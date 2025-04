Maison Brémond 1830 eröffnet erste Filiale in Deutschland – Mediterrane Feinkost im Herzen Münchens

Frankreich trifft München: Maison Brémond 1830 eröffnet seinen ersten deutschen Laden mit exklusiver mediterraner Feinkost mitten in der Münchner Altstadt – jetzt entdecken und genießen!

München, 11. April 2025 – Maison Brémond 1830, die traditionsreiche französische Feinkostmarke, eröffnet ihren ersten Laden in Deutschland mitten in München. Die Boutique bietet mediterrane Delikatessen höchster Qualität und lädt zum Entdecken einer besonderen Auswahl an Produkten wie Olivenöl, Essig, Balsamico, Trüffelprodukten und weiteren Feinkostspezialitäten ein.

Seit 1830 steht Maison Brémond 1830 für handwerkliche Qualität und authentische Geschmacksvielfalt aus dem Mittelmeerraum. Das Unternehmen verbindet traditionelle Herstellungsmethoden mit nachhaltiger Qualität und bietet so einzigartige und hochwertige Produkte für Genussliebhaber und Feinschmecker.

Mediterraner Genuss für München

Der neue Laden bringt die Aromen des Mittelmeerraums direkt in die bayerische Landeshauptstadt. Kunden erwartet ein abwechslungsreiches Sortiment an feinsten Olivenölen, erlesenen Essigen, exquisitem Balsamico sowie vielfältigen Trüffelprodukten. Die Boutique lädt ein, diese Spezialitäten bei regelmäßigen Verkostungen direkt zu erleben und sich von ihrer Qualität zu überzeugen.

Ob als Geschenk oder für den persönlichen Genuss – Maison Brémond 1830 bietet für jeden Anlass und Geschmack die passenden mediterranen Köstlichkeiten.

Adresse und Kontakt:

Maison Brémond 1830

Rosental 1

80331 München

Tel.: 089 23230600

www.maisonbremond.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

La Mediterranee GmbH

Salih Demir

Steinsdorfstrasse 8

80538 München

Deutschland

fon ..: 089 23230600

web ..: https://www.maisonbremond.de

email : service@maisonbremond.de

Pressekontakt:

La Mediterranee GmbH

Salih Demir

Steinsdorfstrasse 8

80538 München

fon ..: 089 23230600

web ..: https://www.maisonbremond.de

email : service@maisonbremond.de

