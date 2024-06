Drei ESAO Awards 2024 für Jordan Olivenöl in Valencia

Jordan Olivenöl gewann bei den ESAO Awards in Valencia drei Medaillen. Diese Auszeichnungen belegen die herausragende Qualität und das Engagement des Unternehmens, besonders in schwierigen Zeiten.

Valencia: Drei ESAO Awards für deutsche Olivenbauer Familie Jordan

Jordan Olivenöl hat bei den prestigeträchtigen ESAO Awards in Valencia, Spanien, erneut seine besondere Stellung in der Olivenölbranche unter Beweis gestellt. Diese Auszeichnung unterstreicht das Engagement und die Qualität, die Jordan Olivenöl seit Jahren an den Tag legt. Auch in aktuell schwierigen Zeiten wo die Olivenernte eine besonders große Herausforderung darstellen.

Auszeichnungen für herausragende Qualität

In diesem Jahr wurde Jordan Olivenöl mit drei Medaillen ausgezeichnet, was von insgesamt sieben Medaillen für griechische Olivenöle eine bemerkenswerte Leistung darstellt. Diese Ehrungen sind eine Anerkennung der außergewöhnlichen Qualität und des unverwechselbaren Geschmacks unserer Produkte.

Die ESAO Awards: Ein Symbol für Exzellenz

Die ESAO Awards gelten als bedeutende Auszeichnung in der Olivenölindustrie. Sie würdigen herausragende Leistungen und Innovationen in der Olivenölproduktion und sind international anerkannt. Eine Medaille von ESAO symbolisiert höchste Qualität und Exzellenz, die weltweit geschätzt wird.

Über ESAO

Die Escuela Superior del Aceite de Oliva (ESAO) ist eine führende Institution, die sich der Ausbildung und Schulung von Fachleuten in der Olivenölindustrie widmet. Ihr Ziel ist es, durch fundiertes Wissen und kontinuierliche Verbesserung die Wettbewerbsfähigkeit und den Erfolg in der Branche zu fördern.

Unser erneuter Erfolg bei den ESAO Awards bestätigt unsere harte Arbeit und unser Engagement für höchste Qualität. Wir danken der ESAO für diese Ehre und freuen uns darauf, weiterhin erstklassiges Olivenöl zu produzieren und unsere Position als Marktführer zu festigen.

Einzigartigkeit durch Handarbeit, Tradition und Innovation

Jordan Olivenöl zeichnet sich durch die sorgfältige Kultivierung eigener Olivenhaine in der Bergregion Plomari auf Lesbos aus. Der gesamte Produktionsprozess wird in enger Zusammenarbeit mit den griechischen Familien Rafteli und Protouli überwacht. Die Ölmühle wird regelmäßig modernisiert und an aktuelle Standards angepasst, wobei der Einklang mit der Natur stets erhalten bleibt. Trotz dieser Modernisierungen bleibt Jordan Olivenöl eine kleine Manufaktur, die Tradition und Innovation harmonisch vereint.

Die Bedeutung der geografischen Lage

Die einzigartige Qualität des Olivenöls von Jordan Olivenöl beruht auf der geografischen Lage der Olivenhaine auf Lesbos und der Verwendung der Olivensorten Kolovi und Adramitiani. Diese Sorten liefern ein ausgewogenes Öl, das weder zu mild noch zu intensiv ist, und spiegeln die tiefe Verbundenheit des Unternehmens mit der Region und den nachhaltigen Anbaumethoden wider.

Nachhaltigkeit als Kernwert

Jordan Olivenöl setzt auf ökologisch nachhaltige Produktionsmethoden, die keine zusätzliche Bewässerung erfordern und zur CO2-Bindung beitragen. Dieses Engagement für Nachhaltigkeit und Qualität wird durch die Anerkennung beim ESAO Award und vielen weiteren bestätigt und spiegelt die Philosophie des Unternehmens wider.

Internationale Anerkennung für ein Familienunternehmen

Obwohl Jordan Olivenöl hauptsächlich in Deutschland bekannt ist, hat das Unternehmen international über 170 Auszeichnungen erhalten. Diese Anerkennungen unterstreichen die hohe Qualität und die Liebe zum Detail, die in Zusammenarbeit mit den griechischen Partnern in jedes Produkt einfließen.

Eine europäische Familiengeschichte in der dritten Generation

Jordan Olivenöl wird in dritter Generation von Bastian Jordan geführt. Die Geschichte des Unternehmens begann in den späten 1980er Jahren, als seine deutschen Großeltern nach Lesbos auswanderten. Seitdem hat sich das Familienunternehmen der Herstellung von hochwertigem Olivenöl verschrieben, wobei Tradition und Innovation Hand in Hand gehen. Die vierte Generation, repräsentiert durch Bastians Tochter Melina, sammelt bereits erste Erfahrungen im Familienunternehmen.

