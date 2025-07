Testsieger Olivenöl 2025: Maison Brémond präsentiert prämierte Spitzenöle aus Frankreich & Italien

Maison Brémond 1830 stellt seine neue Kollektion international prämierter Olivenöle aus der Provence und Sizilien vor – erhältlich in München und im Onlineshop.

Maison Brémond 1830 bringt eine neue Kollektion erstklassiger Olivenöle auf den Markt.

https://www.maisonbremond.de

Die nativen Olivenöle extra stammen aus der Provence in Frankreich und aus Sizilien – zwei Regionen mit jahrhundertealter Olivenkultur. Ausgezeichnet wurden sie unter anderem beim Concours Général Agricole in Paris sowie beim New York International Olive Oil Competition (NYIOOC).

Das Unternehmen steht seit 1830 für mediterrane Feinkost mit Charakter, Herkunft und Handschrift. Die neue Kollektion 2025 überzeugt mit einzigartigen Aromen, stilvollem Design und höchsten Qualitätsansprüchen – von der Ernte bis zur Abfüllung.

Besondere Empfehlungen aus dem aktuellen Sortiment:

Domaine de la Sénancole – AOP-zertifiziert, mild und elegant

Domaine Salvator – Bio Grün Fruchtig: grasig, lebendig

Château de Panisse – vielfach prämiertes Ultra Green

Centonze – Bio-Olivenöl aus Sizilien, bald erhältlich

Wer ein hochwertiges Olivenöl kaufen möchte, findet im Onlineshop eine exklusive Auswahl:

https://www.maisonbremond.de/collections/olivenoel-kaufen

Im Maison Brémond Store in München – nur wenige Schritte vom Marienplatz entfernt – können Besucher alle Öle verkosten, sich beraten lassen und ihre Favoriten direkt mitnehmen. Die Verbindung von Herkunft, Handwerk und Genuss macht Maison Brémond 1830 zur ersten Adresse für Feinkostliebhaber.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

La Mediterranee GmbH

Herr Salih Demir

Steinsdorfstrasse 8

80538 München

Deutschland

fon ..: 089 23230600

web ..: https://www.maisonbremond.de

email : service@maisonbremond.de

Maison Brémond 1830 stellt seine neue Olivenöl-Kollektion 2025 vor: prämiert bei internationalen Wettbewerben, mit Herkunft aus der Provence und Sizilien. Die nativen Olivenöle extra überzeugen durch Qualität, Authentizität und Geschmack. Verkostung und Beratung sind im Münchner Store – nur wenige Schritte vom Marienplatz entfernt – möglich. Auch online im Shop erhältlich.

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

La Mediterranee GmbH

Salih Demir

Steinsdorfstrasse 8

80538 München

fon ..: 089 23230600

web ..: https://www.maisonbremond.de

email : service@maisonbremond.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Pasinex gibt Abschluss der Aktienausgabe zur Schuldenregelung bekannt