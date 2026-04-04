In kritischen Situationen helfen klare Führung und Entscheidungen

In kritischen Phasen brauchen Unternehmen Manager, die Widerstände verstehen, Entscheidungen herbeiführen und Veränderung in die Organisation bringen.

Buchholz i.d.N., 04. April 2026 – Krisen werden in Unternehmen häufig zu lange erklärt, moderiert und verwaltet. STRATEGY PIRATES betont: Entscheidend ist, Organisationen wieder handlungsfähig zu machen. Change- und Turnaround-Manager ad interim verbinden klare Kommunikation mit konsequenter Umsetzung.

Dauerkrise lähmt Organisationen

Wenn Unternehmen über längere Zeit unter Druck stehen, verändert sich die Organisation. Führungskräfte werden vorsichtiger, Mitarbeitende orientieren sich an Gerüchten, Silos werden stärker und Entscheidungen verlieren Geschwindigkeit. In dieser Lage reicht es nicht, neue Ziele auszurufen. Die Organisation muss wieder geführt werden.

Turnaround braucht Klarheit und Zumutung

Veränderung gelingt nicht, wenn alle unangenehmen Themen ausgespart werden. Gleichzeitig darf Führung Menschen nicht verlieren. Ein guter Turnaround-Manager muss beides können: Klarheit schaffen und Zumutung erklären. Er muss Entscheidungen herbeiführen, Widerstände ernst nehmen und trotzdem Umsetzung durchsetzen.

Change ist keine Kommunikationskampagne

Kommunikation ist wichtig, aber sie ersetzt keine Führung. STRATEGY PIRATES versteht Change und Turnaround als operative Führungsaufgabe. Maßnahmen, Verantwortlichkeiten, Termine, Eskalationen und Wirkung müssen zusammengeführt werden. Nur dann entsteht aus Veränderungsdruck wieder Bewegung.

Erfahrung aus komplexen Situationen zählt

In mehr als 20 Branchen hat STRATEGY PIRATES erlebt, dass Organisationen sehr unterschiedlich aussehen, aber in Krisen ähnliche Muster zeigen. Diese Erfahrung hilft, schneller zu erkennen, wo Führung fehlt, welche Konflikte blockieren und welche Maßnahmen zuerst wirken müssen.

Zitat 1 / O-Ton

_“Veränderung scheitert selten, weil Menschen grundsätzlich dagegen sind. Sie scheitert, wenn Führung keine Klarheit schafft.“_

Zitat 2 / O-Ton

_“In kritischen Phasen brauchen Unternehmen Manager, die Widerstände verstehen, Entscheidungen herbeiführen und Veränderung in die Organisation bringen.“_

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

STRATEGY PIRATES GmbH & Co. KG

Herr Steffen Moldenhauer

Vaenser Weg 29

21244 Buchholz in der Nordheide

Deutschland

fon ..: +491522-8770805

web ..: https://strategy-pirates.com

email : captain@strategy-pirates.com

Über STRATEGY PIRATES

STRATEGY PIRATES unterstützt Unternehmen in anspruchsvollen Veränderungs-, Sanierungs- und Wachstumssituationen. Im Fokus stehen Interim Management, operative Restrukturierung, Führung in kritischen Phasen sowie KI- und Digitalisierungsprojekte mit klarem Ergebnisbezug. Die erfahrenen Manager und Umsetzer bringen C-Level-Erfahrung und Managementpraxis aus mehr als 20 Branchen ein – pragmatisch, direkt und mit Fokus auf wirksame Umsetzung.

Leistungsbezug STRATEGY PIRATES

– Übernahme der Geschäftsführung ad Interim

– Stabilisierung von Führung, Kommunikation und Entscheidungswegen

– 100-Tage-Lagebild mit Prioritäten, Risiken und Maßnahmen

– Schnittstelle zu Gesellschaftern, Beirat, Banken, Investoren und Führungsteam

– Kosten-, Cash- und Effizenzmaßnahmen

– Operative Restrukturierung mit klarer Führungsverantwortung

– Operations-Lagebild und Performance-Transparenz

– Prozess- und Effizienzsteigerung

– Führung operativer Einheiten in kritischen Phasen

– Umsetzung von Ergebnisprogrammen mit messbarer Wirkung

– Standort-Lagebild zu Leistung, Kosten, Qualität und Führung

– Stabilisierung von Shopfloor, Teamleitung und Schnittstellen

– Umsetzung von Prozess- und Effizienzmaßnahmen

– Führung in kritischen Phasen direkt vor Ort

– Aufbau eines belastbaren Transformationsprogramms

– Priorisierung und Taktung kritischer Maßnahmen

– PMO, Steuerung und Eskalationsmanagement

– Verankerung von Veränderung in Führung und Organisation

– Change-Lagebild zu Organisation, Führung und Widerständen

– Turnaround-Kommunikation mit klaren Botschaften

– Führung kritischer Maßnahmen und Eskalationen

– Stabilisierung der Organisation im Veränderungsdruck

Pressekontakt:

STRATEGY PIRATES GmbH & Co. KG

Herr Steffen Moldenhauer

Vaenser Weg 29

21244 Buchholz in der Nordheide

fon ..: +491522-8770805

email : captain@strategy-pirates.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Langenhorn: Wärmebox von HanseWerk-Tochter HanseWerk Natur erfolgreich etabliert