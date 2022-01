Impfen in der Schönheitsklinik: Spontan ohne Termin am 22./23.01.2022 in der Dorow Clinic in Lörrach

Je mehr Menschen sich impfen lassen, umso schneller kommen wir alle durch die Pandemie.

Corona hält uns alle seit fast zwei Jahren auf Trab. Zuerst wurde auf Hochtouren geforscht, um Impfstoffe zu entwickeln, und seit es sie gibt, kämpfen wir gegen Virusvarianten und verheddern uns in immer neuen Coronaregeln und -maßnahmen. Eins ist jedoch klar:

Um die letzten Impflücken zu schließen und diejenigen zu überzeugen, die noch unschlüssig sind, muss man sich etwas einfallen lassen. Das dachte sich auch das Team der Dorow Clinic in Lörrach. Kurzentschlossen hat die aus dem TV bekannte Schönheitsklinik für das nächste Wochenende eine Impfaktion organisiert. Kommen kann jeder, und zwar ohne Termin, ganz spontan.

1, 2 oder 3? Bei welcher Impfung bist du dabei?

„Viele Unentschlossene schreckt der lange Vorlauf ab“, so Dr. Andreas Dorow, Inhaber der Dorow Clinic. „Im sowieso schon hektischen Alltag zwischen Homeoffice und Kinderbetreuung auch noch die Impfung einzuplanen, wochenlang auf einen Termin zu warten, der dann letzten Endes doch nicht richtig passt – das ist vielen zu mühsam.“ Deshalb haben er und sein Team für kommendes Wochenende eine Impfkampagne ins Leben gerufen.

Die Dorow Clinic in Lörrach bietet also am Wochenende zwei Tage lang Impfungen für alle an:

Samstag, 22.01. und Sonntag, 23.01.

Dorow Clinic Lörrach, Senser Platz 2

Impfstoffe: BioNTech und Moderna (ab 5 Jahren).

Bitte weitersagen und spontan dabei sein!

Keine Terminvereinbarung nötig – einfach vorbeikommen und den Piks abholen

„Wir laden jeden herzlich ein, zu uns zu kommen, um sich ohne Termin impfen zu lassen“, so Dr. Andreas Dorow.

Mitzubringen sind die Versicherungskarte, der Impfausweis und der Personalausweis.

Nach der Impfung kann jeder wie üblich das digitale Impfzertifikat in den Lörracher Apotheken erhalten.

Die Schwarzwald Docs im Einsatz gegen Corona

Einzigartige Einblicke in die Behandlungsmethoden und -erfolge der Dorow Clinic gibt die TLC-Fernsehserie „Die Schwarzwald Docs“. Impfungen durchzuführen, ist normalerweise nicht der Schwerpunkt der Klinik. Aber das hat die berühmten Fernsehärzte natürlich nicht davon abgehalten, trotzdem eine großangelegte Impfaktion zu starten. „Es ist dringend nötig, dass es so viele verschiedene Impfangebote wie möglich gibt“ so Dr. Andreas Dorow. „Deshalb haben wir uns entschieden zu helfen.“ Der Platz ist da, das Personal auch – also war die Sache schnell geplant.

Fernsehzuschauer wissen, dass die Kernkompetenz des Ärzteteams normalerweise die Schönheitschirurgie, Gesichts- und Zahnchirurgie sind. Anders als bei der alten Fernsehserie sind die Behandlungserfolge der „Schwarzwald Docs“ jedoch nicht fiktiv, sondern real, wie die Dokumentationsreihe eindrucksvoll zeigt.

Viele Patienten verdanken der Expertise der erfahrenen Chirurgen eine spürbare Verbesserung ihres Wohlbefindens und ihres Gesundheitszustands. Die auch in Promikreisen sehr beliebte Dorow Clinic wird deshalb gern von all denen weiterempfohlen, die schon eine gelungene medizinische Behandlung mit spürbaren und sichtbaren Erfolgen hinter sich haben.

Wer sich über die Impfaktion des kommenden Wochenendes genauer informieren will, findet hier weitere Details: https://www.dorow-clinic.de/impfaktion/ [https://www.dorow-clinic.de/impfaktion/]

