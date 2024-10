Indikatoren beim Goldpreis

Händler richten sich oft nach technischen Indikatoren. Sie liefern Anhaltspunkte für Markttrends, Volatilität, Dynamik, Umkehrpunkte.

Indikatoren können bei der Entscheidungsfindung helfen, sowohl professionellen Anlegern als auch Neulingen. Indikatoren können auch kombiniert werden, denn es gibt Einiges in diesem Bereich. Gleich vorweg gesagt, haben diese Indikatoren nicht immer Recht, sie können auch falsche Signale aussenden. Da gibt es den Hull Moving Average Arrows Indicator (HMA). Er zeigt Signale in Sachen Trends und mögliche Umkehrpunkte auf. Zeigen die Pfeile nach oben, scheint ein guter Zeitpunkt zum Goldkauf gekommen zu sein.

Beliebt ist auch der RSI-Indikator. Denn er identifiziert überkaufte und überverkaufte Bedingungen auf dem Markt. Ist der RSI überverkauft (unter 30), dann zeigt dies gute Kaufbedingungen an. Mit dem RSI kann die Stärke eines Trends auf dem Goldmarkt untermauert werden. Mit dem MACD-Divergenzindikator können Trends und Trendumkehrungen ausgemacht werden. Ein- und Ausstiegsmöglichkeiten können so erkannt werden. Ziemlich bekannt dürften die Fibonacci-Retracements sein, also bestimmte prozentuale Niveaus, auf denen die Kurse an den Finanzmärkten typischerweise eine vorausgegangene Trendbewegung korrigieren.

Als leistungsstarker Indikator bekannt, kann er Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sowie Umkehrpunkte aufzeigen. Beliebt ist auch der ATR Stop Indicator. Mit ihm können Stop-Loss-Levels auf dem Goldmarkt festgelegt werden. Auch ein nützliches Tool kann der Volumenindikator FXSSI sein. Er zeigt die Stärke und Gültigkeit von Preisbewegungen an. Und er kann Ausbruchsmuster bestätigen. Überwindet der Goldpreis wichtige Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus und liegt ein erhöhtes Handelsvolumen vor, dann liegt eine starke Marktbeteiligung vor. Dies spricht für eine wahrscheinlich anhaltende Preisbewegung in der Ausbruchsrichtung.

Mit dem Volumen kann auch die Stärke eines Trends beurteilt werden. Darüber hinaus existieren noch diverse andere Indikatoren. Gold mit seiner Funktion als Wertspeicher und sicherer Hafen ist ebenso wie die Werte der Goldunternehmen für Anleger von großem Interesse. Über Gold in ihren Projekten verfügen Vizsla Silver und Meridian Mining.

Vizsla Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/vizsla-silver-corp/ – besitzt das Panuco-Projekt (Gold und Silber) in Mexiko. Die Bohrungen ergaben zuletzt wieder hervorragende Gold- und Silbergehalte.

In Brasilien verfügt Meridian Mining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/meridian-mining-uk-societas/ – über Minen, die Gold, Silber, Kupfer und Zink enthalten. Besonders aussichtsreich erscheint die Lagerstätte Cabaçal.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Vizsla Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/vizsla-silver-corp/ -) und Meridian Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/meridian-mining-uk-societas/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Neues Portal für Chiropraktiker in Deutschland -„Chiropraktiker in der Nähe“ ab sofort nutzbar. e.distherm Energielösungen und Partner beginnen Arbeiten für Wärmenetz am Energiestandort Ketzin