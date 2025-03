Messe.TV Berichterstattung zur bauma 2025 in München

Messe.TV berichtet täglich von der Weltleitmesse bauma in München – mit Videos zu Neuheiten, Entwicklungen und Trends der internationalen Baumaschinenbranche.

Zur bauma 2025 wird Messe.TV erneut auf dem Messegelände in München vor Ort sein, um über technische Entwicklungen, Produktneuheiten und zukunftsweisende Lösungen der Baumaschinenbranche zu berichten. Als redaktionelles Streaming-Format konzentriert sich Messe.TV auf hochwertige Videobeiträge mit klarer inhaltlicher Struktur, die sich gezielt an Entscheider, Fachbesucher und Brancheninteressierte richten. Bereits in den vergangenen Jahren hat sich Messe.TV als zuverlässige Plattform für die dokumentarische Begleitung von Fachmessen im B2B-Bereich etabliert.

Dreharbeiten auf der bauma ab 7. April 2025

Die redaktionelle Produktion beginnt am 7. April 2025 auf dem Gelände der Messe München. Schon ab dem 8. April erscheinen auf www.messe.tv/2025/bauma täglich neue Beiträge. Geplant sind Interviews mit Ausstellern, Produktpräsentationen, thematische Zusammenfassungen sowie Hintergrundberichte. Ziel ist es, nicht nur Messebesucher, sondern auch ein digitales Fachpublikum zu erreichen, das nicht physisch in München anwesend ist, aber gezielt Informationen zu aktuellen Entwicklungen sucht.

Die Beiträge sind so konzipiert, dass sie sowohl während als auch nach der Messe langfristig nutzbar bleiben. Unternehmen profitieren von einer nachhaltigen Sichtbarkeit ihrer Inhalte, da die Videos suchmaschinenoptimiert veröffentlicht und dauerhaft abrufbar sind. Ergänzend werden die Beiträge über branchenrelevante Plattformen verbreitet, um eine gezielte Reichweite im professionellen Umfeld sicherzustellen.

bauma 2025: Weltleitmesse mit internationaler Strahlkraft

Die bauma zählt zu den weltweit bedeutendsten Fachmessen für Bau-, Baustoff- und Bergbaumaschinen. Sie findet alle drei Jahre auf dem Gelände der Messe München statt und zieht regelmäßig Fachpublikum aus mehr als 200 Ländern an. In der Ausgabe 2025, die vom 7. bis 13. April stattfindet, werden erneut zahlreiche Marktneuheiten und Weiterentwicklungen erwartet. Die Bandbreite reicht von Baufahrzeugen über Maschinen für die Materialgewinnung bis hin zu digital vernetzten Assistenzsystemen und Steuerungslösungen für die moderne Baustelle.

Thematisch im Vordergrund stehen unter anderem die Optimierung von Energieeffizienz, automatisierte Baustellenprozesse, Digitalisierung der Maschinensteuerung sowie Nachhaltigkeitsaspekte in der Gerätetechnik. Messe.TV wird diese Themen gezielt redaktionell aufgreifen und durch Videobeiträge vertiefen.

Zusätzliche Messeberichterstattung: SENSOR+TEST 2025 in Nürnberg

Neben der bauma ist auch eine redaktionelle Berichterstattung zur SENSOR+TEST 2025 in Nürnberg geplant. Die Fachmesse für Sensorik, Mess- und Prüftechnik findet vom 6. bis 8. Mai 2025 statt und ist ein etablierter Treffpunkt für Entwickler, Anwender und Forschungsinstitute aus dem Bereich der Messtechnik. Messe.TV wird über aktuelle Produktinnovationen, neue Anwendungsfelder sowie über das Zusammenspiel von Sensorik und Digitalisierung berichten.

Die Beiträge zur SENSOR+TEST werden ab dem ersten Messetag unter www.messe.tv/2025/sensor-test veröffentlicht und stehen ebenfalls dauerhaft zur Verfügung.

Messekalender 2025: Übersicht aller geplanten Berichterstattungen

Für das Jahr 2025 sind zahlreiche weitere Messeauftritte von Messe.TV vorgesehen. Der vollständige Überblick findet sich im aktuellen Messekalender unter www.messe.tv/messetermine-2025. Dort werden alle Messetermine, Themenseiten und die zugehörige Berichterstattung kontinuierlich aktualisiert. Die Bandbreite reicht von Technologie- und Industriemessen über branchenspezifische Fachveranstaltungen bis hin zu thematisch fokussierten Innovationstreffen.

Zuverlässige Informationen aus erster Hand durch redaktionelle Präsenz

Messe.TV verfolgt das Ziel, Inhalte unabhängig, fachlich fundiert und visuell anschaulich aufzubereiten. Die Videos entstehen direkt auf der Messe, orientieren sich an journalistischen Standards und konzentrieren sich auf die technische Aussagekraft der präsentierten Produkte. Auf werbliche Inszenierungen wird bewusst verzichtet. Stattdessen stehen der Nutzen, die Einsatzbereiche und die Einordnung im Branchengeschehen im Vordergrund.

Die redaktionelle Arbeit wird ergänzt durch eine klare Struktur in der Videoveröffentlichung: Jede Themenseite ist suchmaschinenoptimiert, mit klarer Verlinkung und langjähriger Verfügbarkeit. Unternehmen und Entscheider profitieren davon nicht nur während der Messelaufzeit, sondern auch langfristig von einer Sichtbarkeit in einem zielgerichteten digitalen Umfeld.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Messe.TV – Deutsche Messefilm & Medien GmbH

Andreas Bergmeier

Münchener Str. 6

85368 Moosburg

Deutschland

fon ..: 08761721300

web ..: https://www.messe.tv

email : a.bergmeier@deutsche-messefilm.de

Messe.TV ist ein innovativer Streaming-Dienst, der sich auf die umfassende Berichterstattung von Messen und Fachveranstaltungen spezialisiert hat. Als führende Plattform für Messeinhalte bietet Messe.TV Branchenexperten, Ausstellern und Messebesuchern auch nach dem Event die Möglichkeit, die neuesten Trends und Innovationen aus verschiedenen Branchen und Industrien bequem online zu erleben.

Unser Angebot umfasst redaktionelle On-Demand-Videos und Artikel. Interviews mit Branchenführern, KMUs, Start-ups sowie Hintergrundberichte und exklusive Einblicke zu weltweit führenden Messen. Messe.TV ermöglicht es, wichtige Events und Ausstellungen unabhängig von Zeit und Ort zu verfolgen und vernetzt so Unternehmen und Fachpublikum auf globaler Ebene.

Mit Messe.TV sind Sie am Puls der Zeit und bleiben stets auf dem Laufenden, was die neuesten Entwicklungen auf internationalen Fachmessen betrifft.

Pressekontakt:

Messe.TV – Deutsche Messefilm & Medien GmbH

Herr Andreas Bergmeier

Münchener Straße 6

85368 Moosburg

fon ..: 08761721300

email : kontakt@messe.tv

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Strategisch. Entschlossen. Erfolgreich: Diese Firma sichert sich das nächste Milliardenprojekt! Fiori App: Die Revolution der Benutzererfahrung im SAP-Umfeld