Durch kluge Entscheidungen planbar zum Erfolg – Dr. Johanna Dahm gibt zweiten Atlas der Entscheidungen heraus

„Entscheidung bedeutet Handeln trotz Zweifel und Angst. Manche nennen es auch Mut.“ Nach dem Bestsellererfolg „Atlas der Entscheider“ kommt jetzt die Fortsetzung.

In „Atlas der Entscheider – Von der Entscheidung zum Erfolg“ schildern 35 Protagonist:innen, wie kluge Entscheidungen ihren persönlichen Lebensweg geprägt haben. Und warum Erfolg planbar ist. Das Buch wird am 19. Mai in Frankfurt auf einer Buchpremiere und Entscheiderkonferenz vorgestellt.

Frankfurt, 3. Mai 2023 – Manchmal scheint es, als gäbe es mehr Erfolgsratgeber als erfolgreiche Menschen. Braucht es da noch ein weiteres Buch? Durchaus. Gerade in den vergangenen Monaten hat in vielen Branchen der Veränderungsdruck immens zugenommen. Ganze Geschäftszweige erfinden sich in einem atemberaubenden Tempo neu. Oder fragen sich, ob und wie sie in Zukunft überleben. Stichwort Künstliche Intelligenz, Lieferketten-Probleme, Fachkräftemangel, das Wort der „Polykrisen“ geht um.

„Nur wer in diesem Umfeld in der Lage ist, zügig fundierte Entscheidungen zu treffen, kann sich erfolgreich am Markt behaupten“, sagt Dr. Johanna Dahm. Gemeinsam mit Heiko Stahnke hat die Frankfurter Unternehmensberaterin 2022 den „Atlas der Entscheider“ konzipiert. Ein Buch, das Biographien nachzeichnet von Menschen, die durch intelligente Entscheidungen erfolgreich geworden sind.

Jetzt kommt die Fortsetzung des Bestsellers unter dem Titel „Atlas der Entscheider – Von der Entscheidung zum Erfolg“. Auf 246 Seiten berichten 35 Protagonist:innen, wie sie für sich Entscheidungskriterien gefunden haben – und so zum Erfolg gekommen sind. Ihre Erfahrungen sind zwar individuell, haben aber häufig eine Allgemeingültigkeit. „Man hat an vielen Stellen Aha-Erlebnisse – und erkennt Situationen wieder, die wir in unserem eigenen Leben, ob privat oder beruflich, auch schon erlebt haben“, sagt Johanna Dahm.

Der „Atlas der Entscheider“ ist dabei das Werkzeug, diese Situationen zu analysieren. „Denn nur wer weiß, wo er steht, kann einen Atlas benutzen, um den richtigen Weg zu bestimmen.“

Die Herausgeber:innen sehen das Buch als Vorlage, die Leser:innen selbst mit Leben füllen können – um so zu ihrem individuellen Erfolg zu kommen. Anders formuliert: Erfolg ist planbar. Johanna Dahm sagt: „Es gibt eine Mechanik hinter all den Erfolgsgeschichten von Elon Musk, Oprah Winfrey oder Steve Jobs. Sie sind keine Zufallsprodukte der Geschichte, sondern haben früh gelernt, wie Erfolg funktioniert. Denn zwischen dem Ausgangspunkt und dem Ziel liegen Entscheidungen – eine große und viele kleine.“

Das unterhaltsam geschriebene, eingängige Buch richtet sich an Leser:innen, die sich im privaten wie im beruflichen Kontext weiterentwickeln wollen. Egal ob Beziehung, Job oder Unternehmeralltag – nur wer lernt, Entscheidungen richtig zu fällen, wird erfolgreich sein.

Da ist die junge Frau, die zunächst den elterlichen Gerüstbau-Betrieb übernimmt – um dann die ganze Branche zu digitalisieren. Oder der gelernte Textilkaufmann, der sich irgendwann selbstständig macht und nach dem Motto lebt „Handle nicht, um anderen zu gefallen. Gefalle Dir und handle.“ Und da sind der Bier-Sommelier, der Wirtschaftspsychologe und der ehemalige Bundeswehr-Offizier, der heute auf Immobilien-Investments spezialisiert ist. Alle haben ihre Geschichte. Alle geben den Leser:innen etwas mit auf ihren persönlichen Weg.

Johanna Dahm: „Die Qualität der Entscheidungen bestimmt die Qualität des Erfolges. Nur wenige Menschen beschäftigen sich mit der Thematik der Entscheidungsqualität. Führungskräfte tun es schon öfter. Erfolgsmenschen wie Musk haben den Prozess der Entscheidungsfindung und -umsetzung förmlich studiert und verinnerlicht.“

Das Buch stellt praxiserprobte Modelle, Techniken und Methoden durch die Personen vor, die sie angewandt haben. „Authentisch und messbar anhand ihrer eigenen Erfolgsgeschichte“, sagt Dahm.

Die Erlöse des Buches kommen vollständig dem internationalen Umweltschutzprojekt „TheOceanCleanUp“ (https://theoceancleanup.com) zugute. Das Buch ist für den Verlag, die Herausgeberin und die Autor:innen ein pro bono Projekt.

Das Buch „Atlas der Entscheider – Von der Entscheidung zum Erfolg“ ist vor wenigen Tagen im Bourdon Verlag und kostet 19,95 Euro. Das E-Book ist für Amazon-Prime-Mitglieder kostenlos.

Am 19. Mai 2023 findet ab 15:00 Uhr eine Buchpremiere und Entscheiderkonferenz in Frankfurt statt (Location: studiomuc, Kleyerstraße 1, 60326 Frankfurt). Die Herausgeber:innen und Autor:innen stellen den „Atlas der Entscheidungen“ vor und berichten im Rahmen der Konferenz und einem anschließenden Dinner von ihrem individuellen Entscheidungsweg. Anmeldungen unter: https://www.linkedin.com/events/2-frankfurterentscheider-konfer7023738676467625985/comments/

Über Dr. Johanna Dahm

Johanna Dahm berät und begleitet als Entscheidungs-Expertin Unternehmen und Individuen durch Kri¬sen und Wandel. Zudem ist sie als Autorin, Rednerin und Investorin tätig. Seit über 20 Jahren forscht Johanna Dahm im Bereich Kompetenz- und Entscheidungsmanagement, um Effizienz und Leistung in Organisationen sicher zu stellen und Menschen in ihren persönlichen Erfolgsfaktoren zu unterstützen. Zu ihren Kunden gehören Unternehmen der Gesundheits-, Telekommunikations- und IT-Branche sowie Start-ups und Mittelständler, die sie bei Krisen, Fusion und Generationswechsel unterstützt. Sie launchte acht erfolgreiche Start-ups und unterstützt europäische Hochschulen in Forschung und Lehre.

