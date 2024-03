Indiens Silbernachfrage steigt an

Indien ist ein bedeutendes Land in Sachen Silberbedarf. Nun steigen die Silberimporte.

Vor allem der ländliche Raum ist der Hauptverbraucher des Edelmetalls und hier scheint sich die Lage zu verbessern. Hilfreich ist dabei sicher auch das jüngste Handelsabkommen zwischen Indien und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Das Comprehensive Economic Partnership Act (CEPA) ermöglicht nämlich Einfuhren mit Vorzugszöllen, damit also Preisnachlässe und letztendlich sind höhere Silberimporte das Ergebnis. Das letzte Jahr war in Sachen Einfuhr von Silberbarren ziemlich schwach. Wobei die Zahlen in 2022 auch extrem stark waren. Sogar eine Rekordmenge, nämlich 9.450 Tonnen Silber wurden in Indien im Jahr 2022 eingeführt. Durch die CEPA kann nun auch Silber für industrielle Zwecke günstiger importiert werden. Dies wird Branchen wie dem Photovoltaiksektor sowie dem Elektrik- und Elektronikbereich zugutekommen. Positiv für die Silbernachfrage ist zudem die anhaltende Stärke der städtischen Wirtschaft, die Erholung des ländlichen Konsums und eine steigende Industrienachfrage.

In Kanada geht die Silberproduktion zurück, Erzgehalte sinken, während die Nachfrage aus der Industrie ansteigt. Silber befindet sich schließlich im Defizit. Da verwundert es nicht, dass Stimmen aus Kanada und aus den USA Silber gern auf der Liste der kritischen Metalle sehen würden. Und Silber, so die Befürworter, sei für die wirtschaftliche und nationale Sicherheit von wesentlicher Bedeutung. Zudem ist das Edelmetall für den Übergang zu einer nachhaltigen Energie- und Umweltpolitik erforderlich. Silber ist nicht nur für Anleger interessant, sondern ein unabdingbarer Bestandteil für die Zukunft der kohlenstoffarmen, grünen Energie. Es kann Licht reflektieren und es ist der weltbeste elektrische Leiter. Silber wird in Photovoltaikzellen, Elektrofahrzeugen und in der Kernenergieerzeugung gebraucht. Investoren, die an eine glorreiche Zukunft des Silbers glauben, könne sich Silberwerte wie Endeavour Silver oder Discovery Silver zu Gemüte führen.

Mehrere Projekte in Mexiko, eines in Nevada und eines in Chile gehören zum Portfolio von Endeavour Silver- https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/endeavour-silver-corp/ -. Im laufenden Jahr soll die Silberproduktion zwischen 5,3 und 5,8 Millionen Unzen Silber betragen.

Discovery Silver – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/discovery-silver-corp/ – besitzt das äußerst aussichtsreiche Codero-Projekt in Chihuahua.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Discovery Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/discovery-silver-corp/ -) und Endeavour Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/endeavour-silver-corp/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Lesen Sie auf Wo Was auch:

Industrielle Silbernachfrage steigt

Laut dem Silver Institute wird für 2024 mit einer globalen Silbernachfrage von 1,2 Milliarden Unzen gerechnet....



Hohe Silbernachfrage

Im Jahr 2021 erreichte die Nachfrage nach Silber den höchsten Stand seit 2015....



Silbernachfrage wird steigen

Geht es nach dem Silver Institute, so soll die weltweite Silbernachfrage im laufenden Jahr ein Acht-Jahres-Hoch erreichen....



Indische Silbernachfrage stark erholt

Im Januar hat Indien deutlich mehr Silber und Gold importiert als im vergleichbaren Vorjahresmonat....



Trends bei Silbernachfrage und -angebot

Wenn auch gerade der Markt einen Gegenwind für den Silberpreis erzeugt, Trends können sich umkehren....



Silbernachfrage und Silberdefizit

Im Jahr 2022 war die Silbernachfrage auf einem Rekordhoch, gleichzeitig brachte 2022 ein Silberdefizit....





Strategische Diversifikation: Der Schlüssel zu einem widerstandsfähigen Aktienportfolio „Das letzte Tabu – Im Herzen der Dunkelheit: Eine persönliche Reise durch die Welt der Sucht“