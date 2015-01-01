Maison Brémond 1830 München bringt die berühmte Menton-Zitrone nach Deutschland

Hochwertiges Olivenöl, feine Zitrusnoten und mediterrane Feinkost aus Frankreich stehen im Mittelpunkt der neuen Menton-Kollektion von Maison Brémond 1830 München.

Mediterrane Feinkost aus Frankreich: Aromatisiertes Olivenöl mit Menton-Zitrone begeistert Feinkostliebhaber in München

Die berühmte Zitrone aus Menton gilt seit Jahrhunderten als eine der aromatischsten Zitronensorten Frankreichs. Maison Brémond 1830 München bringt diese außergewöhnliche Spezialität nun in Form von aromatisiertem Olivenöl und weiteren mediterranen Feinkostkreationen nach Deutschland.

Bereits im 5. Jahrhundert war die Region Menton an der französischen Riviera für ihre fruchtbaren Kulturen bekannt. Mit der Einführung von Olivenbäumen entwickelte sich insbesondere die Menton-Zitrone zu einem Symbol der Côte d’Azur. Seit dem 17. Jahrhundert wird sie offiziell geschätzt und kultiviert. 2015 erhielt die „Citron de Menton“ schließlich die geschützte geografische Angabe (IGP).

Maison Brémond 1830 verbindet dieses außergewöhnliche Kulturerbe mit hochwertigem extra nativem Olivenöl. Das Ergebnis ist ein besonders frisches und elegantes Zitronen-Olivenöl mit feiner Balance aus Fruchtigkeit, milder Süße und natürlicher Frische.

Die Menton-Zitrone zeichnet sich durch ihre intensive Aromatik, leichte Säure sowie ihre bemerkenswerte Süße aus. Anders als viele andere Zitronensorten reift sie direkt am Baum, wird von Hand geerntet und nach der Ernte nicht behandelt. Aufgrund ihres besonderen Klimas wird sie auch als „4-Jahreszeiten-Zitrone“ bezeichnet, da sie über mehrere Jahreszeiten hinweg kultiviert werden kann.

Neben aromatisiertem Olivenöl umfasst die Kollektion weitere mediterrane Spezialitäten mit Zitronennoten und französischem Charakter. Besonders beliebt ist das Zitronen-Olivenöl zu Fisch, Salaten, Burrata, Gemüse oder sommerlicher mediterraner Küche.

Mit dem Fokus auf hochwertige Feinkost, französische Spezialitäten und extra natives Olivenöl zählt Maison Brémond 1830 München zu den besonderen Adressen für mediterranen Genuss in Deutschland. Das Geschäft im Herzen von München verbindet traditionelle französische Handwerkskunst mit modernen Genusswelten und legt besonderen Wert auf Qualität, Herkunft und Geschmack.

https://www.maisonbremond.de

https://www.maisonbremond.de/collections/aromatisierte-olivenole

https://www.maisonbremond.de/products/olivenoel-zitrone-flasche

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

La Mediterranee GmbH

Herr Salih Demir

Steinsdorfstrasse 8

80538 München

Deutschland

fon ..: 089 23230600

web ..: https://www.maisonbremond.de

email : service@maisonbremond.de

Über Maison Brémond 1830 München

Maison Brémond 1830 München ist ein Feinkostgeschäft im Herzen Münchens mit Schwerpunkt auf hochwertigem extra nativem Olivenöl, aromatisierten Olivenölen, Balsamico, Trüffelprodukten und mediterranen Spezialitäten aus Frankreich und dem Mittelmeerraum. Das Unternehmen steht für authentische Genusskultur, sorgfältig ausgewählte Produkte und französische Feinkosttradition.

Pressekontakt:

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