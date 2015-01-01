Olivenöl-Ernte 2025/26: Stabiler Jahrgang – Erste frische Ernteöle ab Dezember bei Maison Brémond 1830 München

Die Ernte 2025/26 entwickelt sich stabil. Maison Brémond 1830 München zählt zu den ersten Fachgeschäften in Deutschland, die ab Dezember frische, hochwertige Jahrgangsöle der neuen Saison anbieten.

München, November 2025 – Obwohl die Bedingungen im Mittelmeerraum je nach Region stark variierten, zeichnet sich für die Saison 2025/26 ein insgesamt stabiler Olivenöljahrgang ab. Während Spanien und Süditalien unter Hitzeperioden litten, melden Frankreich sowie Mittel- und Norditalien eine solide Entwicklung der Oliven. Für Verbraucherinnen und Verbraucher in München, die hochwertiges Olivenöl kaufen möchten, beginnt die neue Saison besonders früh: Bereits ab Dezember sind die ersten frischen Jahrgangsöle bei Maison Brémond 1830 erhältlich.

Erste frische Olivenöle ab Dezember 2025 verfügbar

Maison Brémond 1830 München erhält die ersten Olivenöle der neuen Ernte bereits im Dezember 2025. Besonders die frühen Chargen aus Frankreich – vor allem aus der Provence – überzeugen durch intensive grüne Aromen, niedrige Säurewerte und handwerkliche Verarbeitung. Aufgrund der begrenzten Menge zählen diese Ernteöle zu den begehrtesten Premiumprodukten.

Weitere Olivenöle ab Februar 2026

Zusätzliche Olivenöle aus Frankreich, Italien und Spanien folgen ab Februar 2026. Damit gehört Maison Brémond 1830 München erneut zu den ersten Fachgeschäften in Deutschland, die nahezu das vollständige Sortiment der neuen Ernte 2025/26 anbieten – ein Vorteil für alle, die frisches, hochwertiges Olivenöl kaufen möchten.

Erntesituation im Überblick

Frankreich

Frankreich meldet für 2025/26 eine stabile Saison mit gesunden Olivenbeständen, insbesondere in der Provence und in den Alpes-de-Haute-Provence.

Spanien

In Teilen Andalusiens führten Hitze und Trockenheit zu geringeren Erntemengen. Die Qualität früh geernteter Früchte bleibt jedoch hochwertig.

Italien

„Während einige südliche Regionen Italiens unter Hitze gelitten haben, zeigte sich die Entwicklung der Oliven in Mittel- und Norditalien deutlich stabiler. Die Produzenten erwarten dort eine solide Erntequalität für 2025/26.“

Warum Premium-Olivenöl so gefragt ist

Die Nachfrage nach hochwertigen Olivenölen steigt weiter – besonders in Städten wie München, wo bewusste Ernährung, Transparenz und Qualität zunehmend an Bedeutung gewinnen. Beim Kauf von Olivenöl achten Kundinnen und Kunden heute stärker auf nachvollziehbare Qualitätskriterien. Dazu gehören:

eindeutige Herkunft und Rückverfolgbarkeit

sichtbares Erntedatum sowie Angabe der Erntesaison

handwerkliche Pressung in kleinen Mühlen

niedrige Säure- und Peroxidwerte als Zeichen für Frische

hoher Polyphenolgehalt für Geschmack und antioxidative Eigenschaften

sortenreine Abfüllungen mit klaren sensorischen Profilen

kühle, lichtgeschützte Lagerung ab Ernte

nachhaltige und schonende Bewirtschaftung der Olivenhaine

Diese Faktoren spielen eine immer größere Rolle beim Kaufentscheid, da sie direkt mit der Qualität, Frische und Authentizität eines Olivenöls verbunden sind.

Maison Brémond 1830 München bietet eines der führenden Premiumsortimente für alle, die hochwertiges Olivenöl kaufen möchten.

Maison Brémond 1830 München – Premium-Olivenöle & Feinkost nur wenige Schritte vom Marienplatz

Als traditionsreiches Feinkosthaus mit Wurzeln in der Provence bietet Maison Brémond 1830 im Store am Rosental 1, nur wenige Schritte vom Marienplatz entfernt, sowie im Onlineshop:

eine exklusive Auswahl an:

Olivenölen

Essigen & Balsamicos

Trüffelspezialitäten

mediterranen Delikatessen

Mit den frühen Ernteölen 2025/26 zählt Maison Brémond 1830 München zu den ersten Adressen in Deutschland, wenn es um frisches, hochwertiges Olivenöl geht.

Weitere Informationen unter:

