Olivenöl zum Braten: Griechisches Extra Vergine erhält drei Gold Awards 2026

Ein griechisches Extra Vergine Olivenöl aus 100 % Koroneiki-Oliven erhält 2026 drei internationale Gold Awards. Das prämierte Olivenöl eignet sich zum Braten, Kochen und Backen bis 210 °C.

München. Hochwertiges Olivenöl zum Braten wird bei Verbrauchern immer beliebter. Das extra native Olivenöl“L’Huile d’Olive Vierge Extra de Tous les Jours“ von Maison Brémond 1830 wurde im Jahr 2026 gleich mit drei internationalen Gold Awards ausgezeichnet. Die renommierte Jury ehrte das griechische Extra Vergine Olivenöl bei den Wettbewerben BERLIN GOOA 2026, LONDON IOOC 2026 und CANADA IOOC 2026 mit der Goldmedaille.

Die Auszeichnungen bestätigen die konstant hohe Qualität des Olivenöls aus Griechenland, das ausschließlich aus 100 % Koroneiki-Oliven aus Messinien im Süden des Peloponnes hergestellt wird. Bereits in den vergangenen Jahren erhielt das extra native Olivenöl zahlreiche internationale Gold-, Doppelgold- und Platin-Auszeichnungen und zählt damit zu den erfolgreichsten griechischen Olivenölen seiner Kategorie.

Olivenöl zum Braten – längst kein Geheimtipp mehr

Lange hielt sich der Irrglaube, dass extra natives Olivenöl nicht zum Braten geeignet sei. Heute bestätigen zahlreiche Untersuchungen und Experten, dass hochwertiges Olivenöl zum Braten aufgrund seines hohen Anteils an einfach ungesättigten Fettsäuren und natürlichen Antioxidantien hervorragend für die warme Küche geeignet ist.

Das ausgezeichnete Extra Vergine Olivenöl ist bis etwa 210 °C hitzestabil und eignet sich ideal zum Braten, Kochen, Backen und Grillen. Gleichzeitig verleiht es Salaten, Dressings und mediterranen Vorspeisen ein besonders fruchtiges Aroma. Weitere Informationen zum ausgezeichneten Olivenöl sowie zu mediterraner Feinkost finden Interessierte auf www.maisonbremond.de.

Koroneiki-Oliven sorgen für intensiven Geschmack

Die verwendete Koroneiki-Olive zählt zu den hochwertigsten Olivensorten Griechenlands. Sie verleiht dem griechischen Olivenöl seinen charakteristischen Geschmack mit Noten von frisch geschnittenem Gras, grüner Tomate und grünem Apfel. Das harmonische Aromaprofil macht das Olivenöl vielseitig einsetzbar – von Gemüse- und Fischgerichten bis hin zu Fleisch, Pasta und Saucen.

Internationale Gold Awards als Qualitätsnachweis

Internationale Olivenöl-Wettbewerbe gelten als wichtige Orientierung für Verbraucher und den Fachhandel. Bewertet werden unter anderem Fruchtigkeit, Reinheit, Balance, Aroma und sensorische Qualität. Die drei Gold Awards 2026unterstreichen die sorgfältige Herstellung und die gleichbleibend hohe Qualität dieses extra nativen Olivenöls aus Griechenland.

Mit den aktuellen Auszeichnungen setzt Maison Brémond 1830 seine Erfolgsgeschichte im Bereich hochwertiger mediterraner Feinkost fort und bietet Verbrauchern ein Olivenöl zum Braten, Kochen und Verfeinern, das sowohl Fachjurys als auch Genießer überzeugt.

Weitere Informationen über das mehrfach ausgezeichnete Olivenöl zum Braten, extra natives Olivenöl aus Griechenland sowie das gesamte Sortiment hochwertiger mediterraner Feinkost sind unter www.maisonbremond.de erhältlich.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

La Mediterranee GmbH

Herr Salih Demir

Steinsdorfstrasse 8

80538 München

Deutschland

fon ..: 089 23230600

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email : service@maisonbremond.de

Firmenporträt – Maison Brémond 1830 Deutschland

Maison Brémond 1830 ist eine traditionsreiche französische Feinkostmarke mit Ursprung in Aix-en-Provence, deren Geschichte bis ins Jahr 1830 zurückreicht. Seit fast zwei Jahrhunderten steht das Unternehmen für hochwertiges extra natives Olivenöl, Aceto Balsamico, Trüffelspezialitäten, Gewürze, Konfitüren und weitere mediterrane Delikatessen aus sorgfältig ausgewählten Anbaugebieten rund um das Mittelmeer.

Die Philosophie von Maison Brémond 1830 basiert auf der Auswahl authentischer Produkte, einer engen Zusammenarbeit mit erfahrenen Produzenten sowie dem Erhalt traditioneller Herstellungsverfahren. Qualität, Herkunft, Nachhaltigkeit und Transparenz stehen dabei im Mittelpunkt. Viele Produkte werden regelmäßig bei renommierten internationalen Wettbewerben ausgezeichnet und genießen sowohl bei Feinschmeckern als auch bei Profiköchen einen hervorragenden Ruf.

Mit der Eröffnung der ersten Boutique in Deutschland bringt Maison Brémond 1830 die mediterrane Genusskultur nach München. Das Sortiment umfasst mehrfach prämierte Olivenöle aus Griechenland, Spanien, Frankreich und Italien, hochwertige Balsamico-Essige, aromatisierte Essige, Trüffelprodukte, Gewürze sowie weitere Spezialitäten der mediterranen Küche.

Neben der persönlichen Beratung im Fachgeschäft betreibt Maison Brémond 1830 den deutschen Onlineshop unter www.maisonbremond.de. Dort finden Kunden das vollständige Sortiment, saisonale Neuheiten, Rezeptideen und Informationen rund um hochwertiges Olivenöl und mediterrane Feinkost.

Weitere Informationen über Maison Brémond 1830 sowie das gesamte Sortiment sind unter www.maisonbremond.de erhältlich.

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Herr Salih Demir

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