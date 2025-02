In nur wenigen Minuten zu mehr Erfolg im Leben

Dunja Jappe plädiert im internationalen Speaker Slam für mehr Selbstverantwortung.

„Unser Energielevel ist wie die Luft am Fahrradschlauch. Je weniger wir haben, desto weniger kommen wir voran.“ Mit diesen Worten erzielte Dunja Jappe beim internationalen Speaker Slam am 30. Januar 2025 einen beachtlichen Erfolg. Nach New York, Wien, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart, Wiesbaden und München fand dieser Slam dieses Mal in Dresden statt. Mit über 200 Teilnehmern aus 20 Nationen wurde damit ein neuer Weltrekord aufgestellt.

Vor einer Jury aus Journalisten, Medienvertretern, Buchverlegern und Expertenagenturen sowie laufenden Kameras begeisterte Dunja Jappe nicht nur durch ihre klaren Worte, sondern konnte auch durch einen lebendigen Vortrag zu den Herausforderungen des modernen Arbeitslebens inhaltlich überzeugen. Ihre Botschaft: „Wer die Opferrolle verlässt, wird Gestalter des eigenen Lebens.“

Die Wahlhamburgerin Dunja Jappe überzeugte durch eine mitreißende Rede für mehr Selbstverantwortung und den Mut, Grenzen zu setzen. Ihre Perspektive auf die Grundlagen für ein beruflich und privat erfolgreiches Leben brachten das Publikum zum Jubeln. Ein Zuschauer beschrieb die Beraterin und Coachin für Selbstbestimmung, Kommunikation und Erfolg mit wenigen Worten: „Diese Frau bringt Klarheit ins Lebenschaos.“

Diese inspirierende Botschaft hat nicht nur das Publikum begeistert, sondern bietet auch Unternehmen wertvolle Ansätze zur Reduzierung der Arbeitsunfähigkeitstage und Fluktuationsrate. Dunja Jappe hat mit ihrem Auftritt eindrucksvoll gezeigt, wie wichtig Selbstverantwortung und persönliche Gestaltungskraft für den Erfolg im Leben sind.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Dunja Jappe Beratung & Coaching

Frau Dunja Jappe

Papenhuder Straße 35

22087 Hamburg

Deutschland

fon ..: 017621180156

web ..: http://www.dunja-jappe.de

email : kontakt@dunja-jappe.de

Pressekontakt:

Dunja Jappe Beratung & Coaching

Frau Dunja Jappe

Papenhuder Straße 35

22087 Hamburg

fon ..: 017621180156

web ..: http://www.dunja-jappe.de

email : kontakt@dunja-jappe.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Vidac Pharma kündigt wichtige Meilensteine an und bereitet sich auf die nächste Phase als klinisches Unternehmen vor KI: Datengetriebenes Influencer-Marketing führt zu effizienteren Kampagnen