Vermarktung von Immobilien. Telefonische Erreichbarkeit ist 7 Tage die Woche sichergestellt. Ansprechpartner für Immobilienverkäufer ist Herr Rainer Fischer.

Pressekontakt:

Rainer Fischer Immobilien

Herr Rainer Fischer

Nymphenburger Straße 47

80335 München

fon ..: 089-131320

web ..: https://www.immobilienbesitzer-muenchen.de

email : rainer@immobilienfischer.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

HanseWerk: SH Netz investiert rund 50,5 Mio. Euro im Jahr 2023 in Strom- und Gasnetze im Kreis Nordfriesland