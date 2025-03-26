In Italien und Island liegen Projekte mit strategischer Fantasie!

Aurania verbindet hochspannende Rohstoffthemen: Nickel und Kobalt aus historischen Abraumhalden sowie Goldexplorationen. Eine Kombination aus kritischen Metallen und politischer Rohstoffsicherheit.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

die kanadische Explorationsgesellschaft Aurania Resources Ltd. (WKN: A2DKJ4) rückt mit zwei jüngsten Unternehmensmeldungen stärker in den europäischen Rohstofffokus. In Norditalien prüft Aurania mit Balangero ein Nickel-Kobalt-Projekt, das auf bereits gefördertem und oberirdisch gelagertem Material aus der historischen San-Vittorio-/Balangero-Mine basiert. In Island sicherte sich das Unternehmen zugleich eine Option auf eine bedeutende Beteiligung am Goldprojekt Thor’s Valley, einem historischen epithermalen Goldsystem östlich von Reykjavík. Beides ist noch frühe Exploration – aber beides passt in eine Zeit, in der Europa seine Rohstoffabhängigkeiten verringern will und Edelmetalle weltweit wieder stärker…

Lesen Sie hier gerne mehr.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Hinweis: Die folgenden Markteinschätzungen sind Meinungsäußerungen. Aussagen zu Dritten beruhen – soweit angegeben – auf öffentlich zugänglichen Quellen; ohne Quellenangabe handelt es sich um subjektive Einschätzungen, nicht um überprüfte Tatsachenbehauptungen.

Die Swiss Resource Capital AG auf einen Blick:

? Unsere Homepage: https://www.resource-capital.ch/de/

? Interessante und exklusive Videos und Interviews : https://www.rohstoff-tv.com/, https://www.commodity-tv.com/ und https://www.youtube.com/@SwissResourceCapitalAG

? Alle kostenlosen Rohstoff-Reports: https://www.rohstoff-reports.com/

? Anmeldung zu unseren Roadshows: https://www.european-roadshows.com/de/

? SRC Mining Special Situations Zertifikat: http://www.wikifolio.com/de/ch/w/wf0srcplus

Quellen: Aurania Resources Ltd., Pressemitteilung vom 26.02.2026 zu Balangero, Aurania Resources Ltd./Newsfile, korrigierte Pressemitteilung vom 28.04.2026 zu Thor’s Valley, European Commission/RMIS zum Critical Raw Materials Act, Kinross Gold, Meldung zur Aurelian-Transaktion vom 24.07.2008, Lundin Gold, Historie des Projekts Fruta del Norte; SRC-Rohstoff-Reports, Unternehmenspräsentationen sowie eigene Einordnung, Intro-Bild: Analyst studying investment trends using tablet and big data visualization interface von Papisut

Dieser Werbeartikel wurde am 05.05.2026 durch einen freien Journalisten für die Swiss Resource Capital AG erstellt.

Wesentliche Risiken: Explorationsrisiken; fehlende aktuelle Ressourcen- und Reservenschätzungen, metallurgische, technische und geologische Unsicherheiten, Genehmigungs-, Umwelt- und Standortrisiken, insbesondere im Zusammenhang mit historischen Abraumhalden, Finanzierungsbedarf, Rohstoffpreis- und Währungsrisiken, geringe Liquidität und hohe Kursschwankungen bei Explorationswerten bis hin zum Totalverlust. Wesentliche Chancen: erfolgreicher technischer Projektfortschritt, positive Proben-, Metallurgie- und Bohrergebnisse, mögliche Unterstützung durch europäische Rohstoffinitiativen sowie zusätzliche Explorationsfortschritte im Goldbereich.

Hinweise gem. Art. 20 MAR / Delegierte Verordnung (EU) 2016/958 / § 85 WpHG

Art des Inhalts: Marketingmitteilung/werblicher Promotiontext. Keine Finanzanalyse, keine individuelle Anlageberatung, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten. Es wird keine formale Buy/Sell/Hold-Einstufung und kein Kursziel abgegeben.

Methodik und Annahmen: Grundlage sind öffentlich zugängliche Unternehmensmeldungen, Unternehmenspräsentationen, technische Hinweise, historische Daten, regulatorische Informationen sowie eigene qualitative Einordnung. Es wurden keine proprietären Bewertungsmodelle, keine Gewinnschätzungen und keine Kursmodelle verwendet. Angaben zu Ressourcen, Reserven, historischen Gehalten, Explorationsergebnissen oder Projekten sind nur insoweit zu verstehen, wie sie in den jeweils genannten Quellen veröffentlicht wurden.

Update-Policy und Abweichungen: Eine regelmäßige Aktualisierung dieser Veröffentlichung ist nicht vorgesehen. Eine Aktualisierung erfolgt nur, soweit sie gesetzlich vorgeschrieben ist oder freiwillig vorgenommen wird.

Hinweis zu § 86 WpHG: Diese Veröffentlichung ist als Anzeige/Werbung bzw. Marketingmitteilung gekennzeichnet und stellt nach Einschätzung des Erstellers keine unabhängige Finanzanalyse und keine individuelle Anlageberatung dar. Soweit eine Veröffentlichung im Einzelfall als Anlage- oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne der MAR/WpHG einzuordnen ist und öffentlich in Deutschland verbreitet wird, sind die jeweils einschlägigen Anzeige, Offenlegungs- und Organisationspflichten, einschließlich etwaiger Pflichten nach § 86 WpHG, vor Veröffentlichung zu prüfen und gegebenenfalls einzuhalten.

Bedeutung und Zeithorizont: Die Veröffentlichung enthält eine thematisch positive, aber ausdrücklich spekulative Einschätzung zu einem Explorationsunternehmen. Ein möglicher Betrachtungshorizont kann – sofern der Leser überhaupt eine eigene Anlageentscheidung prüft – mittel- bis langfristig sein. Kurzfristige Kursbewegungen können erheblich sein und sind nicht prognostizierbar.

Risiko und Sensitivität: Die Einschätzung kann sich wesentlich ändern, wenn sich Rohstoffpreise, Wechselkurse, Finanzierungslage, Genehmigungsverfahren, technische Studien, metallurgische Ergebnisse, Bohrresultate, Kapitalmarktbedingungen oder regulatorische Rahmenbedingungen verändern. Abweichungen der unterstellten Rohstoffpreise um +/-20 %, Projektverzögerungen oder negative technische Ergebnisse können die Bewertung und die Kursentwicklung erheblich beeinflussen.

Preisinformation: In diesem Artikel werden keine aktuellen Aktienkurse, Kursziele oder formalen Anlageurteile genannt. Falls in einer Veröffentlichung aktuelle Kurse ergänzt werden, sind Preis, Handelsplatz, Zeitpunkt und Quelle der jeweiligen Nennung zu dokumentieren.

Interessen und Vergütung: Zwischen SRC swiss resource capital AG und Aurania Resources Ltd. besteht eine entgeltliche IR-/Werbe- beziehungsweise Mandatsbeziehung. SRC erhält für die Erstellung und/oder Verbreitung von Inhalten sowie für IR- und Kommunikationsdienstleistungen eine Vergütung. Eigene Positionen SRC/Autor(in): nach derzeitiger Angabe keine Long- oder Short-Position und keine Netto-Position von 0,5 % oder mehr. Market-Making, (Co-)Lead-Manager- oder Investment-Banking-Rollen in den letzten zwölf Monaten: keine. Beteiligung des Emittenten von 5 % oder mehr an SRC: nein.

Risikohinweise und Haftungsausschluss

Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken verbunden. Investments in ausländische Nebenwerte, Small Caps, Micro Caps und Explorationsgesellschaften sind besonders spekulativ. Sie können erheblichen Kursschwankungen, geringer Liquidität, Währungsrisiken, politischen Risiken, regulatorischen Risiken, Finanzierungsrisiken und dem Risiko eines vollständigen Kapitalverlusts unterliegen. Explorationsunternehmen verfügen häufig über keine laufende Produktion, keine positiven Cashflows und keine gesicherte Wirtschaftlichkeit ihrer Projekte.

Diese Veröffentlichung dient ausschließlich Informations- und Werbezwecken. Sie stellt weder eine Finanzanalyse noch eine Anlageberatung, Anlagevermittlung, Aufforderung, Empfehlung oder ein Angebot zum Erwerb oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Zwischen dem Leser und SRC, dem Autor oder der Herausgeberin kommt durch den Bezug oder die Nutzung dieser Veröffentlichung kein Beratungsvertrag zustande. Vor jeder Anlageentscheidung sollte eine qualifizierte, unabhängige Beratung eingeholt und die individuelle finanzielle Situation geprüft werden.

Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die zum Zeitpunkt der Erstellung als zuverlässig eingeschätzt wurden. Eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit kann jedoch nicht übernommen werden. Aussagen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Für Vermögensschäden, die aus der Nutzung dieser Veröffentlichung entstehen, wird – soweit gesetzlich zulässig – keine Haftung übernommen. Unberührt bleiben Ansprüche wegen Vorsatz, grober Fahrlässigkeit sowie wegen Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit.

Besondere Hinweise zu Bergbau- und Explorationsangaben: Historische Gehalte, historische Bohrergebnisse, Explorationsziele, technische Annahmen, metallurgische Ergebnisse und Projektpotenziale sind keine Garantie für zukünftige Ressourcen, Reserven, Wirtschaftlichkeit, Genehmigungen oder Produktion. Soweit keine aktuelle Ressource oder Reserve nach NI 43-101 oder vergleichbaren Standards genannt ist, darf aus den dargestellten Informationen keine wirtschaftliche Förderbarkeit abgeleitet werden. Für Thor’s Valley besteht nach Unternehmensangaben derzeit keine aktuelle Mineralressource und keine Mineralreserve gemäß NI 43-101.

Kein Vertrieb außerhalb CH/DE/AT

Diese Publikation ist ausschließlich für Empfänger in der Schweiz, der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Österreich bestimmt. Eine Verteilung in Rechtsordnungen, in denen dies gesetzlich untersagt ist, insbesondere in den USA, Kanada, Australien oder Japan sowie an US-Persons im Sinne von Regulation S, ist nicht gestattet. Für das Vereinigte Königreich gilt – sofern einschlägig – FSMA 2000 in Verbindung mit der Financial Promotion Order 2005.

Externe Links: Für Inhalte externer Seiten ist der jeweilige Anbieter verantwortlich. Bei konkreten Hinweisen auf Rechtsverstöße werden entsprechende Links unverzüglich entfernt.

Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, erkennbar unter anderem an Begriffen wie „könnte“, „sollte“, „erwarten“, „annehmen“, „planen“, „beabsichtigen“, „potenziell“ oder ähnlichen Formulierungen. Solche Aussagen beruhen auf Annahmen zum Datum der Veröffentlichung und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten. Tatsächliche Ergebnisse können wesentlich abweichen. Eine Aktualisierungspflicht besteht nur, soweit gesetzlich vorgeschrieben.

Urheberrecht

© Swiss Resource Capital AG. Gewerbliche Nutzung, Weiterverbreitung sowie Aufnahme in kommerzielle Datenbanken nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung. Weiterführende Hinweise: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/

Verantwortlich im Sinne des § 18 Abs. 2 MStV: Marc Ollinger.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Warum psychologische Sicherheit mehr braucht als schöne Worte Discovery Silver: Porcupine liefert den nächsten Wachstumsbeweis