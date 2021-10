Indien lechzt nach Gold

Indische Juweliere decken sich bereits stark mit Gold ein, denn viele Festivals stehen an.

Indiens Goldimporte sind im September 2021 gegenüber September 2020 um sagenhafte 658 Prozent angesprungen. Oder anders gesagt, die Importe machten im vergangenen Monat rund 5,1 Milliarden US-Dollar aus, während der Wert des Goldes im September 2020 nur 601 Millionen US-Dollar ausmachte. Statt 12 Tonnen wie vor einem Jahr, wurden in diesem September 91 Tonnen Gold importiert. Die lokalen Preise für Gold sind nach unten gegangen und die Juweliere nutzen das aus, denn bei den kommenden Festtagen steht Gold wieder an erster Stelle bei den Geschenken. Aktuell verzeichnen indische Goldkäufer den niedrigsten Goldpreis seit fast sechs Monaten. Auch hat die indische Rupie aufgewertet. Diese Kombination ermöglichte es vielen Händler beim Gold kräftig zuzugreifen. Und Indien ist der zweitgrößte Goldbarrenverbraucher weltweit. Dies sollte sich unterstützend auf den Preis des Edelmetalls auswirken.

Die indischen Händler freuen sich bereits über eine verbesserte Einzelhandelsnachfrage und die Juweliergeschäfte erfahren regen Zuspruch durch die Kunden. Mit einer weiteren Steigerung der Goldimporte wird im jetzigen Oktober gerechnet. Wurden im Vorjahr 45 Tonnen Gold importiert, rechnen Experten für diesen Oktober mit mehr als 100 Tonnen, zumindest wenn der Goldpreis in Indien auf dem aktuell günstigen Niveau verbleibt. Die Coronavirus-Fälle sind gesunken, damit wohl auch die Angst vor dem Virus und so kommen die Einzelhandelsverbraucher wieder gern zum Einkaufen.

Gold in Form von Schmuck, Barren oder Münzen ist eine gute Sache für Anleger. Wer aber noch einen Hebel auf den Goldpreis möchte, sollte sich bei Goldunternehmen umschauen.

Karora Resources – https://www.youtube.com/watch?v=JQ7gZMTXiJY – produziert erfolgreich in Westaustralien auf seinen Goldprojekten Beta Hunt und Higginsville. An der Steigerung der Produktion und an einer Reduktion der Kosten wird gearbeitet.

Ein weiterer Goldproduzent ist OceanaGold – https://www.youtube.com/watch?v=KiVnrL52S-M – mit Projekten in Neuseeland, in den USA und auf den Philippinen. Bis zu 380.000 Unzen Goldproduktion insgesamt werden im kommenden Jahr erwartet.

