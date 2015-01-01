  • Maison Brémond 1830 rettet Olivenbäume und bringt exklusives Olivenöl aus Spanien nach Deutschland

    Maison Brémond 1830 engagiert sich für den Erhalt alter Olivenbäume in Spanien und präsentiert ein aromatisches Olivenöl aus Oliete – jetzt im Store in München oder online erhältlich.

    BildMaison Brémond 1830 setzt sich seit Jahren gemeinsam mit der Organisation Act for Planet aktiv für den Schutz der Biodiversität und die Bewahrung bedrohter Anbaukulturen ein.
    Aktuell bringt das Unternehmen ein besonderes Olivenöl aus Spanien nach Deutschland, das im kleinen Dorf Oliete in der Provinz Aragón produziert wird. Dieses Öl steht nicht nur für exzellenten Geschmack, sondern auch für ein soziales und ökologisches Engagement, das Eltern und Kinder gleichermaßen anspricht. Weitere Informationen finden Sie unter www.maisonbremond.de.

    Ein Dorf kämpft für seine Olivenbäume
    Der Verein „Apadrina un Olivo“ – zu Deutsch „Adoptiere einen Olivenbaum“ – verfolgt das Ziel, verlassene Olivenhaine wiederzubeleben. In Oliete, einem Dorf mit nur rund 300 Einwohnern, drohten tausende uralte Olivenbäume ungenutzt zu verfallen. 2014 startete der gebürtige Olieteño Alberto Alfonso daher eine Initiative, die mittlerweile 7.000 Patenschaften für Olivenbäume, 14 neue Arbeitsplätze und sogar eine moderne Ölmühle hervorgebracht hat.
    Maison Brémond 1830 unterstützt das Projekt seit 2020, hat bisher 239 Bäume adoptiert und für die Ernte 2022 insgesamt 1.350 Liter Olivenöl aus Oliete ausgewählt. Das Engagement ermöglichte 1.071 Arbeitsstunden für Menschen aus benachteiligten Bevölkerungsgruppen.

    Die Empeltre-Olive – robust, aromatisch, traditionsreich
    Für dieses Olivenöl wird die traditionsreiche Sorte Empeltre verwendet, die vor allem in Aragón und auf den Balearen wächst. Sie ist widerstandsfähig gegen Trockenheit, passt sich auch kargen Böden an und liefert ein mild-fruchtiges Öl mit Aromen von roten Beeren, saftigen Äpfeln, Erdbeeren und floralen Noten.
    Bildung und Wertevermittlung für die nächste Generation
    Eine Illustration der Künstlerin Nadette Baussan, die spielende Kinder inmitten der Olivenhaine von Oliete zeigt, unterstreicht die Botschaft des Projekts: Nur wenn Nachhaltigkeit und Wertschätzung für Natur weitergegeben werden, kann dieses Engagement langfristig bestehen.
    Dieses besondere Olivenöl aus Spanien können Sie direkt im Maison Brémond 1830 Store in München erwerben oder bequem online Olivenöl kaufen unter: www.maisonbremond.de/collections/olivenoel-kaufen

    Maison Brémond 1830 – Qualität genießen, Natur bewahren.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    La Mediterranee GmbH
    Salih Demir
    Steinsdorfstrasse 8
    80538 München
    Deutschland

    fon ..: 089 23230600
    web ..: https://www.maisonbremond.de
    email : service@maisonbremond.de

    Maison Brémond – Feinkost aus München: Olivenöl, Trüffel, Balsamico, Essig & mehr

    Olivier Baussan, Gründer von Oliviers & Co, L’Occitane en Provence und dem Écomusée de l’Olivier, führt Maison Brémond mit Leidenschaft und Vision. Die Marke steht für erstklassige Olivenöle, erlesene Essige und exquisite Delikatessen. Maison Brémond verbindet höchste Qualität mit der mediterranen Kultur und einem klaren Engagement für Nachhaltigkeit, den Schutz der Artenvielfalt und eine verantwortungsvolle Landwirtschaft.

    Jedes Produkt, das wir präsentieren, erzählt die Geschichte seiner Herkunft und der traditionellen Handwerkskunst, die es zu einem wahren Genuss macht.

    Pressekontakt:

    La Mediterranee GmbH
    Salih Demir
    Steinsdorfstrasse 8
    80538 München

    fon ..: 089 23230600
    web ..: https://www.maisonbremond.de
    email : service@maisonbremond.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Maison Brémond 1830 rettet Olivenbäume und bringt exklusives Olivenöl aus Spanien nach Deutschland
      Maison Brémond 1830 engagiert sich für den Erhalt alter Olivenbäume in Spanien und präsentiert ein aromatisches Olivenöl aus Oliete - jetzt im Store in München oder online erhältlich....

    2. Maison Brémond 1830 eröffnet erste Filiale in Deutschland – Mediterrane Feinkost im Herzen Münchens
      Frankreich trifft München: Maison Brémond 1830 eröffnet seinen ersten deutschen Laden mit exklusiver mediterraner Feinkost mitten in der Münchner Altstadt - jetzt entdecken und genießen!...

    3. La Mediterranee GmbH beendet Zusammenarbeit mit Oliviers & Co und arbeitet nun mit Maison Brémond 1830
      La Mediterranee GmbH kooperiert mit Maison Brémond 1830: Exklusive Feinkostprodukte jetzt im Münchener Store Rosental 1 und online unter maisonbremond.de erhältlich....

    4. Testsieger Olivenöl 2025: Maison Brémond präsentiert prämierte Spitzenöle aus Frankreich & Italien
      Maison Brémond 1830 stellt seine neue Kollektion international prämierter Olivenöle aus der Provence und Sizilien vor - erhältlich in München und im Onlineshop....

    5. Maison Bremond 1830 – Neuer Benefit-Partner von body + soul München
      Genuss & Gesundheit vereint: Maison Brémond 1830 ist neuer Benefit-Partner von body + soul München - für nachhaltigen Lifestyle & gute Ernährung....

    6. Oleastro Bio-Olivenöl gewinnt Goldmedaille in London und ist jetzt online in Deutschland erhältlich
      Oleastro Bio-Olivenöl, bekannt für seinen außerordentlich hohen Polyphenolgehalt, wurde bei dem renommierten Londoner internationalen Olivenöl-Wettbewerb 2024 mit der Goldmedaille ausgezeichnet....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.