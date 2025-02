Messe.TV auf der f.re.e 2025: Camper, Wohnmobile und nützliches Caravaning-Zubehör

Messe.TV berichtet von der f.re.e 2025 in München mit einem Spezial zu Campern, Wohnmobilen und passendem Zubehör für Caravaning. Täglich gibt es neue Beiträge zu innovativen Produkten und Trends.

Die f.re.e 2025 in München ist ein Highlight für alle Reise- und Freizeitbegeisterten. Messe.TV widmet sich in einem Spezial dem Thema Caravaning und stellt täglich neue Beiträge rund um Camper, Wohnmobile und passendes Zubehör vor.

Camper- und Wohnmobil-Spezial

Caravaning erfreut sich wachsender Beliebtheit. Ob kompakte Campervans, geländegängige Offroad-Mobile oder voll ausgestattete Wohnmobile – auf der f.re.e 2025 gibt es viel zu entdecken. Messe.TV war bei zahlreichen Ausstellern zu Gast und zeigt innovative Lösungen für das mobile Reisen. Unter anderem waren wir bei:

* Juicetray – effiziente Stromversorgung für Wohnmobile

* Vanyx – Offroad-Camper für anspruchsvolle Touren

* Offtrack – vielseitige Campervans

* AL-KO Technology Austria – Motorradverladehilfe für Caravaning

* Tischer Freizeitfahrzeuge – VW Amarok Beast Edition mit Wohnkabine

* Wohnwagen Gérard – Weinsberg und Knaus Wohnmobile

* roadsurfer – Camper zum Mieten, Abonnieren oder Kaufen

* Blaufaktor – Alb Entry Wasserfilter für Reisemobile

* Clesana – wasserlose Caravaning-Toilette mit Beutel-Verschweiß-System

* MAHAG – VW California Ocean

Alle Beiträge zum Caravaning-Spezial sind auf messe.tv/2025/free verfügbar.

Reise- und Freizeitmesse f.re.e 2025

Die f.re.e in München ist Bayerns größte Reise- und Freizeitmesse und bietet ein breites Spektrum an Themen: Neben Caravaning präsentieren zahlreiche Aussteller die neuesten Trends in den Bereichen Reisen, Outdoor, Wassersport, Gesundheit und Fahrrad. Besucher können sich inspirieren lassen, neue Produkte testen und direkt mit Anbietern ins Gespräch kommen.

Besondere Highlights der Messe sind die interaktiven Erlebniswelten, in denen Besucher verschiedene Freizeitaktivitäten hautnah erleben können. Von Kletterwänden über Wassersportbecken bis hin zu Fahrradparcours – die f.re.e bietet eine Vielfalt an Mitmachaktionen und Fachvorträgen.

Unterstützung durch Sponsoren

Die redaktionelle Berichterstattung auf Messe.TV erfolgt unabhängig, wäre jedoch ohne Sponsoren und Werbepartner nicht realisierbar. Ein besonderer Dank gilt Desjoyaux Pools, dem Marktführer im Bau von Gartenpools. Durch innovative Filtersysteme und nachhaltige Poollösungen bietet Desjoyaux Pools maßgeschneiderte Lösungen für private und gewerbliche Kunden. Mehr dazu unter desjoyaux.de.

Messetermine 2025 – Werbepartnerschaften für gezielte Branchenkommunikation

Auch 2025 stehen zahlreiche spannende Fach- und Verbrauchermessen auf dem Programm. Unternehmen, die gezielt ihre Zielgruppe ansprechen möchten, haben die Möglichkeit, sich als Sponsor für eine Messeberichterstattung zu engagieren. Ob Automobil, Gesundheit, Technik oder Freizeit – jede Branche profitiert von einer strategischen Platzierung in der Messe.TV-Berichterstattung. Ebenso können Messeveranstalter das Angebot nutzen, um ihre Veranstaltung digital sichtbarer zu machen und durch die Zusammenarbeit mit Messe.TV für Aussteller attraktiver zu gestalten.

Weitere Informationen und Messetermine sind unter Messetermine 2025 abrufbar.

