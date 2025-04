Messe.TV auf der bauma 2025: Digitale Baumaschinen, Branchentrends und starke Messepräsenz

Messe.TV berichtet von der bauma 2025: Mit Beiträgen zu Digitalisierung, Elektrifizierung und führenden Herstellern wie Liebherr, Wacker Neuson, CAT Zeppelin und vielen weiteren.

Umfangreiche Dreharbeiten bei führenden Herstellern: Liebherr, Wacker Neuson, CAT Zeppelin und mehr

Messe.TV berichtet umfassend von der bauma 2025. Unsere Redaktion war bereits bei zahlreichen Marktführern vor Ort und hat umfangreiches Videomaterial zu Innovationen und Branchentrends erstellt. Zu den besuchten Unternehmen zählen unter anderem Liebherr, Wacker Neuson, Komatsu, Volvo, Sennebogen sowie CAT Zeppelin. Diese Hersteller prägen mit ihren Entwicklungen maßgeblich den technischen Fortschritt der Branche.

Erste Beiträge sind bereits online verfügbar, weitere folgen in den nächsten Tagen. Die redaktionelle Übersicht aller veröffentlichten Videos ist hier zu finden: messe.tv/2025/bauma

Digitalisierung auf dem Vormarsch: Automatisierte Baumaschinen für mehr Effizienz und Sicherheit

Eines der dominierenden Themen der bauma 2025 ist die fortschreitende Digitalisierung im Maschinenbau. Automatisierte Prozesse sollen nicht nur dem Fachkräftemangel begegnen, sondern auch die Effizienz von Bauprojekten steigern. Autonom agierende Baumaschinen ermöglichen durchgehende Arbeitszyklen, unabhängig von Schichtzeiten. Parallel dazu wird verstärkt auf fernsteuerbare Systeme gesetzt: Maschinen lassen sich über große Distanzen bedienen – etwa von einer Leitstelle außerhalb des Gefahrenbereichs.

Damit werden Einsätze möglich, bei denen ein physischer Aufenthalt vor Ort zu gefährlich wäre. In besonders sensiblen Arbeitsumgebungen – beispielsweise im Tagebau oder bei Abbrucharbeiten – steigt die Arbeitssicherheit erheblich. Die digitale Steuerung trägt somit nicht nur zur Effizienzsteigerung bei, sondern eröffnet neue Möglichkeiten für präzises und risikominimiertes Arbeiten.

Elektro- und Hybridantriebe im Bau: Nachfrage nach emissionsarmen Lösungen steigt

Ein weiterer Schwerpunkt der diesjährigen bauma liegt auf der Elektrifizierung von Baumaschinen. Nahezu alle namhaften Hersteller präsentieren vollelektrische oder hybride Fahrzeuge, die besonders im urbanen Umfeld große Vorteile bieten. Die reduzierte Lärmemission sowie das Fehlen gesundheitsschädlicher Abgase verbessern die Arbeitsbedingungen auf Baustellen deutlich.

Hybridlösungen erlauben zudem den flexiblen Einsatz: Der Transport erfolgt häufig konventionell, der Betrieb vor Ort dann elektrisch. Das ist vor allem bei besonders schweren Maschinen relevant. Neben Nachhaltigkeitszielen spielen auch betriebspraktische Argumente eine Rolle – etwa Genehmigungsfragen, Grenzwerte oder Anforderungen in Innenstädten. Hersteller wie Wacker Neuson, die in diesem Bereich eine Vorreiterrolle einnehmen, berichten von wachsendem Interesse seitens Bauunternehmen, Kommunen und Industrie.

bauma 2025 als internationales Branchenereignis unter idealen Bedingungen

Die bauma zählt zu den publikumsstärksten Veranstaltungen in München – auch 2025 zeigt sich das Messegelände als Zentrum internationaler Begegnungen. Besonders das Freigelände bietet in diesem Jahr ideale Bedingungen für die Live-Präsentation großer Maschinen und komplexer Anlagen. Die Mischung aus Technik zum Anfassen und direktem Austausch mit Fachpersonal macht die Messe zu einem der wichtigsten Branchentreffen weltweit. Messe.TV begleitet die Veranstaltung mit einem umfangreichen redaktionellen Programm und berichtet auch über weitere Leitmessen am Standort München: messe.tv/messen-muenchen

_Redaktionelle Unabhängigkeit dank Unterstützung durch Niedermayr_

Die Berichterstattung von Messe.TV erfolgt redaktionell unabhängig und fundiert – möglich ist das durch Partner wie Niedermayr, die unsere Produktion auf der bauma 2025 unterstützen. Sponsoren und Werbekunden tragen dazu bei, dass technische Entwicklungen und Branchentrends sichtbar gemacht werden können – ohne Einfluss auf die inhaltliche Ausgestaltung. Weitere Informationen über den Sponsor sind unter niedermayr.net abrufbar.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Messe.TV – Deutsche Messefilm & Medien GmbH

Herr Andreas Bergmeier

Münchener Str. 6

85368 Moosburg

Deutschland

fon ..: 08761721300

web ..: https://www.messe.tv

email : kontakt@messe.tv

Messe.TV ist ein innovativer Streaming-Dienst, der sich auf die umfassende Berichterstattung von Messen und Fachveranstaltungen spezialisiert hat. Als führende Plattform für Messeinhalte bietet Messe.TV Branchenexperten, Ausstellern und Messebesuchern auch nach dem Event die Möglichkeit, die neuesten Trends und Innovationen aus verschiedenen Branchen und Industrien bequem online zu erleben.

Unser Angebot umfasst redaktionelle On-Demand-Videos und Artikel. Interviews mit Branchenführern, KMUs, Start-ups sowie Hintergrundberichte und exklusive Einblicke zu weltweit führenden Messen. Messe.TV ermöglicht es, wichtige Events und Ausstellungen unabhängig von Zeit und Ort zu verfolgen und vernetzt so Unternehmen und Fachpublikum auf globaler Ebene.

Mit Messe.TV sind Sie am Puls der Zeit und bleiben stets auf dem Laufenden, was die neuesten Entwicklungen auf internationalen Fachmessen betrifft.

Pressekontakt:

Messe.TV – Deutsche Messefilm & Medien GmbH

Herr Andreas Bergmeier

Münchener Straße 6

85368 Moosburg

fon ..: 08761721300

email : kontakt@messe.tv

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Maison Brémond 1830 eröffnet erste Filiale in Deutschland – Mediterrane Feinkost im Herzen Münchens Selbstbewusst in Führung: Wie Frauen im Business-Alltag gezielt Präsenz zeigen