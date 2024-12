In einen Solarpark investieren – Warum PV-Investments die Zukunft sind

Der Ausbau erneuerbarer Energien nimmt weiter Fahrt auf, und immer mehr Menschen fragen sich: „Wie kann ich sinnvoll in die Solarparks neben der Autobahn investieren?“

Regensburg, 01. Dezember 2024 – Eine der attraktivsten Möglichkeiten, sowohl nachhaltige als auch renditestarke Investments zu tätigen, ist der Kauf eines Direktanteils an einem Solarpark > ein sogenanntes Solar-Direktinvestment. OHANA Invest zeigt, warum Solarpark Investitionen gerade jetzt lohnenswert sind und wie sie sich besonders für Spitzenverdiener auszahlen können.

Hohe Steuerersparnisse dank IAB: Solarparks für Top-Performer steuerlich besonders attraktiv

Spitzenverdiener mit einem Einkommen von über 100.000 EUR haben oft das Problem, dass sie einen Großteil ihres Einkommens in Form von Steuern abführen müssen. Hier kommt der Investitionsabzugsbetrag (IAB) ins Spiel – ein steuerliches Instrument, das es Anlegern ermöglicht, geplante Investitionen vorab, also rückwirkend für die Steuererklärung für die Jahre 2022, 2023 und 2024, steuerlich geltend zu machen.

Wie funktioniert der IAB?

Mit dem IAB können bis zu 50 % der geplanten Investitionskosten steuerlich berücksichtigt werden. Für die Jahre 2022, 2023 und 2024 bedeutet dies, dass Anleger ihre Einkommenssteuerlast deutlich verringern und damit eine hohe Steuererstattung erzielen können. Diese Steuererstattung kann wiederum als Eigenkapital für die Investition in einen Solarpark genutzt werden.

Beispielrechnung:

Ein Anleger plant, 100.000 EUR in einen Solarpark zu investieren. Dank des IAB kann er 50.000 EUR steuerlich absetzen. Bei einem Spitzensteuersatz von rund 42 % ergibt dies eine Steuererstattung von 21.000 EUR. Dieses Kapital steht ihm dann für sein Investment zur Verfügung.

Einen Ratgeber zur Thematik IAB hat Ohana Invest online unter:

https://www.ohana-invest.de/iab-frist/

„Mit dem IAB schaffen wir einen enormen Hebel für unsere Anleger. Sie können ihre Steuerlast reduzieren und gleichzeitig ihr Eigenkapital erhöhen – ein doppelter Gewinn, auch für die Energiewende und neue Arbeitsplätze in Deutschland“, erklärt Thomas Haberl, Geschäftsführer von OHANA Invest.

Warum in Solarparks investieren und nicht in Immobilien?

Viele Anleger stellen sich die Frage, ob sie ihr Kapital besser in Immobilien oder in Solarparks investieren sollen. Beide Anlageformen haben ihre Vorteile, doch Solarparks überzeugen in vielerlei Hinsicht.

Eine typische Gegenüberstellung zeigt die wichtigsten Unterschiede:

Kriterium

Rendite:

Solarpark-Invest

> Planbare, stabile Einnahmen durch EEG-Vergütung über 20 Jahre

Immo-Invest

> Abhängig von Mietmarkt und Instandhaltungskosten

Steuerliche Vorteile

Solarpark-Invest

> IAB, Sonderabschreibung, laufende Abschreibung

Immo-Invest

> Begrenzte steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten

Verwaltungsaufwand

Solarpark-Invest

> Minimal – der Betrieb wird durch Experten sichergestellt

Immo-Invest

> Hoch – Verwaltung, Vermietung, Instandhaltung

Risiken

Solarpark-Invest

> Niedrig – staatlich garantierte Vergütung nach EEG

Immo-Invest

> Abhängig von Marktpreisen, Standort und Mietausfallrisiko

„Solarparks bieten nicht nur attraktive steuerliche Vorteile und stabile Erträge, sondern auch einen minimalen Verwaltungsaufwand. Das macht sie zur idealen Alternative für Anleger, die keine klassische Immobilie erwerben möchten“, ergänzt Roland Kufner, Mitgründer von OHANA Invest.

Nachhaltigkeit und Rendite: Eine Win-win-Situation

Eine Investition in Solarparks ist nicht nur eine Entscheidung für die eigene finanzielle Zukunft, sondern auch ein aktiver Beitrag zum Klimaschutz. Mit jedem Euro, der in Photovoltaikanlagen fließt, wird die Produktion von sauberem Strom gefördert. Das hilft nicht nur dabei, die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu reduzieren, sondern schafft auch eine solide Grundlage für künftige Generationen.

Staatlich garantierte Vergütung:

Dank des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) profitieren Anleger von einer festen Einspeisevergütung, die über 20 Jahre garantiert ist. Das schafft Planungssicherheit und sorgt für stabile Erträge.

Langfristige Perspektive:

Photovoltaik-Investitionen sind auf eine Laufzeit von 30 Jahren und mehr ausgelegt. Während dieser Zeit profitieren Anleger nicht nur von festen Einnahmen, sondern auch von der steigenden Nachfrage nach erneuerbarer Energie.

Wie funktioniert der Einstieg in Solarpark-Investments?

Der Prozess ist einfacher, als viele denken:

Beratung und Planung:

OHANA Invest unterstützt Interessenten bei der Auswahl des richtigen Projekts, angepasst an ihre individuellen finanziellen, steuerlichen Bedürfnisse und mit dem Ohana-Prinzip: https://www.ohana-invest.de/das-ohana-prinzip/

* Investition und Steueroptimierung:

Durch die Kombination aus Eigenkapital, IAB und weiteren steuerlichen Vorteilen wird der Einstieg erleichtert.

* Langfristige Betreuung:

Die Verwaltung und Wartung der Anlagen erfolgt durch erfahrene Experten, sodass sich Anleger entspannt zurücklehnen können.

Für wen lohnt sich ein Solar-Direktinvestment?

Solarpark-Investments sind besonders geeignet für:

* Personen mit hohen Provisionen, Boni oder Abfindungen: Der IAB ermöglicht eine sofortige Senkung der Steuerlast.

* Spitzenverdiener im höchsten Steuersatz: Die steuerlichen Vergünstigungen machen diese Anlageform besonders attraktiv.

* Erben mit hohen Vermögenswerten: Solarparks bieten eine Möglichkeit, die Erbschaftssteuer zu reduzieren und gleichzeitig eine nachhaltige Einkommensquelle aufzubauen.

Fazit: Warum OHANA Invest?

Mit dem OHANA-Prinzip hat sich das Unternehmen das Ziel gesetzt, mehr als nur Rendite zu bieten. Es geht darum, eine erweiterte Gemeinschaft aufzubauen, bei der Werte wie Nachhaltigkeit, Verantwortung und Partnerschaft im Vordergrund stehen. Einen passenden Ratgeber findet man unter: https://www.ohana-invest.de/solarpark-rendite/

„Wir glauben daran, dass Investitionen nicht nur für Sie arbeiten sollten, sondern auch für die Welt, in der wir leben. Mit OHANA Invest schaffen wir eine Plattform, die finanzielle und gesellschaftliche Vorteile miteinander vereint“, betont Thomas Haberl.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Ohana Invest GmbH

Herr Thomas Haberl

Regerstraße 4

93053 Regensburg

Deutschland

fon ..: 0941-56953-490

web ..: https://www.ohana-invest.de/

email : t.haberl@ohana-invest.de

Über Ohana Invest:

Die Ohana Invest GmbH ist ein zukunftsorientiertes Investmentunternehmen mit dem Ziel, nachhaltige Investitionen und gesellschaftliche Verantwortung miteinander zu verbinden. Unser Fokus liegt auf der Vermittlung und Finanzierung von Photovoltaik-Projekten auf Freiflächen und Dächern in Deutschland. Wir wollen der gehobenen Mitte Deutschlands (private Investoren) die Möglichkeit bieten, nicht nur von steuerlichen Vorteilen und stabilen Erträgen aus dem Stromverkauf zu profitieren, sondern auch aktiv zur Energiewende beizutragen. „Ohana“ bedeutet Familie – ein Prinzip, das sich in unserem Ansatz widerspiegelt: Wir legen großen Wert auf Vertrauen, Gemeinschaft und einen langfristigen Mehrwert für unsere Investoren und die Umwelt.



