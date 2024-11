Ohana Invest veröffentlicht den Ratgeber „In Photovoltaik steueroptimiert investieren – Der große Überblick“

Ein Leitfaden zum Solar-Direktinvestment für Privatanleger, der attraktive Renditen, Steuervorteile und nachhaltigen Mehrwert vereint.

Regensburg, 03. November 2024 – Mit wachsendem Bedarf an grüner Energie und den steigenden Strompreisen bietet sich eine Direktinvestition in Photovoltaik als nachhaltige und renditestarke Möglichkeit an. Der neue Ratgeber von Ohana Invest gibt privaten Anlegern einen klaren Überblick, warum Solar-Direktinvestments heute so attraktiv sind und wie diese zur Steueroptimierung bei Privatpersonen beitragen können.

Photovoltaikanlagen gelten nicht nur als umweltfreundlich, sondern bieten eine langfristig stabile Einnahmequelle. Der Ratgeber erklärt die verschiedenen Modelle des Solar-Direktinvestments, beleuchtet die steuerlichen Vorteile, wie den Investitionsabzugsbetrag (IAB) und Sonderabschreibungen, und liefert detaillierte Informationen zu potenziellen Renditen. Ein zusätzlicher Fokus liegt auf der Bedeutung erneuerbarer Energien für die Energiewende sowie den wichtigsten Treibern für eine steigende Stromnachfrage, etwa durch die zunehmende Digitalisierung und den Einsatz von Künstlicher Intelligenz.

„Unser Ziel ist es, privaten Anlegern eine klare Orientierung zu geben und sie zu ermutigen, in Projekte zu investieren, die nicht nur Renditen, sondern auch eine nachhaltige Zukunft sichern,“ erklärt Thomas Haberl Founder von Ohana Invest. „Unser Ratgeber richtet sich vor allem an Menschen, die ihre Abfindungen oder einmalige hohe Einnahmen sinnvoll und zukunftssicher anlegen möchten.“

Der Ratgeber enthält außerdem eine FAQ-Sektion, die gängige Fragen rund um Solar-Investments beantwortet und damit einen praktischen Leitfaden für Einsteiger und erfahrene Investoren bietet.

Weitere Informationen sowie der vollständige Ratgeber sind online unter https://www.ohana-invest.de/photovoltaik-investment/ zu finden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Ohana Invest GmbH

Herr Thomas Haberl

Regerstraße 4

93053 Regensburg

Deutschland

fon ..: 017612131414

web ..: https://www.ohana-invest.de

email : t.haberl@ohana-invest.de

Über Ohana Invest:

Die Ohana Invest GmbH ist ein zukunftsorientiertes Investmentunternehmen mit dem Ziel, nachhaltige Investitionen und gesellschaftliche Verantwortung miteinander zu verbinden. Unser Fokus liegt auf der Vermittlung und Finanzierung von Photovoltaik-Projekten auf Freiflächen und Dächern in Deutschland. Wir wollen der gehobenen Mitte Deutschlands (private Investoren) die Möglichkeit bieten, nicht nur von steuerlichen Vorteilen und stabilen Erträgen aus dem Stromverkauf zu profitieren, sondern auch aktiv zur Energiewende beizutragen. „Ohana“ bedeutet Familie – ein Prinzip, das sich in unserem Ansatz widerspiegelt: Wir legen großen Wert auf Vertrauen, Gemeinschaft und einen langfristigen Mehrwert für unsere Investoren und die Umwelt.



Pressekontakt:

Ohana Invest GmbH

Herr Thomas Haberl

Regerstraße 4

93053 Regensburg

fon ..: 017612131414

email : t.haberl@ohana-invest.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Entdecken Sie die kostenlose Computerschrottentsorgung in Mannheim – Umweltfreundlich Platz schaffen! Kostenlose Computerschrottentsorgung in München – Ihr Beitrag zu einer grüneren Zukunft!