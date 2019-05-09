  • In welchem Monat sind Elektronik, Mode und Technik am günstigsten?

    Nicht jeder Rabatt-Hype hält, was er verspricht: CheckSale hat ausgewertet, wann Elektronik, Mode und Haushaltsgeräte in Deutschland wirklich am günstigsten sind.

    BildRabatte verteilen sich nicht gleichmäßig übers Jahr – und fallen je nach Produktgruppe in ganz unterschiedliche Monate. Das zeigt eine aktuelle Auswertung des deutschen Sale-Aggregators CheckSale (checksale.de), die öffentlich verfügbare Preis- und Handelsdaten zusammenfasst.

    Die wichtigsten Ergebnisse:

    – Elektronik und Gaming sind im November am günstigsten – getrieben von Black Friday und Cyber Monday.
    – Fernseher fallen bereits ab September deutlich, wenn Platz für die neue Modellgeneration entsteht.
    – Große Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen sind im September und Oktober am billigsten.
    – Wintermode erreicht ihren Tiefpunkt im Januar und Februar – hier sind 40 bis 60 Prozent Ersparnis möglich.
    – Sommermode ist im Juli am günstigsten, zum Sommerschlussverkauf.

    Wie groß das Ganze inzwischen ist, zeigt eine Zahl: Allein für Black Friday und Cyber Monday rechnete der Handelsverband Deutschland (HDE) zuletzt mit rund 5,8 Milliarden Euro Umsatz – der größte Rabatt-Moment des Jahres.

    „Wer sparen will, dreht die Reihenfolge um: erst schauen, wann etwas günstig ist – dann kaufen. Im November gibt es die meisten Angebote, aber nicht automatisch die besten Preise für alles“, sagt Maryam Abro, Gründerin von CheckSale.

    Ein Hinweis aus der Auswertung: Der umsatzstärkste Rabatt-Zeitraum – der November – bedeutet nicht automatisch den tiefsten Preis. Wer gezielt sparen will, sollte den Aktionspreis immer gegen den niedrigsten Preis der letzten 30 Tage rechnen, den Händler seit 2022 bei jeder Rabattwerbung angeben müssen – und nicht gegen die durchgestrichene UVP.

    Die vollständige Auswertung inklusive Grafik ist frei verfügbar unter checksale.de/ratgeber/rabatt-radar-2026.

    Über CheckSale: CheckSale (checksale.de) ist ein kostenloser deutscher Sale-Aggregator, der tagesaktuell zeigt, welche Marken gerade einen Sale haben – sortiert nach Kategorien wie Mode, Beauty, Technik, Sport und Zuhause, ohne Anmeldung.

    Pressekontakt: Maryam Abro, kontakt@checksale.de, checksale.de

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    checksale
    Maryam Abro
    Rudolf-Seiffert-Straße 6
    10369 Berlin
    Deutschland

    fon ..: 015730107610
    web ..: https://checksale.de/
    email : kontakt@checksale.de

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